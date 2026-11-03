Salud

El humo de los incendios forestales afecta cada vez más a escuelas y guarderías de todo Estados Unidos

Healthday Spanish

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MARTES, 3 de noviembre de 2026 (HealthDay News) -- Niños de todo Estados Unidos pasan cada vez más días de clase expuestos al humo de los incendios forestales.

Y, según un nuevo estudio, algunos edificios no consiguen impedir la entrada de esta contaminación potencialmente peligrosa.

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«Descubrimos que los edificios donde los niños pasan gran parte del día no los protegen de manera constante de la contaminación atmosférica», señaló Stephanie Foster, autora del estudio e integrante de la Oficina de Desarrollo de Investigación de Samaritan Health Services, en Corvallis, Oregón.

«No obstante, los centros educativos son lugares donde los planes coordinados de preparación, la filtración del aire, la vigilancia de la calidad del aire interior y los cambios en las actividades durante los episodios de humo podrían reducir la exposición», añadió en un comunicado de prensa.

Los investigadores analizaron datos sobre la calidad del aire de más de 100.000 escuelas y 130.000 guarderías de todo el país.

Descubrieron que la media de días lectivos al año con humo de incendios forestales en el aire del entorno aumentó de unos 7 en 2006 a 54 en 2023. En las guarderías, la media anual pasó de unos 9 a 112 días.

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El humo de los incendios forestales puede recorrer miles de kilómetros y transportar partículas finas, denominadas PM2,5, que penetran profundamente en los pulmones y llegan al torrente sanguíneo. Permanecer en interiores tampoco garantiza siempre la protección.

El estudio también comparó la calidad del aire interior y exterior en 71 escuelas y guarderías de la costa oeste de Estados Unidos.

«Durante los días con humo, algunas escuelas registraron concentraciones de PM2,5 en el interior por encima de las medidas tomadas en el exterior», afirmó Molly Kile, coautora del estudio y epidemióloga ambiental de la Universidad Estatal de Oregón, en Corvallis.

Los autores señalaron que mejorar la ventilación y utilizar filtros HEPA portátiles puede ayudar a reducir la exposición de los niños.

El estudio aparece en el número del 1 de diciembre de la revista Environmental Research.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos ofrecen más información sobre la contaminación atmosférica.

FUENTE: HealthDay TV, 3 de noviembre de 2026.

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