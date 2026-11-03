Salud

Nueva York registra su primera muerte por sarampión en más de 30 años mientras los casos en EE. UU. siguen en máximos de 35 años

Healthday Spanish

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MARTES, 3 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Un niño del norte del estado de Nueva York ha fallecido tras contraer sarampión, en lo que supone la primera muerte relacionada con esta enfermedad en el estado en más de 30 años.

Las autoridades sanitarias estatales y del condado de Lewis anunciaron el fallecimiento el lunes, según informa The Washington Post.

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«Nos entristece profundamente la muerte de un niño del condado de Lewis relacionada con el brote de sarampión en curso», declararon las autoridades en un comunicado conjunto.

No precisaron la edad del menor ni si estaba vacunado. Marissa Crary, portavoz del Departamento de Salud estatal, explicó a The Post que no se divulgarían más detalles para proteger la privacidad de la familia.

La muerte se produce en medio de un repunte de los casos de sarampión en las zonas rurales de Nueva York y los estados vecinos. El mes pasado, la gobernadora Kathy Hochul declaró una emergencia en todo el estado como respuesta.

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Hasta el 24 de octubre, Nueva York había confirmado 178 casos de sarampión este año, según el Departamento de Salud estatal. Ocho de ellos se registraron en la ciudad de Nueva York.

En el conjunto del país, 2026 es el peor año para el sarampión en décadas. Hasta el 29 de octubre, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos habían contabilizado 4.852 casos confirmados en 45 estados y Washington D. C.

Esto supone más del doble de los 2.289 casos notificados durante todo 2025. También es la cifra anual más alta desde 1991, según The Post.

Casi todos los casos de este año (96 %) están relacionados con brotes, según los CDC.

Pensilvania notificó a finales de agosto las primeras muertes por sarampión del país este año y hasta ahora ha confirmado 5, según The Post. Hasta el pasado lunes, el estado había registrado un total de 1.433 casos.

No todas esas muertes figuran en los datos federales. Los CDC solo registran tres muertes por sarampión en Estados Unidos en 2026.

Normalmente, los CDC incorporan una muerte a su recuento después de que esta haya sido confirmada por el departamento de salud de un estado. No obstante, la nueva directora del organismo, la Dra. Erica Schwartz, decidió excluir las muertes de Pensilvania del panel semanal de datos sobre el sarampión de los CDC, según informó The Post.

Los CDC señalan que ahora están colaborando con expertos estatales en enfermedades para establecer un método uniforme de contabilizar las muertes por sarampión.

Estados Unidos declaró erradicado el sarampión en 2000. Desde entonces, el descenso de las tasas de vacunación ha dejado sin protección a más niños y adultos.

Administrada en 2 dosis, la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (triple vírica) tiene una eficacia aproximada del 97 % contra el sarampión, según los CDC.

El sarampión es una de las enfermedades víricas más contagiosas del mundo. El virus puede permanecer suspendido en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada haya abandonado la habitación.

Más información

Visita los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para obtener más información sobre la vacunación contra el sarampión.

FUENTES: The Washington Post, 2 de noviembre de 2026; Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, 30 de octubre de 2026.

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