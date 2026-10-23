Adultos con diabetes tipo 1 tienen más probabilidades de presentar síntomas de depresión y ansiedad

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JUEVES, 22 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los adultos con diabetes tipo 1 tienen una mayor prevalencia de síntomas de depresión y trastorno de ansiedad generalizada (TAG) que aquellos con diabetes tipo 2 o sin diabetes, según una carta de investigación publicada en línea el 20 de octubre en los Annals of Internal Medicine.

Tianyu Cao, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, y sus colegas caracterizaron la prevalencia y gravedad de los síntomas de depresión y ansiedad entre adultos con diabetes tipo 1 en la población general de EE. UU. utilizando datos de la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud. El estudio incluyó a 58,106 adultos estadounidenses, incluidos 326 y 5,802 con diabetes tipo 1 y tipo 2, respectivamente (proporción ponderada, 0.6 y 8.9 por ciento, respectivamente).

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Los investigadores encontraron que la prevalencia de síntomas depresivos moderados o severos fue del 17.1 por ciento en adultos con diabetes tipo 1 en comparación con el 12.4 y el 6.6 por ciento en adultos con diabetes tipo 2 y en aquellos sin diabetes, respectivamente. Para los síntomas moderados o severos de TAG, la prevalencia fue del 16.2 por ciento en aquellos con diabetes tipo 1 en comparación con el 8.7 y el 6.1 por ciento en aquellos con diabetes tipo 2 y sin diabetes, respectivamente. La prevalencia de síntomas moderados o severos de depresión y TAG fue más alta entre las mujeres, aquellas con menos de una educación secundaria y aquellas menores de 65 años entre los adultos con diabetes tipo 1.

"Un mejor cribado de salud mental, especialmente en poblaciones de alto riesgo, es esencial para mejorar el manejo de la diabetes y la calidad de vida", escriben los autores.

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