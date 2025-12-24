Ciencia

Un modelo innovador explica cómo el cerebro utiliza energía y adapta estructuras para pensar, aprender y adaptarse

Investigadores europeos proponen un enfoque científico que describe el papel de la organización física y la gestión de recursos en los procesos mentales complejos en la conciencia humana. Los detalles de un estudio que promete revolucionar la comprensión del funcionamiento cerebral

Guardar
Un nuevo modelo híbrido de
Un nuevo modelo híbrido de conciencia integra perspectivas biológicas y computacionales en el estudio del cerebro humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puede una máquina llegar a tener conciencia como un ser humano? Esta pregunta, tan antigua como la propia inteligencia artificial, vuelve a ocupar el centro del debate científico tras la publicación de una propuesta del Consejo de Investigación de Estonia.

Difundido en Neuroscience and Biobehavioral Reviews, el grupo impulsa una visión renovada de la conciencia, capaz de integrar lo biológico y lo computacional, y de transformar los experimentos y teorías en neurociencia, inteligencia artificial y filosofía de la mente.

Dos paradigmas en tensión: lo computacional y lo biológico

El Consejo identifica una fuerte polarización en el debate actual sobre la conciencia. Por un lado, el funcionalismo computacional plantea que la cognición puede explicarse mediante un procesamiento abstracto de información, donde la conciencia emergente dependería únicamente de la organización funcional, sin importar el material. Por ejemplo, según esta visión, una computadora suficientemente compleja podría, en teoría, llegar a ser consciente si sus procesos imitan los del cerebro humano.

Frente a esto, el naturalismo biológico sostiene que la conciencia es inseparable de las características propias de los cerebros y cuerpos vivos: la biología no solo habilita, sino que constituye los procesos mentales. Es decir, para este enfoque, solo los organismos vivos pueden experimentar conciencia porque depende de la materia viva que los compone.

El Consejo de Investigación de
El Consejo de Investigación de Estonia impulsa un cambio de paradigma en inteligencia artificial, neurociencia y filosofía de la mente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos enfoques, según el Consejo, capturan aspectos esenciales del problema, pero mantienen la discusión en un laberinto conceptual. Para los investigadores, ningún modelo resulta suficiente si solo considera una de estas posturas, lo que obliga a ampliar el concepto de “computación” y a explorar una vía intermedia: el “computacionalismo biológico”.

“Computacionalismo biológico”: los tres pilares de un cerebro híbrido

La propuesta del Consejo de Investigación de Estonia introduce el “computacionalismo biológico”, un modelo que integra elementos de ambos paradigmas y aporta tres propiedades centrales:

1. Hibridación funcional: en el cerebro, los eventos discretos, como los impulsos eléctricos que viajan por las neuronas, y la liberación de neurotransmisores, se combinan con dinámicas continuas, como los cambios de voltaje y la difusión de iones.

La propuesta sostiene que la
La propuesta sostiene que la conciencia requiere una fusión inseparable entre computación, estructura física y restricción energética (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es un sistema donde ambos tipos de procesos se entrelazan, y los ciclos de retroalimentación mantienen la actividad cerebral. Para imaginar esto, se puede pensar en una orquesta, donde instrumentos de percusión (eventos discretos) se mezclan con cuerdas que sostienen notas largas (procesos continuos).

2. Inseparabilidad de escalas: a diferencia de una computadora tradicional, donde el hardware (la máquina física) y el software (los programas) pueden distinguirse claramente, en el cerebro estos niveles están profundamente entrelazados.

Una alteración en la estructura física modifica el proceso mental, algo que contradice la lógica de las computadoras convencionales, en las que los programas pueden ejecutarse en distintos dispositivos sin cambiar su funcionamiento.

3. Base metabólica de la computación: el cerebro está limitado por la energía disponible y su organización responde directamente a esta restricción. Por ejemplo, el consumo energético determina cuánto puede aprender, cuánta información puede procesar y cómo se coordina internamente. Aprovechar estos límites energéticos permite una inteligencia robusta y adaptable, difícil de conseguir en sistemas puramente digitales.

Redefinir la conciencia y los desafíos para la inteligencia artificial

El computacionalismo biológico describe cómo
El computacionalismo biológico describe cómo eventos neuronales discretos y dinámicas continuas se entrelazan en la actividad cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este marco implica que, en el cerebro, la computación va más allá de la manipulación abstracta de símbolos. La clásica distinción entre software y hardware deja de ser sostenible. El Consejo de Investigación de Estonia afirma: “El algoritmo es el sustrato. La organización física no solo soporta la computación; la constituye”. Es decir, en el cerebro, el modo en que está construido es inseparable de la forma en que piensa.

Por eso, los avances en inteligencia artificial suelen simular funciones, pero carecen de una computación genuinamente integrada en tiempo real, como la que surge de la interacción entre campos eléctricos, flujos de sustancias químicas y conexiones dinámicas en el cerebro humano.

Para ponerlo en perspectiva, una inteligencia artificial puede reconocer imágenes o jugar ajedrez, pero lo hace sobre una base técnica que sigue separando instrucciones y dispositivos, a diferencia de lo que ocurre en el cerebro.

