Salud

La obesidad en la adultez joven vinculada a un mayor riesgo de cáncer de aparición temprana

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MIÉRCOLES, 28 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Tener obesidad en tus veinte o treinta años podría aumentar tu riesgo de desarrollar cáncer de aparición temprana.

Un equipo liderado por el Dr. Jae-Seung Yun de la Universidad Católica de Corea en Seúl siguió a más de 6 millones de adultos, de entre 20 y 39 años, durante aproximadamente una década. Todos estaban saludables cuando comenzó el estudio.

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Entre los participantes con un peso normal, el 1.8% desarrolló cáncer en un plazo de 10 años.

Entre aquellos con obesidad, el número aumentó al 2.2%. Y con obesidad más severa, subió al 2.6%. La grasa abdominal también fue importante. Las personas con exceso de grasa abdominal tuvieron las tasas más altas de cáncer en general, según encontraron los investigadores.

Los cánceres de tiroides, endometrio y ovario mostraron algunos de los vínculos más fuertes, según los resultados.

Sin embargo, los investigadores no encontraron un vínculo significativo con el cáncer de mama.

Este estudio no puede probar causa y efecto, y los autores reconocieron limitaciones, incluida la falta de datos detallados sobre el tabaquismo.

Aun así, dijeron que los hallazgos destacan la importancia de controlar el peso desde temprano en la adultez.

Se necesita más investigación para determinar si la pérdida de peso intencional reduce el riesgo de cáncer.

El estudio fue publicado el 27 de octubre en los Annals of Internal Medicine.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre obesidad y cáncer.

FUENTE: HealthDay TV, 28 de octubre de 2026

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