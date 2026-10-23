El riesgo cardíaco por menopausia prematura está vinculado a un mayor nivel de azúcar en la sangre

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JUEVES, 22 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres que entran en la menopausia de forma prematura pueden tener un mayor riesgo de problemas cardíacos, debido en parte a niveles más altos de azúcar en la sangre, según un nuevo estudio.

Las mujeres cuya menopausia ocurrió antes de los 40 años tuvieron tasas más altas de enfermedades cardíacas y resistencia a la insulina, informaron los investigadores el martes en la reunión anual de The Menopause Society.

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"Nuestros hallazgos sugieren que la resistencia a la insulina puede ser una vía importante que vincula la menopausia prematura con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, destacando la importancia de la salud cardiometabólica en las mujeres que experimentan la menopausia antes de los 40 años", dijo la investigadora principal Zailing Xing en un comunicado de prensa. Es profesora asistente de epidemiología en la Universidad A&M de Florida.

Alrededor del 1% de las mujeres experimentan menopausia prematura y ya se sabe que tienen un mayor riesgo de problemas como enfermedades cardíacas y osteoporosis, dijeron los investigadores en notas de antecedentes.

Para el nuevo estudio, rastrearon a más de 4,700 mujeres de entre 45 y 64 años que ya habían pasado por la menopausia para examinar los factores que podrían ayudar a explicar el vínculo entre la menopausia prematura y las enfermedades cardíacas.

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Los resultados mostraron que la menopausia prematura estaba vinculada a un aumento del 19% en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y un 30% más de riesgo de enfermedad coronaria, pero no de accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca, en comparación con la menopausia a los 45 años o después.

La menopausia prematura también se asoció con un aumento del 9% en los niveles de insulina, lo que representó aproximadamente el 19% de su vínculo con las enfermedades cardíacas, dijeron los investigadores.

Por otro lado, la menopausia temprana entre los 40 y 44 años no se asoció con un aumento del riesgo de problemas de salud cardíaca.

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"Se sabe que las mujeres que experimentan la menopausia antes de los 40 años enfrentan un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero las razones de ese mayor riesgo no se comprenden completamente", dijo la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society.

"Este estudio sugiere que la resistencia a la insulina puede ser una de las vías biológicas involucradas", dijo Faubion en un comunicado de prensa. "Una mejor comprensión de estos mecanismos puede ayudar a identificar oportunidades para una intervención más temprana y estrategias más personalizadas para reducir el riesgo cardiovascular a largo plazo en mujeres con menopausia prematura."

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La reunión de The Menopause Society continúa hasta el sábado en San Diego.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Oficina de Salud de la Mujer tiene más información sobre la menopausia temprana o prematura.

FUENTE: The Menopause Society, comunicado de prensa, 20 de octubre de 2026