Pero cuando le dijo que tenía 32 años, el padre Adam le preguntó si tenía hijos más grandes. "Le conté todo lo que había atravesado para ser madre. Cuando llegué a la palabra 'inseminación' me frenó: 'Bueno, estamos en problemas. Eso es pecado'. Me quedé nublada. Y me preguntó: '¿Con embriones?'. Yo le dije que no, que había sido con una muestra de mi marido, no una fertilización in vitro. Y me contestó: 'Bueno, es pecado pero no es tan grave como si hubiera sido con embriones. Porque para implantar un embrión se mata a los otros y esas también son personas".