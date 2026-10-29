Miles de variantes genéticas contribuyen a tu personalidad, según un estudio

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MIÉRCOLES, 28 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Tus genes sí contribuyen al tipo de persona que eres, pero es complicado, según revela un nuevo estudio masivo.

Miles de variantes genéticas comunes contribuyen a los rasgos de personalidad que hacen que una persona sea quien es, según un informe basado en una gran cantidad de datos genéticos.

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Los investigadores identificaron 1,260 variantes genéticas diferentes asociadas con aspectos de la personalidad, según los resultados publicados en la revista Nature.

De esas variantes, 824 se encontraban en regiones que anteriormente no estaban vinculadas al rasgo de personalidad que influyen, señalaron los investigadores.

Estos genes, a su vez, se unen a más de 16,000 variantes comunes que también podrían contribuir a cada uno de los "Cinco Grandes" rasgos de personalidad: extroversión, amabilidad, responsabilidad, neuroticismo y apertura a la experiencia.

Así que, "no existe un solo gen para ser extrovertido o responsable," explicó el investigador Dr. Henry Kranzler, profesor de psiquiatría en la Universidad de Pensilvania.

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"Lo que vemos en su lugar son miles de diferencias genéticas que individualmente contribuyen en pequeña medida, pero que colectivamente moldean la personalidad, junto con las muchas influencias del entorno de una persona," dijo en un comunicado de prensa de la universidad.

Para el nuevo estudio, los investigadores combinaron datos de 46 grupos de investigación, con tamaños de muestra que iban desde 611,000 hasta más de 1.1 millones de personas.

El equipo encontró una superposición genética entre los rasgos de personalidad de una persona y una amplia gama de enfermedades y hábitos, incluidos problemas de salud mental, abuso de sustancias y nivel de salud física.

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Por ejemplo, los genes asociados con el neuroticismo estaban vinculados a un mayor riesgo de trastornos de salud mental, mientras que la responsabilidad estaba genéticamente relacionada con un menor consumo de sustancias y una mayor frecuencia de ejercicio.

Los patrones genéticos resultaron sorprendentemente consistentes, con asociaciones similares entre grupos de edad, regiones geográficas, pruebas de personalidad y descripciones propias frente a evaluaciones externas, dijeron los investigadores.

Sin embargo, las variantes genéticas comunes aún explicaron solo entre el 5% y el 9% de las diferencias en la personalidad medidas por el estudio, señalaron los investigadores.

Los genes predijeron el comportamiento solo en una pequeña medida y no pueden usarse para juzgar las decisiones que una persona tomará en el futuro, advirtieron los investigadores. En general, la personalidad refleja tanto los genes como el entorno de una persona.

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"Estos hallazgos nos brindan una nueva herramienta para estudiar por qué la personalidad está conectada con tantos aspectos de la salud y el comportamiento," dijo Kranzler. "Pero también refuerzan un punto importante: nuestro ADN influye, pero no dicta nuestra personalidad ni nuestro futuro."

Más información

La Escuela de Medicina de Yale tiene más información sobre genes y personalidad.

FUENTE: Universidad de Pensilvania, comunicado de prensa, 23 de octubre de 2026