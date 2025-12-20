Los 9 estudios de JAMA que cambiaron el debate médico en 2025: de vacunas a Inteligencia Artificial

Nueve estudios publicados en JAMA entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 fueron seleccionados por su impacto y relevancia en salud pública global (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Journal of the American Medical Association (JAMA) es una publicación revisada por pares editada semanalmente por la Asociación Médica Estadounidense desde 1883. Es una de las revistas médicas de mayor alcance a nivel global.

Todos los años realizan una selección anual de los estudios científicos más influyentes publicados por JAMA, elegidos por los principales editores de la revista según su opinión, como “los más impactantes, los más noticiosos y los más novedosos”. De estas nominaciones, la editora jefe, doctora Kirsten Bibbins-Domingo, y el editor ejecutivo, doctor Gregory Curfman, seleccionaron personalmente las selecciones finales.

La editora jefe, doctora Kirsten Bibbins-Domingo, afirmó: “Abordan áreas de investigación muy candentes en este momento y afecciones clínicas de gran importancia para los pacientes, los médicos y la comunidad de salud pública”.

Esta colección abarca nueve estudios y ensayos clínicos publicados por primera vez en línea entre octubre de 2024 y septiembre de 2025 sobre una variedad de temas de atención médica, desde enfermedades cardíacas hasta demencia e inteligencia artificial (IA).

Los 9 estudios seleccionados

La selección de estudios del 2025 fue la siguiente:

Los fármacos GLP-1 reducen las muertes por insuficiencia cardíaca La vacuna contra el herpes zóster disminuye el riesgo de demencia Las herramientas de inteligencia artificial para la atención médica son insuficientes El ensayo US POINTER confirmó los beneficios de las intervenciones en el estilo de vida en adultos mayores con riesgo cognitivo La secuenciación genómica en recién nacidos avanzó hacia la práctica clínica Identificaron el umbral de transfusión sanguínea en las lesiones cerebrales Nuevo enfoque del tratamiento del carcinoma ductal in situ (CDIS) de bajo riesgo Una mejor vacuna contra la hepatitis B para las personas con VIH Nueva esperanza para la hipertensión resistente al tratamiento

1. Los fármacos GLP-1 reducen las muertes por insuficiencia cardíaca<b> </b>

La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp) es una condición cada vez más frecuente debido al aumento global de la obesidad y la diabetes tipo 2. Si bien se asocia con una alta mortalidad, se han identificado pocas terapias que eviten la hospitalización o la muerte por ICFEp, según la Dra. Mary McDermott, editora adjunta.

Un estudio observacional, que incluyó a más de 58 mil pacientes, demostró que quienes recibieron semaglutida o tirzepatida presentaron un riesgo más del 40 % menor de hospitalización o muerte por insuficiencia cardíaca en comparación con quienes usaron sitagliptina.

“Los resultados de este estudio tendrán amplias implicaciones para los millones de pacientes con ICFEp”, afirmó McDermott. Y subrayó que los medicamentos GLP-1 están “influyendo dramáticamente en la práctica médica y la salud pública” más allá de la pérdida de peso.

2. La vacuna contra el herpes zóster disminuye el riesgo de demencia

En el ámbito de la prevención, un estudio australiano, en el que participaron más de 100.000 personas, sobre la vacuna contra el herpes zóster reveló un beneficio inesperado: la reducción del riesgo de demencia.

Los investigadores utilizaron el Programa Nacional de Inmunización de Australia que comenzó a ofrecer gratuitamente la vacuna contra el herpes zóster (Zostavax) a personas de entre 70 y 79 años el 1 de noviembre de 2016. Las personas nacidas a partir del 2 de noviembre de 1936 cumplían los requisitos, mientras que las nacidas antes no.

En los casi 7 años posteriores a la disponibilidad de la vacuna contra el herpes zóster, el riesgo de un nuevo diagnóstico de demencia en las personas elegibles para recibirla fue casi 2 puntos porcentuales menor que en las que no lo eran, y no se encontró una asociación protectora para otras afecciones.

A la par de otros estudios, los resultados sugieren que la vacunación contra el herpes zóster “es una intervención económica y altamente beneficiosa para reducir la carga de la demencia”, concluyeron los autores.

