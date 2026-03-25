Ciencia

Disociación en adolescentes: el impacto invisible del trauma en la vida escolar y emocional

Nuevas investigaciones revelan que síntomas como la desconexión y la pérdida de atención afectan a uno de cada diez jóvenes tras experiencias traumáticas, dificultando el aprendizaje, las relaciones y el bienestar cotidiano. Especialistas advierten sobre la necesidad de detectar estas señales a tiempo para evitar consecuencias a largo plazo

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Si esta condición no se
Si esta condición no se identifica y trata, puede limitar el desarrollo, el aprendizaje y la adaptación social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disociación en adolescentes es un mecanismo de defensa en el que la mente se separa, de manera parcial o total, de pensamientos, emociones, del propio cuerpo o del entorno en respuesta a vivencias traumáticas o abrumadoras. Durante la adolescencia, este proceso puede expresarse mediante una desconexión visible: mirada perdida, ausencia de respuesta ante estímulos o episodios de inmovilidad.

La mayoría de los adolescentes no acude activamente a ayuda profesional; suele ser fundamental la presencia de una persona de confianza que los oriente y guíe en técnicas para recuperar la calma, especialmente durante los episodios más intensos.

Estudios científicos recientes en Australia realizados por el equipo de Healing Kids, Healing Families en The Kids Research Institute Australia, en colaboración con Child and Adolescent Mental Health Services y la University of Western Australia, indican que la disociación afecta principalmente a jóvenes expuestos a violencia, accidentes, pérdidas familiares o contenidos digitales perturbadores.

Las formas clínicas de disociación impactan a entre7 % y 11% de los estudiantes de secundaria, proporción comparable a la de los trastornos de ansiedad, según el portal de estadísticas australiano Statista. Cuando este mecanismo se consolida como estrategia habitual de afrontamiento, puede comprometer el aprendizaje, las relaciones interpersonales y el desarrollo cotidiano.

La disociación suele pasar inadvertida y el desconocimiento de este fenómeno puede generar tensión en el ámbito familiar. Padres y cuidadores pueden detectar en los adolescentes desconexión, episodios de inmovilidad o reacciones emocionales intensas seguidas de lagunas de memoria. Los especialistas recomiendan un abordaje empático y acompañamiento paciente, evitando la frustración ante estas conductas.

Un adolescente que experimenta disociación puede presentar desatención, retraimiento, o manifestar dificultades para recordar situaciones traumáticas. Según la National Child Traumatic Stress Network, una intervención oportuna y el apoyo de personas de confianza resultan fundamentales para favorecer la recuperación y prevenir complicaciones a largo plazo.

Evidencia internacional y datos científicos

La literatura internacional sobre salud mental y la National Child Traumatic Stress Network (NCTSN), organización estadounidense especializada en trauma infantil, señalan que la disociación en menores puede manifestarse mediante amnesia para eventos significativos, episodios frecuentes de trance, pérdida inexplicable de habilidades, tendencia a hablar en tercera persona, autolesiones o alucinaciones. Estos síntomas pueden confundirse con distracción o falta de interés, pero en realidad reflejan respuestas profundas ante situaciones traumáticas.

Padres y cuidadores pueden identificar
Padres y cuidadores pueden identificar episodios de inmovilidad, reacciones emocionales intensas y lagunas de memoria en adolescentes con disociación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones clínicas recientes han identificado un subtipo disociativo del trastorno de estrés postraumático (PTSD), caracterizado por episodios de despersonalización y desrealización. Las personas con este perfil han atravesado experiencias traumáticas más graves y presentan síntomas más intensos, así como dificultades conductuales relevantes. El diagnóstico diferencial incluye manifestaciones como “soñar despierto” o bloqueos de memoria, junto con los síntomas clásicos del PTSD: intrusiones, evitación, alteraciones del ánimo y cambios en la reactividad.

Un estudio de la American Academy of Child & Adolescent Psychiatry revela que la disociación en adolescentes puede ser más sutil que en adultos, manifestándose principalmente como falta de atención o episodios breves de trance. Además, sostiene que la amnesia disociativa impide recordar conscientemente los hechos traumáticos.

La prevalencia de síntomas disociativos y PTSD varía según el contexto, pero uno de cada 10 adolescentes en países de ingresos bajos y medios cumple criterios de PTSD completo tras vivir un trauma, con elevada frecuencia de síntomas disociativos. Si esta condición no se identifica y trata, puede limitar el desarrollo, el aprendizaje y la adaptación social. Los tratamientos recomendados incluyen psicoterapia especializada y abordaje integral del trauma.

Prevención, abordaje y recursos para familias

La prevención de la disociación en adolescentes requiere acciones en múltiples niveles, incluyendo la detección temprana de experiencias traumáticas y la promoción de un entorno seguro en los hogares y escuelas. Los equipos de salud mental recomiendan capacitar a docentes y familias en el reconocimiento de signos de alerta y fomentar estrategias de regulación emocional.

Según la Organización Mundial de la Salud, las intervenciones basadas en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual adaptada para el trauma, muestran eficacia en la reducción de síntomas disociativos y en la mejora del funcionamiento global de los adolescentes. El acceso a servicios de salud mental, la eliminación del estigma y la formación comunitaria son factores clave para garantizar que los jóvenes reciban el acompañamiento necesario.

Diversos países han implementado líneas telefónicas de atención y plataformas digitales de orientación psicológica para adolescentes y sus familias. Estos recursos, junto con protocolos escolares de actuación en crisis, contribuyen a la identificación y el abordaje precoz de la disociación, facilitando la recuperación y el bienestar de los jóvenes afectados.

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