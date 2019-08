"La primera vez que me subí a un escenario fue por mi hermano mayor, porque en la función del colegio de navidad necesitaban un niño Jesús. Él me propuso y ese fue el primer papel que hice de toda mi vida. De hecho, recuerdo que cuando me vi vestido dije: 'No salgo'. Hasta que llegué a la función y vi a todos los compañeros disfrazados, cada uno de lo que le tocaba. Fue entonces cuando me convencí, me subí al escenario y, a partir de ahí, empecé a participar en todas las funcioanes del colegio", explicó en una entrevista a la revista Shopper.