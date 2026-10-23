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Después de una cirugía de cadera, las mujeres que usan estrógeno tópico tienen mayor riesgo de ITU, según un estudio

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JUEVES, 22 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres mayores que usan estrógeno tópico para prevenir infecciones urinarias recurrentes podrían terminar con una infección urinaria de todos modos después de una cirugía de fractura de cadera, según un nuevo estudio.

Las infecciones urinarias fueron más del doble de probables después de la cirugía para reparar una cadera rota entre las mujeres que habían estado usando estrógeno tópico previamente, informaron los investigadores el martes en la reunión anual de The Menopause Society.

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"Nos sorprendió ver que el uso preoperatorio de estrógeno vaginal no redujo el riesgo de infecciones urinarias perioperatorias en pacientes con fractura de cadera", dijo en un comunicado de prensa la investigadora principal Dra. Jocelyn Wittstein, cirujana ortopédica de Duke Health en Durham, Carolina del Norte.

Los niveles bajos de estrógeno después de la menopausia pueden causar que los tejidos de la vagina y la uretra se vuelvan delgados, secos y frágiles, una condición conocida como atrofia vaginal.

Las mujeres con atrofia vaginal tienen un mayor riesgo de infecciones urinarias porque los tejidos adelgazados facilitan que las bacterias dañinas invadan la uretra y la vejiga, dijeron los investigadores en notas de antecedentes.

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El estrógeno tópico aplicado en la vagina como crema, tableta o anillo de liberación prolongada es un tratamiento probado y eficaz para ayudar a prevenir infecciones urinarias recurrentes en mujeres con atrofia vaginal, dijeron los investigadores.

Sin embargo, no estaba claro si este tratamiento podría ayudar a reducir el riesgo de infecciones urinarias y otras complicaciones después de la cirugía, dijeron los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron los registros de 375 mujeres de 50 años o más que sufrieron una fractura de cadera y tuvieron que ser tratadas mediante cirugía.

De las mujeres, menos de 1 de cada 10 (9%) había estado usando estrógeno tópico antes de su fractura de cadera. Aquellas que usaban estrógeno tenían más probabilidades de lidiar con infecciones urinarias recurrentes que las que no lo usaban, 36% frente a 13%.

"No nos sorprendió que el uso fuera bajo y mayormente en mujeres con antecedentes de infecciones urinarias recurrentes", dijo Wittstein sobre las mujeres que usaban estrógeno tópico.

Alrededor de 1 de cada 4 de todas las mujeres (26%) desarrolló una infección urinaria después de su cirugía de cadera, encontraron los investigadores.

Las mujeres que usaban estrógeno tenían 2.5 veces más probabilidades de desarrollar una infección urinaria después de la cirugía, teniendo en cuenta su edad y antecedentes de infecciones urinarias recurrentes, según el estudio.

Las infecciones urinarias también fueron 2.5 veces más probables entre los pacientes quirúrgicos que tenían antecedentes de infecciones urinarias recurrentes.

"Debido a que sabemos que el estrógeno vaginal puede prevenir infecciones urinarias, sospechamos que el fracaso para hacerlo en la población de ancianas con fractura de cadera podría estar relacionado con el incumplimiento y que actualmente se usa principalmente en pacientes con riesgo de infecciones urinarias", dijo Wittstein.

En otras palabras, las mujeres podrían no estar usando su estrógeno según lo prescrito, dejando la puerta abierta para una infección urinaria.

"Necesitamos estudiar diferentes métodos de administración; crema, tabletas, anillos vaginales de estradiol local que solo deben cambiarse cada tres meses", dijo Wittstein.

Las infecciones urinarias recurrentes son comunes entre las mujeres mayores y pueden llevar a problemas de salud más graves, dijo la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society.

"Aunque este estudio identificó una asociación entre el uso de estrógeno vaginal y las infecciones urinarias perioperatorias, es importante reconocer que el estrógeno vaginal se utilizó con mayor frecuencia en mujeres que ya tenían antecedentes de infecciones recurrentes", dijo Faubion en un comunicado de prensa. "Los hallazgos destacan tanto la complejidad de cuidar a esta población de alto riesgo como la necesidad de investigaciones adicionales para comprender mejor si el estrógeno vaginal puede tener un papel en la reducción del riesgo de infecciones urinarias perioperatorias."

La reunión de The Menopause Society se extiende hasta el sábado en San Diego.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

La Cleveland Clinic tiene más información sobre la atrofia vaginal.

FUENTE: The Menopause Society, comunicado de prensa, 20 de octubre de 2026

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