Ciencia

Por qué algunas personas no logran responder a los tratamientos oncológicos

Estudios de la Cleveland Clinic identifican el papel del microbioma tumoral y su impacto en la efectividad de las terapias innovadoras, abriendo posibilidades para intervenciones más adaptadas a cada paciente y mejores resultados en el abordaje del cáncer

Guardar
El microbioma tumoral incide en
El microbioma tumoral incide en la resistencia al tratamiento del cáncer, según estudios de la Cleveland Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas investigaciones exploran la compleja relación entre microorganismos, células inmunitarias y la respuesta a los tratamientos en oncología. Un reciente hallazgo de Cleveland Clinic revela que una abundante presencia de bacterias en los tumores de cáncer de cabeza y cuello actúa como una barrera para el éxito de la inmunoterapia.

Esta observación modifica la visión actual sobre las causas de la resistencia al tratamiento y abre la puerta a terapias más personalizadas.

Para entender este fenómeno, es útil imaginar el tumor como un vecindario en el que, además de las células cancerígenas, viven bacterias. Así como ciertos vecinos ruidosos pueden alterar la convivencia y dificultar el trabajo de la policía local, la presencia de estos microorganismos “perturba” el ambiente y dificulta la acción de las células inmunitarias encargadas de eliminar el tumor.

Estudios simultáneos confirman el vínculo entre bacterias y resistencia a la inmunoterapia

En dos investigaciones publicadas a la vez en Nature Cancer, el equipo de Cleveland Clinic dirigido por Timothy Chan, junto con Daniel McGrail y Natalie Silver, en colaboración con Renata Ferrarotto del MD Anderson Cancer Center, demostró que los tumores con altos niveles de bacterias se resisten más a la inmunoterapia.

Una mayor cantidad de bacterias
Una mayor cantidad de bacterias en tumores de cabeza y cuello dificulta la eficacia de la inmunoterapia oncológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo es similar a cuando una multitud impide el paso a los bomberos que intentan apagar un incendio. En este caso, los tumores con una gran carga bacteriana atraen neutrófilos, células inmunitarias que, en lugar de ayudar, terminan bloqueando la acción de otras células responsables de atacar el tumor. Así, la respuesta inmunitaria adaptativa —clave para la eficacia de la inmunoterapia— queda limitada.

Chan explicó que este descubrimiento desplaza la atención de los factores genéticos, tradicionalmente estudiados, hacia el microbioma tumoral: “Estamos abriendo la puerta a nuevas estrategias para la selección de pacientes y terapias antibióticas dirigidas”.

Validación experimental en modelos preclínicos y ensayos clínicos

Para asegurar que este fenómeno no depende solo del tipo de bacteria, McGrail analizó muestras tumorales de distintos pacientes y observó que, sin importar la cepa bacteriana, cuando la cantidad de bacterias era alta, la respuesta inmunitaria se debilitaba.

Por su parte, Silver comprobó en modelos experimentales que el uso de antibióticos reducía el tamaño del tumor y mejoraba la respuesta inmune, mientras que, al añadir bacterias, los tumores volvían a ser resistentes a la inmunoterapia. En colaboración con Ferrarotto, también analizaron muestras de ensayos clínicos en pacientes: aquellos con mayor carga bacteriana obtenían peores resultados al recibir inmunoterapia.

Investigadores demostraron que el uso
Investigadores demostraron que el uso de antibióticos puede reducir el tamaño tumoral y potenciar la respuesta inmune (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato relevante surge del estudio Javelin HN100, un ensayo fase III que investigó qué ocurría al añadir inmunoterapia anti-PDL1 a la quimiorradioterapia estándar (un tratamiento que reactiva al sistema inmunológico para que pueda reconocer y atacar al tumor). El resultado fue claro: los pacientes con mucha carga bacteriana tuvieron menos éxito con la inmunoterapia que quienes recibieron solamente el tratamiento convencional.

Implicancias clínicas: combinar antibióticos e inmunoterapia

Las consecuencias clínicas de estos hallazgos son significativas. Así como en un jardín plagado de maleza primero hay que limpiar para que las plantas crezcan, estos resultados sugieren que combinar antibióticos con inmunoterapia podría mejorar la eficacia del tratamiento.

“Nuestro estudio examina cómo las bacterias influyen en el fracaso del tratamiento. Esto puede ayudar a identificar a los pacientes más propensos a beneficiarse de la inmunoterapia, con el objetivo de evitar riesgos y exposición innecesarios”, explicó Silver.

