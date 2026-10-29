Las personas mayores con autismo tienen más probabilidades de presentar síntomas de la enfermedad de Parkinson

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MIÉRCOLES, 28 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las personas mayores con autismo tienen más probabilidades de desarrollar síntomas de la enfermedad de Parkinson, según un nuevo estudio.

Alrededor del 3.8% de las personas de 45 años o más con autismo terminan con temblores y problemas de movimiento relacionados con la enfermedad de Parkinson, en comparación con menos del 1.6% de las personas sin autismo ni discapacidad intelectual, informaron los investigadores el 24 de octubre en la revista Autism.

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Estos hallazgos se basan en el análisis de casi 57 millones de estadounidenses de 45 años o más que presentaron reclamaciones de Medicare o Medicaid entre 2017 y 2019.

"Utilizando las mayores fuentes de atención médica para estadounidenses de mediana y avanzada edad, este estudio demuestra una mayor propensión de los adultos autistas a experimentar parkinsonismo (es decir, los síntomas motores asociados con la enfermedad de Parkinson), uniéndose a un creciente cuerpo de investigación", dijo el investigador principal Greg Wallace en un comunicado de prensa. Es profesor de ciencias del habla, lenguaje y audición en la Universidad George Washington.

El estudio también encontró tasas más altas de síntomas de Parkinson entre personas con discapacidades intelectuales (4.3%) y aquellas con autismo y discapacidad intelectual (casi 4.9%).

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En general, las tasas estandarizadas por edad de síntomas de Parkinson fueron:

1,341 casos por cada 100,000 años-persona para personas con autismo y discapacidad intelectual 1,017 casos para personas con discapacidad intelectual solamente 977 casos para personas con autismo solamente 234 casos para el grupo de control

Los años-persona reflejan la cantidad de tiempo que una persona fue observada durante un estudio mientras estaba en riesgo de un resultado --en este caso, síntomas relacionados con el Parkinson.

Los resultados indican que "estos casos no son simplemente un subproducto de los desafíos motores de por vida" que ocurren entre personas con autismo o discapacidad intelectual, dijo Wallace.

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"Por lo tanto, es importante que los médicos establezcan líneas de base claras de habilidades y desafíos motores durante la adultez que puedan ser monitoreadas a lo largo del tiempo", dijo Wallace.

Estos resultados indican que las dificultades motoras asociadas con el autismo podrían hacer que las personas con esta condición sean más propensas a desarrollar síntomas de Parkinson, concluyeron los investigadores.

Incluso después de controlar los medicamentos recetados, los adultos con autismo aún mostraron un mayor riesgo de síntomas de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, los médicos también deben estar atentos a los medicamentos que podrían causar efectos secundarios relacionados con el Parkinson que se recetan a personas con autismo, como los antipsicóticos, escribieron los investigadores.

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Se necesita más investigación para determinar la edad a la que comienzan a aparecer los síntomas de Parkinson entre las personas autistas y los factores que podrían predecir su desarrollo, dijeron los investigadores.

Más información

La Universidad de Missouri tiene más información sobre autismo y la enfermedad de Parkinson.

FUENTE: Universidad George Washington, comunicado de prensa, 26 de octubre de 2026