La doctora Preeti Malani, editora adjunta, consideró que el trabajo “plantea todo tipo de preguntas sobre el papel de la infección viral” y que sus hallazgos son “una razón más para vacunarse”, declaró.

3. Las herramientas de IA para la atención médica son insuficientes

Los estudios sobre el uso de modelos lingüísticos extensos (LLM) en medicina han aumentado en los últimos años. Sin embargo, una revisión sistemática revela que las evaluaciones sobre estas herramientas en el ámbito sanitario tienen varias limitaciones.

Solo un 5% de los estudios utiliza información real de pacientes. La mayoría de los trabajos se basan en preguntas de exámenes médicos, situaciones simuladas o casos diseñados por especialistas, no en datos clínicos verdaderos.

Se analizaron más de 500 estudios publicados entre 2022 y principios de 2024. Muchos se concentran en ver si los modelos pueden responder preguntas o ayudar en diagnósticos médicos, pero son pocos los que analizan situaciones administrativas, como la redacción de recetas, referencias de pacientes, codificación de facturas y generación de notas clínicas. Estas tareas, aunque menos estudiadas, son relevantes porque ocupan mucho tiempo de los profesionales y contribuyen a su agotamiento.

La doctora Linda Brubaker, editora adjunta, recomendó que las investigaciones futuras “prioricen los datos reales de atención al paciente en las evaluaciones para garantizar la alineación con las condiciones del mundo real”, expresó.

4. Los beneficios de las intervenciones en el estilo de vida en adultos mayores con riesgo cognitivo

Así como Finlandia llevó adelante el estudio FINGER, en Estados Unidos, el ensayo US POINTER adoptó un enfoque similar para evaluar el impacto de intervenciones en el estilo de vida —como el ejercicio y la participación social— sobre la función cognitiva de adultos mayores en riesgo de demencia.

US POINTER incluyó a casi 2100 personas en cinco centros clínicos y las distribuyó al azar en dos grupos. A todos se les recomendó incrementar la actividad física y mental, reforzar la participación social, mejorar el control de la salud cardiovascular y adoptar una dieta más saludable.

Uno de los grupos llevó a cabo estos cambios por iniciativa propia, con solo seis reuniones en dos años y acceso a materiales educativos públicos. El otro grupo recibió una intervención más estructurada y exigente, con 38 reuniones de equipo y mayor acompañamiento para alcanzar los objetivos propuestos.

Ambos grupos mostraron mejoras en la función cognitiva durante los dos años de seguimiento, pero la mejora fue mayor en el grupo con intervención estructurada. Las personas con menor capacidad cognitiva al inicio del estudio se beneficiaron en mayor medida, mientras que los efectos positivos se observaron tanto en portadores como en no portadores de APOE ε4, un reconocido factor de riesgo genético para Alzheimer.

El tamaño del estudio no permitió determinar si los participantes desarrollaron finalmente deterioro cognitivo o demencia, y los autores señalaron la necesidad de más investigación para establecer la relevancia clínica de los resultados.

El editor adjunto doctor Christopher Muth, subrayó: “Este ensayo es importante porque confirmó los beneficios de una intervención estructurada de estilo de vida multidominio en una población estadounidense de adultos mayores con riesgo de deterioro cognitivo o demencia, incluidos aquellos de grupos raciales y étnicos a menudo subrepresentados en los ensayos clínicos de demencia”.

5. La secuenciación genómica en recién nacidos avanzó hacia la práctica clínica

El estudio GUARDIAN que incluyó a cuatro mil bebés en Nueva York, demostró que “puede identificar a los recién nacidos con afecciones que de otro modo podrían pasar desapercibidas clínicamente hasta la aparición de los síntomas”, afirmó Brubaker.

En Estados Unidos, a los bebés se les hacen pruebas al nacer para buscar unas 60 enfermedades específicas, pero la secuenciación del genoma puede detectar cientos de problemas de salud más que las pruebas normales no pueden encontrar. Esto es importante especialmente para enfermedades raras, que no muestran señales claras en los análisis de sangre.

El estudio también mostró que la mayoría de los padres aceptó hacerles la prueba a sus hijos y que la secuenciación del genoma está comenzando a ser más accesible por su menor costo.

