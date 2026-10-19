Política

Diputados: oficialismo y oposición vuelven a medirse por el Presupuesto 2027, discapacidad y morosidad

La Cámara retoma el debate del Presupuesto con el capítulo Educación. Expondrá el subsecretario de Política Universitaria Alejandro Álvarez a días de la marcha y represión. El miércoles LLA pidió sesión por discapacidad y morosidad

Alejandro Álvarez en la Comisión de Presupuesto
Alejandro Álvarez en la Comisión de Presupuesto
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Diputados comienza nuevamente una semana en donde oficialismo y oposición medirán fuerzas tanto en las comisiones como en el recinto.

Luego de la fallida sesión de los bloques de la oposición la semana pasada, los bloques que intentaron avanzar deberán rearmarse. Algunos más que otros, como es el ejemplo de Provincias Unidas, en donde el rol de su presidenta, que se ausentó, y sus dichos posteriores, dejaron al bloque al borde de la fractura.

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En el caso del peronismo esto no sucedió, pero persiste la frustración respecto del rol de los gobernadores que suben y bajan diputados “por una rotonda”.

En este esquema mañana será la primera de dos jornadas en donde se verá el clima de cada uno de los sectores ya que, a pocos días de la quinta marcha universitaria y su posterior represión, se presentará en la comisión de Presupuesto el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

El funcionario suele tener discursos confrontativos y que niega que el proyecto de ley de financiamiento universitario explique cómo se debe realizar —N. del R.: lo establece en su artículo 9—.

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“Estamos reorganizándonos para recibir a Álvarez porque lo escuchamos toda la semana decir barbaridades”, señaló un diputado de la oposición que estará presente mañana a las 10 de la mañana.

Pero eso no iba a ser el único punto de debate en el día. A las 16 estaba citado un plenario de comisiones para seguir discutiendo el proyecto de Malvinas impulsado por Javier Milei. El oficialismo buscaba dictaminar pero hoy se definió suspender el debate y pasarlo al martes 27 de octubre, en una clara señal de que el oficialismo aún no cuenta con los apoyos necesarios. Aseguran que varias empresas estadounidenses reclamaron que el proyecto que busca castigar a las empresas que operan en Malvinas las impactaría

Personas sentadas en mesas dispuestas en fila en un salón de conferencias con micrófonos, documentos, pantallas y un logo institucional al fondo
Comisión de presupuesto 2027 Guberman

En este esquema, pocos creen que se pueda dictaminar como busca La Libertad Avanza, que tiene la intención de sumar el proyecto al temario de la maratónica sesión que prepara para el día siguiente.

Nueva sesión

El miércoles a las 12 se celebra la sesión convocada por los libertarios para avanzar con los dos temas que fueron empujados por la oposición: Emergencia en Discapacidad y Desendeudamiento. El oficialismo ganó en las comisiones los dictámenes de mayoría, eso significa que se ganó el derecho de que sus proyectos sean debatidos en primer término. Sin embargo, LLA todavía no logró conseguir el acompañamiento de sus tradicionales socios, que le siguen pidiendo modificaciones y especificaciones, en especial en lo que se refiere a los fondos para cada uno de los programas. En especial en el proyecto de ley de discapacidad.

A esto se le suma que la Casa Rosada se mostró contraria a lo que escribieron y buscarán darle media sanción sus diputados.

En la oposición confían en que entre los pedidos de los aliados y el cortocircuito entre el Poder Ejecutivo y el bloque de LLA en Diputados que dejó plasmado el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, los libertarios no consigan los votos y pueda avanzar el proyecto de ese sector en el que, básicamente, se extiende la emergencia en discapacidad durante todo el 2027.

En lo que se refiere al debate sobre el proyecto de desendeudamiento, de nuevo el debate se volvió complejo para los bloques del medio. El oficialismo propone avanzar con lo que insiste desde hace tiempo: “Educación financiera”. Sin embargo, no propone ninguna solución para las más de 6 millones de personas endeudadas que no pueden afrontar el pago de sus deudas. En especial, aquellos que adeudan a billeteras virtuales.

“El proyecto de ellos —los libertarios— va a terminar con videos de Galperín explicando las tasas de los créditos. No resuelve nada. La verdad es que entre hoy y mañana vamos a retomar las conversaciones para ver si podemos volver a los 130 que nos permitió emplazar a las comisiones y darles vuelta los proyectos”, señaló un esperanzado diputado de la oposición.

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