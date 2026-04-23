Ciencia

Niebla mental o deterioro cognitivo: un estudio identificó diferencias clave en pacientes con Parkinson

El hallazgo de un equipo de Boston destaca la importancia de analizar el estado anímico en personas con esta condición que reportan confusión, ya que la causa podría no estar relacionada con esta enfermedad neurodegenerativa

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Un material revolucionario que podría proteger a las neuronas frente a los agentes que provocan el párkinson (Canva)
La percepción de deterioro cognitivo en pacientes con Parkinson suele aparecer antes que los daños neurológicos objetivos, señala el informe de la revista Neuropsychology

Sentir que la mente no funciona con claridad, olvidar detalles o perder concentración son experiencias frecuentes entre personas con Parkinson. Sin embargo, un nuevo estudio plantea que esa “niebla mental” no siempre refleja un daño real en el cerebro.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta enfermedad no solo se manifiesta con síntomas motores, como temblores o rigidez, sino también con alteraciones no motoras que incluyen problemas cognitivos, trastornos del ánimo y dificultades en la atención. Estos síntomas pueden aparecer incluso en etapas tempranas y afectar de forma significativa la calidad de vida.

En este contexto, investigadores de la Boston University encontraron que, en muchos casos, esta sensación está más vinculada a la ansiedad y la depresión que a un deterioro cognitivo objetivo. El hallazgo, publicado en la revista Neuropsychology, introduce una nueva forma de interpretar uno de los síntomas más reportados por los pacientes y abre la puerta a estrategias de tratamiento diferentes.

Cuando la percepción no coincide con los resultados clínicos

En la enfermedad de Parkinson, la “niebla mental” suele describirse como dificultad para pensar con claridad, concentrarse o recordar información. Lo llamativo es que, en numerosos casos, estas quejas aparecen incluso cuando los estudios neuropsicológicos —pruebas diseñadas para medir memoria y atención— no muestran alteraciones.

Perfil de una persona con ojos cerrados y cerebro transparente mostrando intensa actividad neuronal. Sobre la cabeza, una nube de imágenes difusas en fondo azul/violeta.
El sesgo metacognitivo negativo lleva a que los pacientes con malestar emocional evalúen su rendimiento mental de forma más crítica, según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este desajuste entre lo que la persona siente y lo que indican los exámenes llevó a los investigadores a preguntarse si el origen del problema podría no estar exclusivamente en el cerebro.

Los resultados sugieren que la percepción de deterioro cognitivo puede estar influida por el estado emocional. En otras palabras, cómo se siente una persona puede afectar cómo evalúa su propio rendimiento mental.

Qué es la metacognición y por qué es clave

Uno de los conceptos centrales del estudio es la “metacognición”, un término que describe la capacidad de una persona para evaluar su propio pensamiento.

Para entenderlo de forma simple, es como tener un “observador interno” que juzga si uno está pensando bien o mal. Por ejemplo, cuando alguien siente que no puede concentrarse, está haciendo una evaluación metacognitiva.

El equipo liderado por Nishaat Mukadam analizó estas percepciones globales —como la sensación general de claridad mental— en lugar de enfocarse solo en pruebas específicas de laboratorio. Este enfoque permitió comparar lo que los pacientes creen sobre su funcionamiento mental con lo que realmente muestran los estudios clínicos.

Hombre mayor de cabello gris en suéter azul, sentado en silla con manos entrelazadas y nube oscura sobre su cabeza, en un fondo azul-gris con ondas sutiles.
El equipo destaca el impacto clave de la metacognición en cómo las personas con Parkinson interpretan su claridad mental y rendimiento cognitivo diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio identificó un fenómeno llamado “sesgo metacognitivo negativo”. Esto ocurre cuando una persona tiende a evaluar su rendimiento mental de manera más crítica o pesimista de lo que indican los datos objetivos.

Los investigadores observaron que este sesgo está fuertemente asociado a la ansiedad y la depresión. Es decir, quienes presentan mayor malestar emocional suelen percibir su mente como menos eficiente, incluso cuando no hay evidencia de deterioro.

Durante un seguimiento de 12 meses, esta autopercepción negativa se mantuvo e incluso aumentó en algunos casos, a pesar de que las evaluaciones cognitivas seguían siendo normales.

Esto sugiere que la “niebla mental” puede ser, en gran medida, una experiencia influida por el estado emocional, más que un indicador directo de daño cerebral en las primeras etapas de la enfermedad.

Qué implica esto para los tratamientos

El hallazgo tiene consecuencias importantes para la práctica clínica. Si la sensación de deterioro está vinculada a la ansiedad o la depresión, tratar estos factores podría mejorar la percepción cognitiva de los pacientes.

Actualmente, existen intervenciones eficaces para estos cuadros, como los tratamientos farmacológicos y la terapia cognitivo-conductual. Estas herramientas podrían ayudar no solo a reducir el malestar emocional, sino también a modificar la forma en que las personas interpretan su funcionamiento mental.

Esto representa un cambio de enfoque: en lugar de centrarse exclusivamente en posibles fallas cognitivas, los profesionales podrían prestar mayor atención a la salud emocional desde etapas tempranas.

Una mujer de 45 años con suéter azul, sentada de frente, mirando a un psicoterapeuta de 65 años que está de espaldas, en un consultorio.
Tratar la ansiedad y la depresión con intervenciones psicológicas podría mejorar la percepción cognitiva y calidad de vida de los pacientes de Parkinson (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradicionalmente, el Parkinson se asocia principalmente a síntomas motores, como temblores o rigidez. Sin embargo, este estudio refuerza la idea de que los aspectos emocionales y cognitivos también desempeñan un papel clave en la experiencia de la enfermedad.

Además, ofrece una posible explicación de por qué algunas personas reportan dificultades cognitivas que no se reflejan en los estudios clínicos: no siempre se trata de un problema neurológico directo, sino de cómo el cerebro interpreta y evalúa su propio funcionamiento.

Perspectivas futuras en la investigación

Los autores proponen avanzar en el estudio del entrenamiento metacognitivo, una estrategia orientada a mejorar la forma en que las personas evalúan sus propias capacidades mentales. También destacan el potencial de los estudios de neuroimagen para identificar los circuitos cerebrales involucrados en la relación entre emoción y percepción cognitiva.

Combinar intervenciones psicológicas con herramientas tecnológicas podría permitir diagnósticos más precisos y tratamientos mejor adaptados a cada paciente.

Reconocer que la “niebla mental” puede estar influida por factores emocionales cambia la forma de abordar uno de los síntomas más inquietantes del Parkinson. Más allá del daño neurológico, la percepción que las personas tienen de su mente también importa.

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