La conciencia en inteligencia artificial
La conciencia en inteligencia artificial exige sistemas donde la computación y la materia sean tan interdependientes como en los cerebros biológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la creación de mentes sintéticas, los investigadores aclaran que no defienden que solo la vida basada en carbono pueda producir conciencia. La clave está en el tipo de computación: la conciencia dependería de una organización parecida a la biológica, aunque el material pueda ser diferente. Así, la pregunta deja de ser “¿qué algoritmo?”, y pasa a ser “¿qué sistema físico haría inseparable al algoritmo de su propia dinámica?”

Este enfoque desafía la ingeniería de sistemas cognitivos artificiales: mejorar algoritmos sin transformar el modo fundamental de computar sería insuficiente. De acuerdo con el Consejo de Investigación de Estonia, será necesario crear máquinas donde computación, estructura y energía coexistan de forma dinámica y distribuida, más allá de la tradicional separación entre software y hardware.

Las conclusiones del Consejo de Investigación de Estonia señalan un cambio de rumbo en el estudio de la conciencia, la inteligencia artificial y la filosofía de la mente. El verdadero desafío no reside en encontrar el “mejor” programa, sino en identificar el tipo de materia capaz de hacer que computación y conciencia sean propiedades inseparables. Así, invitan a repensar cómo se entienden y se buscan los procesos mentales, abriendo nuevas posibilidades para el futuro de la ciencia y la tecnología.

Temas Relacionados

ConcienciaComputacionalismo biológicoConsejo de Investigación de EstoniaInteligencia artificialNeurocienciaFilosofía de la menteNewsroom BUEActualidad en neurociencia

Últimas Noticias

Mash y salud hepática: el diagnóstico temprano es clave ante el aumento global de casos

Esta enfermedad, detectada muchas veces en fases avanzadas, se asocia al exceso de peso y la diabetes; expertos recomiendan exámenes específicos para identificar daños en el hígado y orientar el tratamiento adecuado

Mash y salud hepática: el

Cómo un modelo uterino en 3D creado en laboratorio puede ser clave en la fertilidad asistida

Se trata de una estructura tridimensional que permite analizar en detalle la interacción entre embrión y el endometrio. Cómo este avance brinda nuevas herramientas para diagnosticar posibles complicaciones tempranas en el embarazo

Cómo un modelo uterino en

Descubren cuáles fueron las enfermedades que minaron la salud de los soldados romanos en el Muro de Adriano

El análisis científico realizado por científicos de las universidades de Cambridge y Oxford en el fuerte de Vindolanda, en Inglaterra, develó retos ocultos de higiene y sanidad en la vida cotidiana de la frontera imperial

Descubren cuáles fueron las enfermedades

Descifran cómo el embrión se comunica con el útero en el inicio del embarazo

Un grupo de científicos de los Estados Unidos consiguió una recreación avanzada del tejido uterino humano que imita las condiciones naturales. Por qué ayuda a la comprensión del éxito del embarazo y la detección temprana de trastornos

Descifran cómo el embrión se

La pérdida de la capa protectora de las neuronas podría causar desorden en la comunicación cerebral

Una investigación en ratones advirtió que la disminución de la mielina altera la capacidad de identificar estímulos y registrar experiencias cotidianas

La pérdida de la capa
DEPORTES
Messi luchará por el premio

Messi luchará por el premio que nunca pudo ganar: comparte la terna con un delantero del fútbol argentino y una figura del Flamengo

La lupa sobre los mercados de Boca Juniors en 2025: los refuerzos que rindieron, los que no y la lista de los jugadores que se fueron

River Plate inició una profunda renovación tras un 2025 decepcionante: refuerzos de jerarquía y salidas de peso

“Solo siento odio hacia ellos, son nuestros mayores enemigos”: la polémica frase de una figura que jugó dos Mundiales con Francia

Jake Paul dijo que le ganó dos rounds a Anthony Joshua y estallaron los memes: la estrella de la UFC a la que desafió

TELESHOW
El accidente que sufrió Cachete

El accidente que sufrió Cachete Sierra en medio de una prueba en MasterChef Celebrity: “¿Qué le pasó?”

Las dulces postales navideñas de La Joaqui y Luck Ra con las hijas de la cantante y sus mascotas: “En familia”

La China Suárez explotó tras los rumores que vinculan a Mauro Icardi con River Plate: “No me meto”

La divertida anécdota de Joaquín Levinton en medio de su recuperación tras superar un infarto: “¡Hola Susana!”

La reflexión de Grego Rossello tras perder su pelea en Párense de Manos III: “Declaré caliente y enojado”

INFOBAE AMÉRICA

Así es la Navidad en

Así es la Navidad en la realeza británica: costumbres, protocolos en Sandringham y el papel clave de los príncipes de Gales

¿Quién vigila los asteroides cercanos a la Tierra? Así es la vida de David Rankin, el guardián del cielo en Arizona que observa el espacio para evitar desastres

Cuál será el primer país en celebrar la Navidad 2025 y cuál el último

A una década del caso Katie Locke: cómo una cita por una app terminó en un asesinato brutal

Volodimir Zelensky reveló como es el nuevo plan de Estados Unidos y Ucrania para poner fin a la invasión rusa