El estudio Javelin HN100 comprobó
El estudio Javelin HN100 comprobó que la carga bacteriana reduce el beneficio de sumar inmunoterapia a la quimiorradioterapia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, McGrail investiga por qué algunos tumores acumulan más bacterias y cómo estas influyen en el desarrollo del cáncer. Chan estudia si las bacterias pueden favorecer mutaciones en el ADN tumoral. Desde Cleveland Clinic se destaca la importancia de comprender y modificar la presencia bacteriana en los tumores para lograr mejores resultados terapéuticos.

Al profundizar en el papel del microbioma tumoral en la resistencia a la inmunoterapia, estos estudios, según McGrail, representan “un paso significativo hacia adelante en la comprensión de las complejas interacciones entre el cáncer y el sistema inmune”.

Esta línea de investigación impulsada por Cleveland Clinic amplía las opciones en el tratamiento del cáncer de cabeza y cuello y establece un fundamento para el desarrollo futuro de intervenciones más adaptadas a las necesidades individuales de los pacientes.

Temas Relacionados

Cáncer de cabeza y cuelloMicrobioma tumoralResistencia a la inmunoterapiaCleveland ClinicAntibióticos y cáncerNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubren bacterias que degradan colorantes y podrían reducir la contaminación en arroyos del AMBA

Es un hallazgo de científicos de la Universidad de Buenos Aires y el Conicet. Por qué los resultados abren nuevas posibilidades para el tratamiento de residuos líquidos en ambientes urbanos

Descubren bacterias que degradan colorantes

Qué efectos tiene la playa en el cerebro y la salud emocional

El sonido de las olas y la amplitud del horizonte inducen calma y bienestar. Por qué este estado, conocido como “mente azul”, favorece la liberación natural de hormonas del llamado “Cuarteto de la felicidad”

Qué efectos tiene la playa

Una investigación revela cómo usar las mutaciones del cáncer resistente para frenar su avance

Científicos del Instituto Weizmann de Ciencias identificaron nuevas dianas terapéuticas que permitirían aprovechar alteraciones genéticas asociadas a la resistencia. Cómo son las alternativas innovadoras para tratar cánceres avanzados

Una investigación revela cómo usar

Qué dice un nuevo estudio sobre el impacto del alcohol en la salud cardiovascular

Investigadores de Canadá, Argentina, Estados Unidos e Irlanda publicaron una revisión de investigaciones. Cómo los distintos patrones de consumo influyen en la aparición de trastornos cardíacos

Qué dice un nuevo estudio

Los horarios estables de sueño y actividad protegen la salud cerebral y previenen la demencia, según un estudio

Un seguimiento en adultos mayores evidenció que quienes mantienen rutinas regulares presentan menor riesgo de deterioro cognitivo y menor incidencia de trastornos neurodegenerativos

Los horarios estables de sueño
DEPORTES
“Es la volcada del año”:

“Es la volcada del año”: la jugada que hizo enloquecer a los fanáticos en la victoria de Chicago Bulls ante Orlando Magic

River, listo para la pretemporada en San Martín de los Andes: dos refuerzos, los que se quedaron en Buenos Aires y algunas sorpresas

Playas, grandes ciudades y destinos exóticos: el álbum de vacaciones de los pilotos de Fórmula 1

A solas con Carlos Sainz: el sacrificio para ganar su quinto Rally Dakar a los 63 años y su visión de Franco Colapinto en la F1

Sufrió un gol desde mitad de cancha en una práctica y respondió con un planchazo a la espalda de su compañero

TELESHOW
Juegos en el mar, familia

Juegos en el mar, familia y relax: la tarde de Emilia Attias en Punta del Este

Martín Bossi en Mar del Plata: “Vengo de una generación donde la vara estaba muy alta, hoy está muy baja”

Christian Sancho y Celeste Muriega vuelven al escenario donde se conocieron: “Acá nos chapamos por primera vez”

Claudia Villafañe se sinceró en MasterChef Celebrity sobre por qué su nieto no soporta a Germán Martitegui: “Lo odia”

Quien es Tatiana Sorbac, la exnovia de Robert Strom, la pareja actual de Zaira Nara

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump habló con Sanae

Donald Trump habló con Sanae Takaichi y reforzaron los vínculos en seguridad tras los ejercicios militares del régimen chino

Zohran Mamdani defendió la eliminación de dos órdenes contra el antisemitismo tras las advertencias de Israel

Zelensky se reunirá con asesores de seguridad aliados en la antesala a la cumbre de la Coalición de Voluntarios

“One”: el himno que nació en 15 minutos y redefinió el destino de U2 en Berlín

La Guardia Costera de EEUU suspendió la búsqueda de los narcotraficantes que sobrevivieron a un ataque contra narcolanchas en el Pacífico