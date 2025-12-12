Ciencia

Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio: cuándo comienza y a quiénes está dirigida

El Ministerio de Salud anunció el inicio de la campaña nacional. El objetivo de proteger a los recién nacidos frente a infecciones respiratorias graves y reducir hospitalizaciones. Los detalles

El Ministerio de Salud de la Nación dispuso que el 12 de enero de 2026 comenzará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) en todo el país, con el propósito de anticipar la protección de los recién nacidos frente a la circulación estacional del virus y reducir la presión sobre el sistema sanitario.

La decisión, comunicada a través de una circular oficial, busca que la mayor cantidad de bebés estén inmunizados al inicio o durante el ascenso de la curva de contagios, lo que podría disminuir la ocupación de camas en salas de internación y terapias intensivas pediátricas, así como la sobrecarga en áreas ambulatorias y de emergencia.

En la campaña de 2025, la estrategia de vacunación materna implementada por la cartera fue reconocida internacionalmente. Según datos oficiales, se aplicaron más de 178.000 dosis, lo que permitió alcanzar al 65% de la población objetivo. Los resultados preliminares mostraron una reducción del 62% en hospitalizaciones y un 70% menos de ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses.

La vacunación está dirigida a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 y 6 días de gestación, con el objetivo de transferir inmunidad al bebé durante la gestación y protegerlo desde el nacimiento. Esta medida reduce de manera significativa el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones severas durante los primeros seis meses de vida. Para acceder a la vacuna, no será necesario presentar una orden médica, sino únicamente el certificado que indique la semana de embarazo.

El VSR constituye la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. Si bien la bronquiolitis es la manifestación más frecuente, las infecciones por este virus también se asocian con un mayor riesgo a largo plazo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma.

Las dosis adquiridas ya se encuentran en el país y serán distribuidas a todas las jurisdicciones a partir de la próxima semana. La campaña de vacunación no solo busca proteger a los recién nacidos, sino también optimizar los recursos del sistema sanitario, ya que la alta ocupación de camas y la sobrecarga de atención en pediatría generan un incremento en los costos directos e indirectos para el sistema de salud.

El Virus Sincicial Respiratorio no solo se asocia a infecciones en lactantes y niños pequeños, también puede provocar cuadros graves en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, tal como se detalló en una nota reciente de Infobae.

En Argentina, cada año se registran hospitalizaciones y muertes vinculadas a complicaciones por este virus. Aunque estas cifras en adultos suelen recibir menos atención, el impacto es considerable y a menudo pasa desapercibido, ya que los síntomas pueden confundirse con los de la gripe o el COVID-19.

La prevención se fortaleció a partir de la inclusión de la vacuna para embarazadas en el Calendario Nacional de Vacunación. Esta estrategia otorga protección pasiva a los recién nacidos. Además, existen vacunas específicas para adultos mayores, desarrolladas por laboratorios como GSK y Pfizer, que comprobado su capacidad para disminuir el riesgo de enfermedad grave y hospitalización.

Prevención del VSR

El Virus Sincicial Respiratorio se transmite a través de secreciones respiratorias expulsadas al toser, estornudar o por contacto con superficies contaminadas. En objetos duros como mesas o barandales puede permanecer durante horas, mientras que su supervivencia en materiales blandos como pañuelos o manos es más limitada.

Entre las acciones recomendadas para evitar el contagio figuran el lavado frecuente de manos con agua y jabón, la cobertura de boca y nariz al toser o estornudar y la permanencia en el hogar ante síntomas compatibles con infecciones respiratorias. Estas medidas reducen la circulación del virus, sobre todo en las épocas de mayor incidencia.

La vacunación representa la forma más eficaz de proteger a las poblaciones de mayor riesgo. En recién nacidos y lactantes, la inmunización se obtiene desde la gestación mediante la transferencia de anticuerpos de la madre al bebé.

En personas sanas, el VSR suele provocar síntomas leves similares a un resfriado, pero puede desencadenar formas graves en lactantes y en quienes presentan enfermedades crónicas. Entre las complicaciones posibles se incluyen fiebre, dificultad respiratoria y aparición de sibilancias debido al compromiso del tracto respiratorio inferior.

