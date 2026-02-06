Cómo funciona el innovador sistema de inteligencia artificial que puede detectar conmociones cerebrales en la voz

La inteligencia artificial logra diagnosticar conmociones cerebrales a partir de análisis de voz con una precisión superior al 90% según investigadores de Florida International University (AFP)

Un equipo de investigadores de la Florida International University ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial que diagnostica conmociones cerebrales a partir del análisis de la voz, logrando una precisión superior al 90%.

Esta innovación permite identificar lesiones cerebrales de manera inmediata y no invasiva, facilitando la intervención temprana y la reducción de riesgos en escenarios deportivos y profesionales de alto riesgo.

Diagnóstico tradicional y sus limitaciones

El diagnóstico rápido de una conmoción cerebral representa un desafío persistente para deportistas y personal médico. En Estados Unidos, más de la mitad de estos episodios pasan desapercibidos y cerca del 70% ocurre en el ámbito deportivo.

La inteligencia artificial logra diagnosticar conmociones cerebrales a partir de análisis de voz con una precisión superior al 90% según investigadores de Florida International University (Mandatory Credit: Kareem Elgazzar-USA TODAY Sports)

El proceso convencional se apoya en la observación de síntomas subjetivos y en la autoevaluación, un método que a menudo resulta insuficiente y conduce a errores de diagnóstico, además de reincorporaciones prematuras a la actividad física.

El profesor Christian Poellabauer, líder del estudio, explicó que las pruebas tradicionales de reflejos, equilibrio y visión no siempre detectan daños cerebrales leves. “El problema es que estas pruebas no son las más precisas”, señaló Poellabauer.

Incluso cuando los síntomas son evidentes, establecer un diagnóstico certero puede resultar complejo. Como ejemplo, mencionó el caso de Tua Tagovailoa un jugador de fútbol americano que volvió al campo tras una lesión cerebral, exponiéndose a riesgos a largo plazo debido a una evaluación poco precisa.

Tecnología basada en biomarcadores vocales

Aplicaciones móviles permiten a entrenadores y médicos identificar lesiones cerebrales en segundos y facilitan la intervención inmediata en escenarios deportivos y profesionales de alto riesgo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva herramienta utiliza análisis automatizados de la voz para identificar alteraciones acústicas imperceptibles al oído, generadas por lesiones cerebrales. El sistema examina parámetros como amplitud, frecuencia y vibración en las muestras vocales, y emplea inteligencia artificial para comparar grabaciones previas y posteriores al golpe.

Esta tecnología se integra en aplicaciones para tabletas y dispositivos móviles, permitiendo su uso tanto a entrenadores como a personal médico, sin necesidad de equipos especializados.

El equipo de investigación recolectó grabaciones de voz de centenares de atletas antes y durante la temporada. Se compararon los datos de quienes sufrieron una conmoción cerebral con los de deportistas sin lesiones, lo que permitió detectar la presencia de daño cerebral incluso en ausencia de síntomas visibles, con una fiabilidad superior al 90%.

Innovaciones en la aplicación del sistema

La tecnología de inteligencia artificial funciona en tabletas y dispositivos móviles, eliminando la necesidad de equipos especializados y aumentando el acceso al diagnóstico temprano de conmociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento ha sido optimizado para simplificar su uso. La doctoranda Rahmina Rubaiat trabaja en reducir la evaluación a una sola palabra o sonido, lo que permitirá agilizar la toma de muestras iniciales y los controles tras un impacto.

Así, los entrenadores podrán almacenar registros individuales de cada atleta al inicio de la temporada y, ante la sospecha de conmoción cerebral, realizar la prueba en segundos con una aplicación y recibir un informe inmediato sobre el estado de la lesión y los periodos recomendados de recuperación.

No realizar un diagnóstico oportuno incrementa los riesgos para la salud neurológica. Las conmociones cerebrales recurrentes aumentan la probabilidad de deterioro cognitivo y dificultades a largo plazo. Rubaiat advirtió sobre el peligro de restar importancia a estos episodios, ya que puede derivar en lesiones adicionales y facilitar el desarrollo de trastornos neurológicos con los años. Esta advertencia subraya la importancia de una evaluación precisa tras cada incidente.

Aplicaciones más allá del deporte

No identificar a tiempo una conmoción cerebral incrementa el riesgo de deterioro cognitivo y trastornos neurológicos a largo plazo, según advierten los expertos del estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de esta tecnología puede extenderse a profesiones de alto riesgo, como bomberos, policías, personal militar y trabajadores de la construcción, donde los traumatismos craneales son frecuentes.

El equipo también explora el uso del análisis vocal para la detección y seguimiento temprano de enfermedades neurodegenerativas como el párkinson y el alzhéimer, al aprovechar los cambios acústicos progresivos que caracterizan estos trastornos.

La implementación de herramientas tecnológicas innovadoras como esta inteligencia artificial puede marcar una diferencia decisiva: evitar secuelas irreversibles y mejorar la calidad de vida de quienes se exponen a lesiones cerebrales. Con una intervención precisa y oportuna, se abre una nueva etapa en la protección de la salud neurológica en el deporte y en profesiones de riesgo.