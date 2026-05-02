Ciencia

El síndrome del impostor y su impacto silencioso en el desarrollo profesional

La percepción de incompetencia personal persiste incluso entre perfiles con trayectorias exitosas, según expertos, y contribuye a la aparición de inseguridad, autocrítica y dificultades para sostener la confianza en el ámbito organizacional

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La autoexigencia extrema y la tendencia a minimizar los logros son síntomas centrales del síndrome del impostor en entornos de alta competitividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El síndrome del impostor afecta a profesionales de todos los niveles y se manifiesta como una sensación persistente de fraude, inseguridad y temor a ser “descubierto” como incompetente, incluso ante evidencias de éxito. De acuerdo con la revista de gestión y liderazgo Harvard Business Review, este fenómeno psicológico limita el desarrollo profesional y la confianza, y suele intensificarse en etapas de transición laboral, promociones internas o ante desafíos de alto perfil.

A pesar de las cualificaciones, quienes lo experimentan sienten que su éxito no es propio y temen constantemente quedar expuestos frente a sus pares o superiores.

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El psicólogo clínico Jaruwan Sakulku, en su estudio publicado en la revista científica International Journal of Behavioral Science, estima que hasta el 70% de las personas experimenta episodios de síndrome del impostor a lo largo de su vida profesional, un dato que abarca diferentes disciplinas y contextos culturales.

Las señales más frecuentes incluyen autoexigencia extrema, una constante minimización de los logros personales y la tendencia a atribuir el éxito a factores externos, como la suerte o el apoyo de colegas, en lugar de reconocer las propias capacidades y esfuerzo. En profesionales jóvenes, este patrón suele acentuarse durante los primeros años de carrera, mientras que, en altos ejecutivos, puede emerger tras grandes reconocimientos públicos o ascensos a puestos directivos.

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Diversos equipos de recursos humanos en empresas internacionales han empezado a implementar estrategias para identificar y abordar el síndrome del impostor en el ámbito organizacional. A través de encuestas internas y talleres específicos, se detecta una alta incidencia del fenómeno en áreas altamente competitivas, como tecnología, derecho y ciencias de la salud.

Además, instituciones educativas de excelencia reportan un aumento de consultas relacionadas con la inseguridad profesional en su población estudiantil y entre docentes de reciente ingreso.

Factores de riesgo y diferencias individuales

Hasta el 70% de las personas experimenta episodios de síndrome del impostor durante su vida profesional, según estudios internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hasta el 70% de las personas experimenta episodios de síndrome del impostor durante su vida profesional, según estudios internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones de la American Psychological Association (APA) señalan que el síndrome del impostor se presenta con más frecuencia en entornos laborales caracterizados por la competitividad y en personas socializadas bajo estándares elevados de autoexigencia. Las mujeres y las minorías suelen informar niveles más altos, en parte debido a presiones culturales, expectativas sociales rígidas y la ausencia de modelos de referencia en sectores tradicionalmente dominados por otros grupos.

En tanto, la transición a roles de liderazgo, los cambios organizacionales bruscos o la rotación frecuente de tareas pueden intensificar la autocrítica y la sensación de no pertenecer al puesto alcanzado.

Según el estudio de Sakulku, este síndrome no constituye un trastorno mental en sí mismo, sino que se trata de un patrón de pensamiento disfuncional que puede coexistir con síntomas de ansiedad o depresión. La autoobservación constante y la tendencia a compararse con colegas alimentan un ciclo de inseguridad, dificultando la consolidación de una autoestima profesional sólida y saludable.

La investigación de la International Journal of Behavioral Science resalta que quienes atraviesan el fenómeno suelen experimentar también insatisfacción crónica, perfeccionismo y temor excesivo al error, lo que incrementa el riesgo de agotamiento laboral.

Estudios recientes de la APA añaden que el origen del síndrome del impostor puede rastrearse hasta experiencias tempranas de invalidación, el perfeccionismo impuesto por figuras de autoridad o la sobrevaloración de los logros externos frente al desarrollo personal. El contexto digital y la hiperconectividad también amplifican los factores de riesgo, pues promueven la comparación constante a través de redes sociales y plataformas profesionales.

Estrategias de afrontamiento y recursos recomendados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Empresas y universidades reportan una incidencia elevada de inseguridad profesional y buscan abordar el síndrome del impostor con talleres y encuestas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas de la Harvard Business Review recomiendan identificar y verbalizar explícitamente los pensamientos asociados al impostor como primer paso para neutralizarlos. La búsqueda de retroalimentación honesta, el intercambio de experiencias entre colegas y la práctica intencionada del reconocimiento de los propios logros constituyen estrategias efectivas; se aconseja también evitar la autodevaluación sistemática y el aislamiento profesional.

La APA subraya la importancia de cultivar habilidades de autocompasión y establecer expectativas realistas sobre el desempeño, con el propósito de reducir la incidencia de la autoexigencia extrema.

El fortalecimiento de redes de apoyo, tanto dentro como fuera del espacio de trabajo, y el acompañamiento profesional, como el coaching ejecutivo o la terapia cognitiva, resultan herramientas eficaces para reformular creencias limitantes e impulsar el crecimiento profesional.

Además, prácticas como la escritura reflexiva, la meditación y la mentoría han mostrado impacto positivo en la reducción del síndrome del impostor.

Departamentos de recursos humanos y organizaciones de liderazgo global han comenzado a institucionalizar programas de bienestar emocional para atender las necesidades específicas de quienes manifiestan este fenómeno, facilitando espacios seguros de conversación y la consulta permanente con equipos multidisciplinarios especializados.

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