Hígado graso: un estudio reveló que dos compuestos del cannabis podrían mejorar la salud metabólica

La acumulación de grasa en el hígado se considera un problema cuando supera el 5% del peso total del órgano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubren que compuestos no psicoactivos del cannabis, el CBD y el CBG, pueden reducir significativamente la grasa hepática y mejorar la salud metabólica en pacientes con la enfermedad de hígado graso, abriendo una posible vía terapéutica vegetal para el trastorno hepático crónico más frecuente a nivel mundial.

Así lo señaló un estudio liderado por el profesor Joseph Tam, la doctora Liad Hinden y la estudiante de doctorado Radka Kočvarová en la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea de Jerusalén.

El trabajo, publicado en el British Journal of Pharmacology, evidencia que tanto el cannabidiol (CBD) y el cannabigerol (CBG) actúan mediante un proceso de remodelación metabólica única en el hígado.

Ambos compuestos lograron normalizar los niveles de glucosa en sangre y optimizar el procesamiento de la glucosa por el organismo, en pruebas hechas en modelos animales.

El estudio fue liderado por Joseph Tam (en la foto), Liad Hinden y Radka Kočvarová en la Universidad Hebrea de Jerusalén (gentileza Tom Barnea)

Los resultados mostraron que el CBG disminuyó la masa grasa corporal y mejoró la sensibilidad a la insulina de manera más intensa que el CBD. Además, el CBG fue especialmente eficaz en la reducción tanto del colesterol total como del colesterol LDL, mientras que el CBD mostró beneficios menos pronunciados en esos parámetros.

El profesor Joseph Tam destacó la importancia del mecanismo descubierto: “Nuestros hallazgos identifican una nueva vía mediante la cual el CBD y el CBG mejoran la energía hepática y la función lisosomal. Esta doble remodelación metabólica contribuye a un mejor manejo de los lípidos hepáticos y señala a estos compuestos como agentes terapéuticos prometedores para la MASLD (esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica)”, afirmó.

Qué es el hígado graso

El 75% de las personas con sobrepeso y el 90% con obesidad grave pueden desarrollar hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad del hígado graso, o enfermedad hepática esteatósica, es un grupo de afecciones en las que la grasa se acumula en el hígado.

“Esteatosis es un término que describe la acumulación de grasa en un órgano (generalmente el hígado). Un hígado sano y funcional contiene una pequeña cantidad de grasa. La acumulación de grasa se convierte en un problema cuando supera el 5 % del peso del hígado“, señaló la Cleveland Clinic de Estados Unidos.

Puede tener origen alcohólico o no alcohólico, siendo este último el más común actualmente, especialmente vinculado a la obesidad, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico.

Aproximadamente el 75% de las personas con sobrepeso y el 90% de quienes padecen obesidad grave pueden desarrollar hígado graso, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH). La mayoría de quienes tienen esta enfermedad desconocen su diagnóstico, ya que los síntomas suelen aparecer en fases avanzadas.

Según la Cleveland Clinic, cuando aparecen manifestaciones, suelen incluir dolor o sensación de plenitud en la parte superior derecha del abdomen y fatiga intensa. La mayoría de las personas identifica signos de la enfermedad cuando esta progresa a cirrosis hepática.

En esa etapa, pueden presentarse náuseas, pérdida de apetito, adelgazamiento sin causa aparente, coloración amarillenta en la piel y los ojos, acumulación de líquido en el abdomen, hinchazón en extremidades y sangrado en el aparato digestivo.

Sin tratamiento, un hígado esteatósico puede progresar a cirrosis hepática, lo que puede provocar insuficiencia hepática, cáncer de hígado y cánceres extrahepáticos.

Equipo de investigación de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Crédito Toma Barnea

Cómo es el mecanismo descubierto

El estudio realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Hebrea de Jerusalén utilizó herramientas avanzadas para comprobar que CBD y CBG no solo reducen la acumulación de grasa en el hígado, sino que transforman el metabolismo hepático al aumentar los niveles de fosfocreatina, que funciona como una reserva alternativa de energía para el órgano, sobre todo cuando la dieta es rica en grasas.

Hasta ahora, se desconocía que el hígado se beneficiara de este sistema energético.

De acuerdo con los hallazgos del equipo de Tam, estos cannabinoides también restauran la actividad de las catepsinas, unas enzimas esenciales para la función de los lisosomas, encargados del reciclaje celular.

La reactivación de estas “cuadrillas de limpieza” permite al hígado degradar y eliminar grasas y residuos dañinos de manera más eficiente.

La carga global del hígado graso y la necesidad de terapias alternativas

La enfermedad denominada MASLD es actualmente el principal trastorno hepático crónico del planeta, con una prevalencia estimada de un tercio en la población adulta. Su aparición se relaciona estrechamente con la obesidad, la hipertensión arterial y la resistencia a la insulina, y su manejo resulta especialmente complejo, dado que los pacientes encuentran difícil mantener cambios sostenidos en el estilo de vida y existen muy pocos medicamentos aprobados.

En los ensayos realizados, el tratamiento con CBD y CBG permitió reducir los niveles de triglicéridos y ceramidas, estos últimos conocidos responsables de la resistencia a la insulina y la inflamación hepática. Además, ambos compuestos ofrecieron beneficios diferenciados para la salud metabólica, con el CBG mostrando efectos superiores en algunos marcadores.

De acuerdo con el equipo, estos resultados abren el camino hacia tratamientos basados en compuestos vegetales que priorizan el control energético y la eliminación de residuos a nivel celular para patologías metabólicas como el hígado graso. No obstante, advierten que serán necesarios más estudios para trasladar estas conclusiones al ámbito clínico humano.