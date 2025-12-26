Un equipo internacional replicó la implantación embrionaria humana en laboratorio

Científicos logran replicar la implantación embrionaria fuera del cuerpo humano en laboratorio gracias a tecnología de microchips y células madre (Fotolia)

Un grupo internacional de científicos consiguió replicar en laboratorio un momento fundamental del embarazo humano: la implantación de embriones humanos y de blastoides —estructuras similares generadas a partir de células madre— en organoides desarrollados a partir de tejido endometrial.

Este avance, detallado en tres artículos recientes y reportado por MIT Technology Review, representó un hito para el conocimiento de las primeras fases de la gestación y podría impulsar nuevas estrategias en la fertilización in vitro (FIV).

Este experimento permitió analizar en tiempo real la interacción entre embriones humanos y tejido endometrial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento de “embarazar” organoides

Investigadores de Reino Unido, España, Estados Unidos y China lograron observar y documentar, por primera vez, la implantación embrionaria fuera del cuerpo humano. Para lograrlo, utilizaron microchips de silicona con canales microscópicos, en los cuales introdujeron embriones humanos procedentes de clínicas de FIV, además de blastoides diseñados a partir de células madre.

Dichos blastoides imitan características claves de los embriones y permiten realizar numerosas pruebas evitando algunas restricciones éticas.

El estudio incluyó aproximadamente 50 embriones humanos y más de 1.000 pruebas adicionales fueron efectuadas con blastoides. Según Jun Wu, biólogo de la University of Texas Southwestern Medical Center y colaborador en los estudios, el aporte principal de estos trabajos es haber conseguido unir el embrión y el organoide endometrial para analizar su interacción. “Ese es el mensaje central de los tres artículos”, aseguró.

Este desarrollo permitió, por primera vez, observar cómo el embrión establece contacto y se adhiere al tejido uterino, lo que desencadena los procesos iniciales que conducen al desarrollo de la placenta. Todo esto se llevó a cabo bajo el límite ético y legal de 14 días de desarrollo, en línea con la normativa internacional.

Para Leqian Yu, investigador del Beijing Institute for Stem Cell and Regenerative Medicine, la importancia reside en poder observar todo el proceso en el laboratorio, cuando en realidad ocurre oculto dentro del útero.

El desarrollo de chips de silicona y microfluidos posibilita el seguimiento molecular del contacto entre el embrión y el endometrio, innovando la investigación reproductiva (Grupo de investigación internacional)

Aplicaciones clínicas inmediatas y pronóstico para la FIV

La modelización del momento de la implantación tiene un impacto directo en la fertilización in vitro, dado que este paso es uno de los principales desafíos para conseguir embarazos exitosos.

Matteo Molè, biólogo de la Universidad de Stanford y coautor de uno de los estudios, señaló en MIT Technology Review que poder reproducir la implantación en laboratorio podría contribuir a mejorar las tasas de éxito de la FIV. Ante esto, remarcó: “Dado que la implantación es una barrera para el embarazo, si podemos modelarla tenemos potencial para mejorar los resultados”.

Además, la tecnología podría servir para anticipar si el útero de una paciente es receptivo. Startups como Simbryo Technologies y Dawn Bio ya exploran sistemas capaces de utilizar organoides endometriales y blastoides para predecir la probabilidad de que un embrión prospere en pacientes sometidas a tratamientos de FIV.

El procedimiento parte de una biopsia del tejido uterino, a través de la cual se generan organoides que, al exponerse a blastoides, ayudan a evaluar la facilidad o dificultad para la implantación.

El avance facilita el estudio de la implantación, uno de los mayores desafíos en fertilización in vitro, y podría mejorar significativamente las tasas de éxito de la FIV (Freepik)

Innovación tecnológica con repercusiones médicas

Este avance científico fue posible gracias al desarrollo de tecnologías de microfluidos y cámaras de silicona. En particular, el diseño de un chip flexible con una cámara en la que crece el organoide endometrial alimentado a través de canales diminutos que suministran nutrientes.

Los embriones y blastoides se introducen mediante una ventana en el dispositivo, lo que posibilita el seguimiento en tiempo real del contacto entre ambos elementos. Según el especialista Yu, el objetivo ha sido comprender el primer intercambio molecular entre el embrión y la madre.

El sistema también ofrece oportunidades para investigar potenciales terapias en casos de fracaso repetido de implantación durante tratamientos de FIV. Los científicos chinos crearon organoides a partir de tejido uterino de mujeres que habían experimentado este problema y evaluaron el efecto de 1.119 medicamentos aprobados en dichos modelos.

De acuerdo con MIT Technology Review, varias sustancias demostraron mejorar la implantación; de forma destacada, la avobenzona, presente en algunos protectores solares, elevó la tasa de implantación del 5% hasta el 25%. Los investigadores adelantaron el interés de su centro por avanzar hacia ensayos clínicos si se logra identificar un fármaco adecuado.

Estudios en organoides derivados de mujeres con fallos previos de implantación identificaron fármacos, como la avobenzona, que lograron quintuplicar la tasa de éxito (Grupo de investigación)

Desafíos éticos, límites legales y proyecciones

La utilización de embriones y modelos como los blastoides en este tipo de ensayos está estrictamente regulada por razones éticas y legales. La mayor parte de los experimentos interrumpe el desarrollo antes de los 14 días de vida, de conformidad con la normativa internacional y evitando sobrepasar los límites establecidos.

Los blastoides, al no ser embriones verdaderos y derivarse de células madre, permiten sortear parcialmente algunas restricciones, aunque su estatus ético continúa siendo motivo de debate.

A su vez, la posibilidad de extender el desarrollo embrionario en laboratorio refuerza las discusiones sobre la ectogénesis y la viabilidad de un posible útero artificial en el futuro, una idea que según MIT Technology Review todavía pertenece a un horizonte lejano y marcado por la controversia científica.

Las investigaciones sobre embriones, blastoides y ectogénesis mantienen un estricto límite legal y abren debates éticos sobre el futuro del útero artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones avanzan hacia la mejora de los sistemas de organoides, incluyendo la posible incorporación de vasos sanguíneos y células del sistema inmunológico, así como mecanismos para simular la circulación sanguínea.

Otro experto explicó en MIT Technology Review que, aunque esta tecnología se relaciona con el desarrollo fuera del cuerpo, la posibilidad de conseguir una gestación completa en el laboratorio sigue estando lejos de ser una realidad.

La frontera entre biología y tecnología se difumina con estos experimentos, pero la idea de presenciar el nacimiento de un ser humano fuera del cuerpo materno continúa, por ahora, en el terreno de la especulación científica.