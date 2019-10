Para clarificar qué implica modificar un organismo, Fernández-Martín comenta: “Las ediciones génicas son mutaciones que no difieren de las mutaciones que ocurren naturalmente a través del tiempo y que han permitido que no seamos todos bacterias y que hayamos evolucionado. La evolución sin variación no existe, necesita de la aparición de mutaciones. Normalmente uno puede encontrar variaciones interesantes sin que medie la tecnología, pero eso tarda mucho tiempo”.