Ciencia

Sordera congénita: cómo un modelo desarrollado en primates podría brindar terapias más eficaces

El estudio de la pérdida auditiva hereditaria en condiciones biológicas más cercanas al ser humano podría brindar tratamientos innovadores y permitir evaluar su eficacia antes de los ensayos clínicos en personas

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Oídos que hablan: lo que la cera revela sobre nuestra salud
Investigadores logran el primer modelo de sordera congénita en primates mediante edición genética del gen OTOF, clave para la pérdida auditiva (Freepik)

La sordera congénita es uno de los trastornos sensoriales hereditarios más frecuentes; se estima que afecta entre 1 y 3 de cada 1.000 recién nacidos en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El desarrollo de modelos animales que reproduzcan con fidelidad enfermedades humanas es uno de los grandes desafíos de la biomedicina. En ese contexto, un equipo del German Primate Center logró un avance significativo: crear el primer modelo en primates para estudiar la sordera congénita.

El trabajo, realizado en colaboración con la Universidad de Göttingen y el Instituto Max Planck de Ciencias Multidisciplinarias, consistió en modificar un gen específico en titíes —un pequeño primate— para replicar una forma de pérdida auditiva presente desde el nacimiento en humanos.

Este avance, publicado en la revista Nature Communications, aporta una herramienta más precisa para comprender cómo se origina esta condición y evaluar posibles tratamientos en organismos con mayor similitud biológica a las personas.

El rol clave del gen OTOF en la audición

El trastorno, en muchos casos, está vinculado a alteraciones en el gen OTOF. Este gen cumple una función esencial: produce una proteína llamada otoferlina, que actúa como intermediaria en el oído interno. Su tarea es permitir que las células ciliadas —encargadas de captar los sonidos— transmitan esa información al nervio auditivo.

médico analizando con tecnología futurista un estudio de un paciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El gen OTOF, asociado a la sordera congénita, fue modificado en titíes para estudiar en profundidad los mecanismos de la audición y posibles tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una forma simple de entenderlo es pensar en un sistema de comunicación: el oído recibe el sonido, pero necesita “traducirlo” a señales eléctricas para que el cerebro lo interprete. La otoferlina cumple ese rol de puente.

Cuando esta proteína no está presente por una mutación genética, el mensaje no llega. El oído puede estar estructuralmente intacto, pero la señal sonora no se transmite al cerebro.

Cómo se logró el modelo en primates

Para recrear esta condición, el equipo utilizó la técnica de edición genética CRISPR/Cas9, una herramienta que permite modificar el ADN con alta precisión.

Los investigadores alteraron el gen OTOF en embriones de tití y luego los implantaron en madres sustitutas. Las crías nacieron sanas, pero sin capacidad auditiva desde el inicio de la vida.

Para confirmar el resultado, los científicos realizaron pruebas electrofisiológicas —similares a un electroencefalograma aplicado al sistema auditivo—. Estas evaluaciones mostraron la ausencia de respuesta a estímulos sonoros.

Un tití común de pelaje gris y blanco es sostenido por una mano con un guante amarillo. El mono mira hacia la derecha en un entorno de laboratorio
Los titíes nacidos sin capacidad auditiva validan la relación directa entre la mutación del gen OTOF y la sordera congénita humana (Katharina Diederich/ German Primate Center)

Además, los análisis celulares confirmaron que la proteína otoferlina no estaba presente en las células del oído interno, lo que validó que la sordera observada estaba directamente relacionada con la modificación genética.

Según el investigador Tobias Moser, este avance representa la primera vez que se logra reproducir en primates una forma de sordera humana vinculada a este gen.

Hasta ahora, gran parte de la investigación en este campo se realizaba en ratones u otros modelos animales. Si bien estos estudios aportaron información valiosa, presentan limitaciones.

Los primates, en cambio, tienen características biológicas mucho más cercanas a las humanas, especialmente en lo que respecta al sistema auditivo. Esto permite evaluar tratamientos en condiciones más realistas.

Por su parte, el investigador Marcus Jeschke destacó que este desarrollo constituye un paso clave para la llamada medicina traslacional, que busca convertir los descubrimientos de laboratorio en terapias concretas.

Una plataforma para probar nuevas terapias

Este avance facilita la evaluación de nuevas terapias génicas y tecnologías innovadoras, como los implantes cocleares optogenéticos en primates (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este avance facilita la evaluación de nuevas terapias génicas y tecnologías innovadoras, como los implantes cocleares optogenéticos en primates (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo abre la puerta a evaluar distintos enfoques terapéuticos. Por un lado, permite probar terapias génicas, que buscan corregir el defecto en el ADN responsable de la enfermedad. Este tipo de tratamientos apunta a restaurar la producción de otoferlina y, con ello, la capacidad de transmitir señales auditivas.

Por otro lado, facilita el desarrollo de tecnologías innovadoras como los implantes cocleares optogenéticos. A diferencia de los implantes tradicionales, que utilizan señales eléctricas, estos dispositivos emplean luz para estimular las células del oído, con el objetivo de lograr una mayor precisión.

Contar con un modelo en primates permite evaluar no solo la eficacia de estas intervenciones, sino también su seguridad a largo plazo.

El desarrollo de este modelo implicó superar importantes desafíos técnicos. Modificar genéticamente primates requiere una coordinación precisa entre distintas áreas científicas.

El proyecto reunió especialistas en biología reproductiva, genética, neurociencia y veterinaria. Según explicó el investigador Rüdiger Behr, este tipo de avances solo es posible mediante colaboración interdisciplinaria.

El resultado es una herramienta experimental que no solo sirve para estudiar la sordera congénita, sino que también puede aplicarse a otras enfermedades de origen genético.

Qué cambia para la investigación médica

Este avance representa un punto de inflexión en el estudio de la pérdida auditiva.

Primer plano de una mujer de edad media con el ceño fruncido tocándose la oreja izquierda con la mano derecha, expresión de malestar.
Contar con un modelo en primates acerca la investigación médica a terapias personalizadas y seguras para la sordera congénita en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disponer de un modelo que reproduce de forma precisa la enfermedad humana permite:

  • Comprender mejor sus mecanismos biológicos.
  • Probar tratamientos en etapas más tempranas.
  • Reducir la incertidumbre antes de los ensayos en personas.

Además, abre nuevas posibilidades para desarrollar soluciones dirigidas a causas específicas, en lugar de enfoques generales. La creación de este modelo en primates acerca la investigación a un objetivo central: diseñar terapias adaptadas a cada tipo de sordera.

Aunque aún quedan etapas por recorrer antes de su aplicación clínica, los científicos cuentan ahora con una base experimental mucho más cercana a la realidad humana.

Esto permite avanzar con mayor precisión en el desarrollo de tratamientos que, en el futuro, podrían cambiar la calidad de vida de quienes nacen con pérdida auditiva. En ese camino, la combinación de genética, tecnología y colaboración científica empieza a delinear una nueva etapa en la medicina de la audición.

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