El 92 % de los diagnósticos positivos correspondió a enfermedades no detectadas por los métodos estándar, lo que podría permitir tratamientos más tempranos y efectivos.

6. Identificaron el umbral de transfusión sanguínea en las lesiones cerebrales<b> </b>

La anemia es frecuente en pacientes con lesión cerebral aguda y se relaciona con mayor morbilidad y mortalidad. Las transfusiones de glóbulos rojos pueden ayudar, pero también aumentan el riesgo de complicaciones como infecciones y lesiones pulmonares. No existe un umbral de hemoglobina óptimo definido para la transfusión en estos casos, ya que los estudios han mostrado resultados variables.

Pero el ensayo TRAIN estableció que un umbral de transfusión de glóbulos rojos más liberal mejora los resultados neurológicos en pacientes con lesión cerebral aguda.

El doctor Philip Greenland, editor sénior, explicó que “antes de TRAIN, los umbrales de transfusión en cuidados neurocríticos se basaban en datos limitados o extrapolados, y el enfoque óptimo para pacientes con lesiones cerebrales era controvertido debido a resultados contradictorios de estudios más pequeños y metanálisis”.

Los resultados sugieren que existe un menor riesgo de resultados adversos a largo plazo en personas con lesión cerebral aguda cuando la transfusión se inicia con una concentración de hemoglobina de 9 g/dL en comparación con una de 7 g/dL. Teniendo en cuenta los hallazgos del estudio, el doctor Greenland predice que TRAIN podría realmente cambiar la práctica clínica.

7. Nuevo enfoque del tratamiento del carcinoma ductal in situ (CDIS) de bajo riesgo

En estos casos, el ensayo COMET demostró que la monitorización activa no es inferior a la cirugía estándar. El CDIS representa un factor importante en el sobrediagnóstico del cáncer de mama, y sin tratamiento podría no causar daño. Aunque no todos los CDIS evolucionan a cáncer invasivo, habitualmente se indica cirugía y, en algunos casos, se agrega radioterapia adyuvante o terapia endocrina.

La doctora Mary L. Disis, subdirectora y editora de JAMA Oncology, afirmó: “A lo largo de los años, tanto médicos como pacientes han expresado su preocupación por el sobretratamiento del CDIS, lo que resulta en morbilidad y costos innecesarios. Los nuevos datos sugieren que la monitorización activa podría ser una opción para algunas mujeres con CDIS para evitar tratamientos quirúrgicos y médicos más extensos”.

8. Una mejor vacuna contra la hepatitis B para las personas con VIH

Las personas con enfermedades que debilitan el sistema inmunológico, como el VIH, pueden no generar una respuesta suficiente a la vacuna convencional contra la hepatitis B. Esta infección continúa siendo un problema global y una de las principales causas de mortalidad por enfermedades hepáticas.

El ensayo BEe-HIVe probó una nueva vacuna contra la hepatitis B en personas con VIH, mostrando una seroprotección superior. Aunque el ensayo de fase 3 se centró en personas con VIH, la doctora Preeti Malani señaló que el estudio “proporciona evidencia para probar este enfoque en otros pacientes que no responden a una serie de vacunas contra la hepatitis B”.

Así, podría extender la protección a otros grupos inmunodeprimidos, a personas mayores, fumadores y personas con diabetes u obesidad, entre otros que podrían no desarrollar una respuesta adecuada a la vacuna convencional.

9. Nueva esperanza para la hipertensión resistente al tratamiento

Millones de personas en el mundo mantienen su presión arterial peligrosamente elevada a pesar del uso de medicamentos.

El ensayo Launch-HTN sobre el fármaco lorundrostat ofreció una alternativa para la hipertensión resistente al tratamiento. El doctor Gregory Curfman subrayó: “Este agente abre un nuevo enfoque en el tratamiento de la hipertensión no controlada, que puede afectar hasta al 40 % de los pacientes”.

El lorundrostat se dirige a la producción excesiva de aldosterona, una causa clave de hipertensión. A diferencia de los bloqueadores de aldosterona actuales que actúan sobre el receptor hormonal, este fármaco inhibe la enzima responsable de generar aldosterona, lo que representa un mecanismo de acción diferente.