El Gobierno reconoció a los técnicos en emergencias sanitarias: qué cambia con el nuevo decreto

El Decreto N.º 1252/2026 incorporó a los Técnicos Universitarios en Emergencia de Salud al régimen de la Ley N.º 17.132. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Gobierno nacional formalizó el reconocimiento de los Técnicos Universitarios en Emergencia de Salud como actividad de colaboración de la medicina y la odontología, con el objetivo de establecer un marco normativo para su desempeño en la atención prehospitalaria.

La disposición quedó establecida en el Decreto N.º 1252/2026, que incorpora a estos profesionales al listado previsto en el artículo 42 de la Ley N.º 17.132. La medida apunta a jerarquizar sus funciones dentro del sistema de salud y a avanzar en criterios comunes para la red de urgencias en todo el país.

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De acuerdo con la información oficial publicada por Presidencia de la Nación, el Gobierno nacional jerarquiza los técnicos en emergencias sanitarias, los técnicos intervienen en escenarios dinámicos, de alta complejidad y riesgo, como parte de la primera respuesta ante situaciones críticas de salud.

La nueva normativa establece que podrán ejercer esta actividad únicamente quienes cuenten con un título universitario oficial emitido por instituciones reconocidas. Esa condición busca delimitar el alcance profesional de los Técnicos Universitarios en Emergencia de Salud dentro del sistema sanitario.

Los técnicos sanitarios desarrollarán sus tareas bajo la supervisión médica directa o indirecta dentro del sistema asistencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El decreto también dispone que sus tareas deberán desarrollarse bajo supervisión médica, que podrá ser directa o indirecta. De esta manera, la función queda encuadrada como una colaboración con los equipos de medicina y odontología.

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Además, el trabajo de estos profesionales estará circunscripto a unidades móviles sanitarias que cuenten con habilitación y tecnología destinada a la atención de urgencias. La norma plantea que esas condiciones aportan seguridad tanto a los trabajadores como a los pacientes asistidos.

La regulación considera a la atención prehospitalaria como un recurso estratégico del sistema de salud. Según el comunicado oficial, una respuesta rápida y coordinada ante una urgencia o emergencia puede incidir en la reducción de la morbimortalidad evitable y en la continuidad de la asistencia.

La iniciativa cuenta con el aval técnico de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA) y responde, según el Gobierno, a un reclamo histórico del sector.

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El marco regulatorio busca unificar los criterios de atención en la red de urgencias de todas las jurisdicciones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, los Técnicos Universitarios en Emergencia de Salud desempeñaban sus tareas en ámbitos que requieren intervención inmediata y coordinación con otros profesionales. Con el decreto, su actividad pasa a tener una referencia legal específica dentro de la Ley N.º 17.132.

El marco fijado por el Gobierno define las condiciones de formación, supervisión y ámbito laboral para quienes integran los equipos de emergencias. También procura homogeneizar la organización de la atención de urgencias en las distintas jurisdicciones del país.

La incorporación de esta actividad al régimen de colaboración de la medicina y la odontología forma parte de la política oficial de modernización del sistema sanitario y de jerarquización de los trabajadores de la salud en escenarios de alta complejidad.

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