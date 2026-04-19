Botellas reutilizables: cómo elegirlas y lavarlas para evitar bacterias peligrosas

Los modelos de botellas con tapa de rosca y boquilla muestran la mayor concentración de bacilos gramnegativos, conocidos por su resistencia a antibióticos y riesgos infecciosos (Canva)

Las botellas reutilizables de agua se han consolidado como una opción popular entre quienes buscan reducir el consumo de plásticos descartables y minimizar el impacto ambiental. Sin embargo, un reciente análisis alertó sobre los riesgos invisibles asociados a su uso diario: la acumulación de bacterias potencialmente peligrosas cuando no se higienizan correctamente.

Según un estudio de laboratorio realizado por el portal especializado WaterFilterGuru.com, cuyos resultados fueron difundidos por el sitio estadounidense StudyFinds, estas botellas pueden contener en promedio 20,8 millones de unidades formadoras de colonias bacterianas (CFU), una cifra que supera ampliamente la carga microbiana hallada en objetos del hogar como el grifo de la cocina.

El trabajo analizó diferentes tipos de botellas reutilizables y detectó que los modelos con tapa de rosca y boquilla presentaron la mayor concentración bacteriana. Los investigadores identificaron dos grandes grupos de bacterias: bacilos gramnegativos, reconocidos por su resistencia a los antibióticos y su potencial para provocar infecciones graves, y bacilos, que suelen estar vinculados a trastornos gastrointestinales.

Para dimensionar el riesgo, el informe destaca que una botella reutilizable puede llegar a ser 40.000 veces más sucia que un asiento de inodoro, y multiplicar por 14 la carga bacteriana de un bebedero para mascotas.

Además de la composición bacteriana, el estudio evaluó los hábitos de limpieza de los usuarios. Se encuestaron a 1.000 estadounidenses, de los cuales la mayoría afirmó lavar a diario sus botellas, pero un 13 % reconoció hacerlo solo unas pocas veces al mes. Esta falta de higiene frecuente permite que las bacterias y el moho proliferen en el interior del recipiente, elevando el riesgo para la salud.

Los especialistas enfatizan la necesidad de un lavado diario con agua y jabón, seguido de una desinfección semanal, especialmente cuando la botella se utiliza para bebidas distintas al agua o durante episodios de enfermedad.

Cómo la higiene y el tipo de botella inciden en la proliferación bacteriana

La higiene del agua utilizada en botellas reutilizables es fundamental; el agua no filtrada puede convertir una botella limpia en un potencial vector de contaminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diseño de la botella influye directamente en la dificultad de limpieza y, por consiguiente, en la acumulación de bacterias. Los modelos con pajillas, tapas a presión o mecanismos complejos suelen ser más difíciles de desinfectar.

El estudio recomienda desmontar todas las piezas removibles y prestar especial atención a las zonas de difícil acceso, donde pueden acumularse residuos y gérmenes. Además, la humedad constante dentro del recipiente crea un ambiente propicio para la multiplicación bacteriana.

La investigación remarca que, incluso con una higiene adecuada, la calidad del agua utilizada es un factor determinante: si es de la canilla no está filtrada o no cumple con estándares de potabilidad, la botella, aunque limpia, puede convertirse en un vector de contaminación.

Recomendaciones para reducir riesgos y preservar la salud

La carga bacteriana de una botella reutilizable puede ser 40.000 veces mayor que la de un asiento de inodoro, advirtieron los investigadores (Freepik)

Los especialistas de WaterFilterGuru.com sugieren una serie de medidas para minimizar los riesgos asociados al uso de botellas reutilizables. Entre ellas destacan la importancia de lavar el recipiente después de cada uso, utilizar cepillos diseñados para botellas para limpiar las zonas difíciles y secar completamente todas las piezas antes de volver a armarlas.

También aconsejan desinfectar semanalmente las botellas con soluciones específicas o utilizando vinagre blanco, y evitar compartirlas para reducir la transmisión de bacterias.

En cuanto al agua, los expertos recomiendan verificar periódicamente la calidad del suministro domiciliario y, en caso de dudas, optar por sistemas de filtrado doméstico certificados. Una botella higienizada no garantiza la inocuidad del agua si esta última contiene microorganismos o contaminantes.