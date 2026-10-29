Más estadounidenses mayores contemplaron el suicidio en los años posteriores a la pandemia, según estudio

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MIÉRCOLES, 28 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los pensamientos y acciones suicidas aumentaron entre los estadounidenses de mediana edad y mayores en los años posteriores a la pandemia de COVID-19, según un nuevo estudio.

Los pensamientos suicidas aumentaron casi un 43% entre los estadounidenses de 50 años o más, según hallazgos publicados recientemente en el Journal of Affective Disorders.

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Mientras tanto, la planificación del suicidio y los intentos de suicidio se triplicaron, según los investigadores.

Estos aumentos se concentraron entre personas sin factores de riesgo tradicionales de suicidio, como depresión mayor o trastorno por consumo de alcohol, dijeron los investigadores.

"Estos hallazgos sugieren que muchos adultos mayores que están luchando no son aquellos a quienes nuestros enfoques actuales de detección están diseñados para identificar", señaló el investigador principal Dr. Kevin Yang, investigador en psiquiatría en el Programa Nacional de Académicos Clínicos de UCLA.

"Si una proporción creciente de pensamientos y planes suicidas está apareciendo en personas sin un diagnóstico de depresión o consumo reciente de sustancias, necesitamos replantearnos cómo identificamos el riesgo y llegamos a los adultos mayores antes de que ocurra una crisis", dijo Yang en un comunicado de prensa de la universidad.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 42,500 adultos de 50 años o más que participaron en una encuesta federal sobre el uso de drogas y la salud entre 2021 y 2024.

Los resultados mostraron que la planificación del suicidio aumentó aproximadamente un 256% y los intentos de suicidio un 263% entre las personas de mediana edad y los mayores en los años posteriores a la pandemia.

Eso significó que la planificación del suicidio aumentó del 0.3% al 1.1% de los encuestados, y los intentos de suicidio del 0.2% al 0.6%, según el estudio.

En general, los pensamientos suicidas afectaron al 2.9% de los estadounidenses mayores en 2024, en comparación con el 2% en 2021, encontraron los investigadores.

Estos aumentos en los pensamientos y la planificación suicida ocurrieron principalmente entre personas sin depresión mayor o consumo de sustancias como el alcohol:

Los pensamientos suicidas aumentaron del 1.2% al 2.2% entre las personas sin un diagnóstico de depresión mayor en el último año, y del 1.4% al 3.3% entre las personas que no bebían. La planificación del suicidio aumentó del 0.1% al 0.8% entre aquellos sin un diagnóstico de depresión en el último año, pero se mantuvo relativamente estable para aquellos diagnosticados con depresión (del 4.2% al 5.3%).

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"Actualmente, los esfuerzos de prevención del suicidio entre los adultos de mediana edad y mayores dependen en gran medida de la detección de la depresión y otras condiciones de salud mental, principalmente en los entornos de atención primaria donde la mayoría de esta población recibe atención de salud mental", escribieron los investigadores en su estudio.

El equipo de Yang enfatizó que el estudio no fue diseñado para determinar causa y efecto, y no puede explicar por qué ocurrió el aumento en los pensamientos o intentos suicidas.

No obstante, los hallazgos "destacan la necesidad de marcos de evaluación de riesgos más amplios que vayan más allá de los síntomas psiquiátricos para incluir otros factores que pueden ser exclusivamente relevantes para esta población, como el aislamiento social, la soledad, el duelo, la tensión financiera, el deterioro funcional y la fragilidad", concluyeron los investigadores.

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Si tú o alguien que conoces está experimentando una crisis de salud mental, hay asesoramiento experto y confidencial disponible las 24 horas del día en la 988 Suicide & Crisis Lifeline.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre depresión y suicidio.

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 23 de octubre de 2026