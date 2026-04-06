Cómo el ojo humano logra ver con nitidez, según un estudio

El estudio de la University of Alabama at Birmingham confirma que la máxima nitidez visual depende de señales individuales de los conos de la retina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de ver con claridad —leer letras pequeñas, reconocer un rostro a distancia o distinguir detalles finos— tiene un origen más preciso de lo que se creía.

Un estudio de la University of Alabama at Birmingham, publicado en Nature Communications, concluye que la máxima definición visual depende de señales individuales generadas por células específicas de la retina, llamadas conos, y no de la combinación de múltiples estímulos antes de llegar al cerebro.

El resultado responde a un debate histórico en la ciencia de la visión: si la definición dependía del ojo, del cerebro o de ambos. La nueva evidencia indica que el punto de partida está en la retina, donde la información se mantiene separada desde el inicio del proceso.

Cómo se transmite la información visual en la retina

Para entender el hallazgo, es necesario conocer cómo funciona la retina. Esta capa del ojo actúa como una superficie sensible a la luz. Allí se encuentran los conos, células fotorreceptoras especializadas en captar detalles y colores.

La retina humana actúa como una cámara de millones de píxeles, transmitiendo información precisa y separada al cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una zona central llamada fóvea —la región que utilizamos para enfocar con mayor precisión— los conos están extremadamente concentrados. Según el estudio, cada uno de ellos envía su propia señal al cerebro a través de una vía específica, sin mezclarse con las de células vecinas.

En términos simples, cada punto de la imagen que vemos se transmite como una señal única y bien definida. La retina funciona como una cámara con millones de píxeles, donde cada uno envía su información por un canal propio hacia el cerebro, sin mezclarse con los demás. Esto evita que la imagen se “borronee” desde el inicio.

Esta organización permite mantener la fidelidad de la información visual y explica por qué el ojo humano puede percibir detalles tan finos. Por ejemplo, al leer letras muy pequeñas, cada trazo se distingue con claridad porque la información no se mezcla antes de llegar al cerebro.

Cada cono ubicado en la fóvea posee una vía exclusiva de transmisión, asegurando la alta definición en la visión humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, algunos estudios habían planteado que estas señales podían combinarse en etapas tempranas del procesamiento, lo que habría reducido la precisión. Sin embargo, la nueva evidencia demuestra que, al menos en la fóvea, esto no ocurre: la información se mantiene separada hasta llegar al cerebro.

Un debate resuelto sobre el origen de la agudeza visual

La pregunta sobre el origen de la agudeza visual ha sido objeto de discusión durante décadas. Por un lado, investigaciones anatómicas sugerían que cada cono tenía una conexión exclusiva con el sistema nervioso. Por otro, estudios fisiológicos indicaban que los impulsos eléctricos podían integrarse antes de ser procesados.

El trabajo liderado por Lawrence Sincich aporta datos que permiten conciliar estas posturas. Demuestra que, en condiciones óptimas, las señales conservan su independencia, lo que garantiza la máxima resolución posible.

Esto implica que el límite de lo que podemos ver con claridad no depende de una mezcla posterior de información, sino de la disposición física de los conos en la retina. Es decir, la estructura del ojo establece la base de la precisión visual.

Qué es la hiperagudeza y por qué es importante

Uno de los conceptos clave en este campo es la llamada “hiperagudeza”. Se refiere a la capacidad de percibir diferencias más pequeñas que el tamaño de las propias células receptoras de luz.

Este fenómeno había generado interrogantes: ¿cómo es posible detectar detalles tan finos si las células tienen un tamaño limitado? La nueva investigación sugiere que la respuesta está en la organización precisa de las señales individuales.

El fenómeno de la hiperagudeza visual permite distinguir detalles más pequeños que el propio tamaño de las células receptoras de luz (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la luz se enfoca correctamente en la retina —por ejemplo, mediante una buena corrección óptica— el cerebro recibe un patrón que refleja con exactitud la disposición de los conos. Esa correspondencia permite interpretar diferencias mínimas en la imagen.

Esto es lo que permite, por ejemplo, notar una leve desviación en una línea recta o distinguir dos puntos muy cercanos como separados.

Impacto en la corrección visual y la práctica clínica

El hallazgo tiene implicancias directas en el ámbito de la salud visual. Si la retina ya está preparada para transmitir información con máximo detalle, el factor clave pasa a ser la calidad con la que la luz llega a ella.

Esto explica por qué muchas personas experimentan una mejora inmediata al usar anteojos adecuados. No se trata de que el cerebro “aprenda” a ver mejor, sino de que la imagen finalmente se proyecta de forma precisa sobre una estructura que ya estaba lista para procesarla.

En este contexto, la tarea de los profesionales adquiere una relevancia adicional: lograr una corrección óptica exacta permite aprovechar todo el potencial del sistema visual.

Nuevas líneas de investigación en la visión humana

Más allá de su impacto práctico, el estudio abre nuevas preguntas sobre el funcionamiento del sistema visual. Comprender cómo se mantienen separadas estas señales podría ayudar a desarrollar tecnologías más avanzadas de diagnóstico o tratamientos orientados a preservar la visión de alta definición.

La identificación de señales independientes en la retina abre nuevas líneas de investigación en diagnóstico y tratamiento de problemas de nitidez visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aporta una base más sólida para investigar trastornos visuales en los que se pierde la nitidez, ya que permite identificar con mayor precisión dónde puede estar el problema: en la estructura retinal, en la calidad óptica o en etapas posteriores del procesamiento.

La investigación de la University of Alabama at Birmingham redefine un aspecto central de la biología de la visión. Al demostrar que cada cono contribuye de manera individual a la imagen final, establece que la nitidez no es el resultado de una reconstrucción compleja, sino de una transmisión precisa desde el origen.