Crean un “atlas celular” del envejecimiento que muestra qué órganos cambian primero: cómo funciona

El atlas celular del envejecimiento identifica qué órganos muestran cambios más tempranos a nivel celular en modelos de ratón

El lanzamiento de un atlas celular sobre el envejecimiento por parte de la Universidad Rockefeller supone un avance decisivo en la comprensión científica del paso del tiempo en el organismo.

Investigadores de esta institución analizaron casi 7 millones de células de 21 órganos distintos en ratones, lo que permitió mapear de qué manera la edad modifica la composición y el funcionamiento de miles de subtipos celulares. El trabajo abre nuevas vías para entender los mecanismos que impulsan el deterioro biológico y sugiere posibles intervenciones orientadas a retrasarlo o modularlo.

Cambios celulares a lo largo de la vida

El atlas, publicado en la revista Science, fue elaborado en el laboratorio de Junyue Cao con la coordinación técnica de Ziyu Lu. Mediante la secuenciación de accesibilidad de cromatina de célula única —una técnica que permite observar qué regiones del ADN están activas en cada célula— los científicos pudieron obtener una lectura directa del estado y la función celular.

El estudio incluyó 32 ratones en tres etapas vitales: un mes (adultez temprana), cinco meses (edad intermedia) y veintiún meses (vejez).

Nuevos hallazgos muestran sincronía en los patrones de deterioro celular entre órganos distantes, lo que sugiere señales compartidas en el envejecimiento

Gracias a la eficiencia de esta metodología, el equipo identificó más de 1.800 subtipos celulares, incluidos muchos poco frecuentes que no habían sido descritos previamente. El seguimiento temporal reveló que el envejecimiento no solo implica pérdida funcional, sino también cambios en la proporción de cada tipo celular.

Aproximadamente una cuarta parte de los subtipos analizados mostró variaciones significativas a lo largo de la vida. Algunas células musculares y renales disminuyen progresivamente con la edad, mientras que determinados componentes del sistema inmunitario aumentan.

Estas modificaciones pueden comenzar desde etapas relativamente tempranas —a los cinco meses en el ratón—, lo que cuestiona la idea de que el envejecimiento se manifiesta únicamente en fases avanzadas.

Sincronía y señales compartidas entre órganos

Uno de los hallazgos más llamativos fue la presencia de patrones sincronizados en distintos tejidos. Estados celulares similares aparecían o desaparecían de forma paralela en órganos alejados entre sí, lo que sugiere una coordinación general del envejecimiento en todo el organismo.

El envejecimiento celular se caracteriza tanto por pérdida funcional como por cambios en la proporción de tipos celulares, detectados desde etapas tempranas

Según la Universidad Rockefeller, esta sincronía podría estar mediada por señales circulantes en la sangre capaces de inducir respuestas comparables en tejidos distantes. Este dato impulsa la búsqueda de factores sistémicos que regulen el deterioro global y abre la posibilidad de terapias dirigidas a varios órganos al mismo tiempo.

El estudio también detectó diferencias notables entre machos y hembras. Cerca del 40% de los cambios asociados a la edad variaron según el sexo biológico, un aspecto relevante para el desarrollo de tratamientos personalizados.

En particular, las hembras mostraron una activación inmunológica más marcada durante el envejecimiento, fenómeno que podría relacionarse con la mayor prevalencia de enfermedades autoinmunes en mujeres. Este vínculo entre inmunidad y sexo biológico amplía las líneas de investigación sobre patologías crónicas y estrategias terapéuticas diferenciadas.

Áreas genómicas y mecanismos clave del deterioro

El análisis genómico identificó cerca de 1,3 millones de regiones reguladoras del ADN, de las cuales unas 300.000 presentaron modificaciones vinculadas a la edad. Dentro de este conjunto, mil regiones mostraron cambios consistentes en múltiples órganos y tipos celulares, lo que las posiciona como posibles puntos críticos del envejecimiento.

El análisis genómico del atlas del envejecimiento identificó mil regiones regulatorias clave, vinculadas a inmunidad y mantenimiento de células madre

Muchas de estas áreas se relacionan con procesos de inmunidad, inflamación y mantenimiento de células madre. “Esto desafía la idea de que el envejecimiento sea solo una decadencia genómica aleatoria”, señaló Cao. El investigador subrayó que comprender estos reguladores podría ser clave para diseñar intervenciones capaces de ralentizar el desgaste biológico.

Al comparar los resultados con investigaciones previas, los científicos observaron que ciertas citocinas —moléculas del sistema inmunitario que coordinan la comunicación entre células— pueden inducir cambios similares a los observados con la edad. La hipótesis plantea que fármacos capaces de modular estas señales podrían frenar procesos degenerativos coordinados en distintos tejidos.

El laboratorio de Cao busca ahora trasladar estos hallazgos al desarrollo de terapias dirigidas a los mecanismos celulares más vulnerables. Este atlas proporciona una base inédita para identificar blancos terapéuticos concretos y avanzar hacia intervenciones más precisas.

Motivados por estos resultados, los investigadores apuntan a diseñar estrategias que actúen sobre los procesos críticos del envejecimiento celular, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y retrasar la dependencia en la población mayor.