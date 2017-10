"Para adoptar en Argentina hay mucha burocracia, que hace falta, pero quizás los pasos tendrían que ser más rápidos. A veces hace falta porque es necesario saber con quién se va a ir el niño, pero tendría que ser más rápido porque a ellos se les pasa el tiempo en los hogares. Si un niño entra a los 2 años y pasa 3 ó 4 años en trámites, ese niño ya no será mirado por otra familia porque tendrá 5 ó 6 años y la gente no lo querrá porque piensa en lo genético y les harán bullying porque no saben lo que trae, pero ellos disfrutan todo lo que se les das. Claro que no es todo color de rosa, pero el amor y la vida en familia cambia las cosas. Somos los adultos los que debemos hacer el duelo por no ser padres biológicos, los dos. Yo no puedo tener el deseo de adoptar y la otra parte no porque vamos a fallar y en algún momento vamos a tener un problema, por eso las decisiones deben ser mutuas y la decisión de adoptar a un niño más grande también porque sino no va a funcionar y el que sufre será la criatura porque va a fracasar la adopción o la vinculación.