Salud

Vacuna contra el cáncer podría mejorar la supervivencia al melanoma, según ensayo

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MIÉRCOLES, 28 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Una vacuna personalizada contra el cáncer puede mejorar significativamente las probabilidades de supervivencia para pacientes con melanoma avanzado, según un nuevo ensayo clínico.

Agregar la vacuna a la inmunoterapia después de la cirugía redujo el riesgo de muerte o recurrencia del cáncer en un 42% entre los pacientes con melanoma en etapas avanzadas, informaron los investigadores el sábado en una reunión de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) en Madrid.

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La vacuna, llamada intismeran, está diseñada específicamente para atacar las células cancerosas residuales de un individuo que pueden quedar después de la cirugía estándar. La vacuna se basa en un análisis genético del melanoma extirpado mediante cirugía, dijeron los investigadores.

"Este es el primer estudio de fase 3 que demuestra que un tratamiento construido a partir de la 'huella digital' única del propio tumor de un paciente puede reducir el riesgo de recurrencia o muerte por cáncer", dijo la investigadora principal Dra. Georgina Long, directora médica y presidenta del Instituto de Melanoma de Australia, en un comunicado de prensa de ESMO.

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"Esa huella digital se lee mediante la secuenciación [genética] del tumor, luego se crea un 'cartel de se busca' del cáncer en forma de ARNm, mostrando al sistema inmunológico exactamente qué buscar y atacar", explicó Long.

Para el nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 1,137 adultos que habían tenido melanomas en etapas avanzadas extirpados mediante cirugía.

Todos los pacientes también recibieron pembrolizumab, un medicamento que inhibe la capacidad de las células cancerosas para evadir la detección y el ataque del sistema inmunológico. Sin embargo, muchos pacientes con melanoma aún pueden ver regresar su cáncer, a pesar del tratamiento con el medicamento.

Como complemento a la cirugía y la inmunoterapia, dos tercios de los pacientes (757) también recibieron una dosis de intismeran, mientras que los otros 380 recibieron un placebo.

Cada dosis personalizada de intismeran contiene hasta 34 señales genéticas diferentes que el sistema inmunológico puede usar para encontrar y destruir las células cancerosas, dijeron los investigadores.

Después de una mediana de dos años, agregar intismeran redujo el riesgo de recurrencia del cáncer o muerte en un 42%, según mostró la investigación, con más del 82% de los pacientes que recibieron la vacuna aún vivos y libres de cáncer, en comparación con el 70% de aquellos que solo recibieron pembrolizumab.

Los efectos secundarios fueron aproximadamente los mismos entre los dos grupos: casi el 24% de los pacientes que recibieron la combinación experimentaron efectos secundarios, frente al 20% de aquellos que solo recibieron pembrolizumab. Los efectos secundarios más comunes fueron fiebre, dolor en el lugar de la inyección y fatiga.

Los investigadores advirtieron que el grupo de estudio necesita ser seguido durante más tiempo para comprender completamente el impacto de la vacuna en la supervivencia.

"Para un paciente, más tiempo libre de melanoma es un beneficio significativo por sí mismo", dijo Long, pero "se necesita un seguimiento más prolongado para mostrar un impacto en la supervivencia específica del melanoma y la supervivencia general, así como para determinar si el beneficio temprano que estamos viendo en todas las etapas y subgrupos se mantiene, y qué pacientes se benefician más."

Los investigadores también están investigando si este tipo de vacuna podría ayudar a personas con cáncer de pulmón, vejiga y riñón, señaló el Dr. James Larkin, copresidente científico de la reunión de ESMO.

Los resultados actuales del ensayo clínico "representan un avance importante para el tratamiento adyuvante del melanoma en etapas 2 y 3; la reducción en el riesgo de recaída es clínicamente significativa y, desde la perspectiva de los efectos secundarios, intismeran en combinación con pembrolizumab es muy bien tolerado", dijo Larkin, quien no participó en el estudio.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

El International Multispecialty Journal of Health tiene más información sobre vacunas contra el cáncer basadas en ARNm.

FUENTE: Sociedad Europea de Oncología Médica, comunicado de prensa, 24 de octubre de 2026

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