La esponja de cocina puede albergar millones de bacterias patógenas sin oler mal ni verse sucia

La esponja de cocina contaminada transfirió hasta 100.000 bacterias a platos, tablas y mesadas con un simple roce, lo que eleva el riesgo de contaminación cruzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La esponja de cocina acumularía bacterias patógenas que ni el olfato ni la vista pueden detectar, según alertó el organismo alemán de seguridad alimentaria. Tres de los gérmenes causantes de intoxicaciones más comunes en el hogar no solo sobreviven en ese utensilio húmedo y poroso que descansa junto a la pileta, sino que proliferan con rapidez, resisten la desecación y se transfieren a platos, tablas y mesadas con el simple contacto.

Lo más inquietante del hallazgo es lo que no ocurre: la esponja contaminada no huele mal, no cambia de color ni se vuelve viscosa. La señal de alarma que la mayoría de las personas usa para decidir cuándo cambiarla sencillamente no funciona.

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Las infecciones alimentarias contraídas en el hogar son más frecuentes y graves de lo que se suele reconocer. Afectan en particular a grupos vulnerables: personas mayores, niños pequeños e individuos con el sistema inmunitario comprometido. Hasta ahora, buena parte de la atención sobre higiene doméstica se concentraba en superficies como tablas de cortar o piletas, mientras que la esponja quedaba en un segundo plano.

Un nuevo estudio cambia ese panorama con evidencia experimental sistemática: durante 14 días, tres patógenos de relevancia clínica no solo sobrevivieron en esponjas de cocina con microbiota ya establecida, sino que en dos de los tres casos alcanzaron cargas bacterianas altísimas, resistieron el secado y demostraron una capacidad real de contaminar otras superficies.

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El trabajo fue realizado por investigadores del Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR, por sus siglas en alemán) y publicado en la revista Journal of Food Protection. Sus autores advierten que la evaluación sensorial, lejos de ser una guía confiable, puede dar una falsa sensación de seguridad.

Las bacterias se instalan rápido y se quedan mucho tiempo

La investigación publicada en Journal of Food Protection indicó que E. coli y Salmonella Enteritidis alcanzaron cargas bacterianas de cientos de millones por sección de esponja (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño experimental buscó reproducir condiciones lo más cercanas posible a la realidad doméstica. Los investigadores introdujeron en esponjas de cocina, previamente colonizadas con la microbiota característica de los hogares, cantidades iniciales muy bajas de tres bacterias: Salmonella Enteritidis, Escherichia coli y Staphylococcus aureus. Luego monitorearon la supervivencia, proliferación y transferencia de esos microorganismos durante dos semanas, mediante técnicas de cultivo microbiológico, metagenómica, hibridación por fluorescencia in situ, que consiste en marcar secuencias específicas de ADN bacteriano con sondas fluorescentes para visualizarlas directamente, y microscopía confocal láser, que permite obtener imágenes tridimensionales de alta resolución del interior de la esponja.

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Los resultados fueron contundentes. Lo vivas, capaces de provocar intoxicaciones alimentarias.

La microbiota residente en las s tres patógenos persistieron durante al menos 14 días, incluso partiendo de poblaciones iniciales muy reducidas. E. coli y Salmonella Enteritidis mostraron el crecimiento más agresivo: alcanzaron poblaciones de alrededor de 9 log UFC por sección de esponja, una magnitud que equivale a cientos de millones de bacterias por fragmento. S. aureus tuvo un comportamiento distinto: su crecimiento fue más limitado, con un tope de aproximadamente 4 log UFC, dicho de otro modo, unas diez mil bacterias por sección. Sin embargo, como señala el estudio, esa diferencia no la hace menos peligrosa: S. aureus puede producir enterotoxinas termoestables, toxinas que resisten el calor y siguen siendo activas incluso cuando las bacterias ya no estánesponjas, esto es, el conjunto de bacterias habituales presentes en el utensilio antes del experimento, no inhibió el crecimiento de los patógenos. Según se detalla en el estudio, la esponja actuó como un entorno estable que ofreció condiciones favorables para los microorganismos durante todo el período observado.

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La desecación no elimina el peligro ni tampoco lo delata

La esponja de cocina puede albergar millones de bacterias patógenas sin oler mal ni verse sucia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los supuestos más extendidos entre los consumidores es que dejar secar la esponja al aire reduce significativamente su carga microbiana. La investigación del BfR desmiente esa idea. Tras tres días de desecación completa, las poblaciones patógenas se mantuvieron estables. La estructura porosa de la esponja y la humedad residual atrapada en su interior crean, según el comunicado del organismo, “un reservorio ideal para los patógenos bacterianos”.

Pero el hallazgo más llamativo del trabajo tiene que ver con lo que no es observable. A lo largo de los 14 días del experimento, las esponjas no desarrollaron olores desagradables, no mostraron decoloración ni adquirieron una textura viscosa, a pesar de contener altas concentraciones de bacterias patógenas. Los investigadores no encontraron ninguna correlación entre la carga microbiana y las características sensoriales del utensilio. “Muchos consumidores deciden cuándo reemplazar sus esponjas de cocina basándose en cómo se ven o huelen. Sin embargo, este indicador no es confiable, ya que los investigadores no observaron cambios notorios en las esponjas de prueba, incluso cuando los recuentos bacterianos eran elevados”, señaló el BfR en su comunicado de prensa.

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Una esponja contaminada también contamina lo que toca

El tercer eje del estudio evaluó cuánto de esa carga bacteriana puede trasladarse a otras superficies domésticas. Los resultados demostraron que el contacto entre una esponja colonizada y una superficie plana, bajo presión leve, transfirió hasta 5 log UFC de bacterias, lo que equivale a unas 100.000 unidades bacterianas en un solo roce. Esa cifra se mantuvo en niveles similares durante todo el período de observación, lo que indica que el riesgo de contaminación cruzada no disminuye con el paso del tiempo mientras la esponja siga en uso.

El paper concluyó que “la persistencia de patógenos en las esponjas genera un riesgo sustancial de contaminación cruzada. Una vez que las poblaciones bacterianas alcanzan una densidad crítica, las esponjas contaminadas pueden transferir patógenos a superficies como tablas de cortar y mesadas. El contacto posterior de esas superficies con alimentos puede conducir de forma realista a la transmisión a los consumidores”.

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“Bastantes casos de infección alimentaria se originan en hogares privados, y no siempre se limitan a uno o dos días de malestar”, afirmó Andreas Hensel, presidente del BfR y coautor del estudio, según el comunicado de prensa. “Estas infecciones pueden ser especialmente peligrosas para grupos vulnerables como las personas mayores o aquellas con enfermedades subyacentes, así como para niños pequeños”, agregó.

Cuándo cambiar la esponja y cómo reducir el riesgo

El BfR advirtió que una esponja de cocina en contacto con carne cruda debe descartarse de inmediato y que el agua a más de 70 °C durante dos minutos puede reducir la carga bacteriana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El BfR señala en su comunicado que la frecuencia de reemplazo depende, entre otras cosas, del uso concreto que se le dé al utensilio. Una esponja que entró en contacto con carne cruda o con otras superficies de alto riesgo debe descartarse de inmediato. Para los casos en que el reemplazo inmediato no sea posible, el organismo indica que someter la esponja durante al menos dos minutos a agua a una temperatura superior a los 70 °C puede reducir significativamente la carga bacteriana.

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El estudio también propone que el modelo estandarizado de esponja desarrollado durante la investigación podría ser útil en el futuro para evaluar estrategias de desinfección y profundizar en el conocimiento de las interacciones microbianas en entornos domésticos.