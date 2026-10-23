El control temprano del ritmo es beneficioso para pacientes con fibrilación auricular y accidente cerebrovascular

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JUEVES, 22 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Para los pacientes con fibrilación auricular (FA) y accidente cerebrovascular isquémico agudo, el inicio temprano del control del ritmo se asocia con un menor riesgo de accidente cerebrovascular recurrente o embolia sistémica (ES), según un estudio publicado en línea el 21 de octubre en Neurology.

Shuhei Egashira, M.D., de la Universidad de Kyoto en Japón, y sus colegas examinaron si el control temprano del ritmo después de un accidente cerebrovascular isquémico agudo está asociado con un menor riesgo de accidente cerebrovascular recurrente o ES en pacientes con FA en un estudio de cohorte a nivel nacional. La exposición examinada fue el inicio del control del ritmo (medicamentos antiarrítmicos, ablación con catéter o cardioversión eléctrica) dentro de las ocho semanas posteriores a la admisión frente a no iniciar (atención habitual).

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En general, el 1.9 por ciento de los 14,355 pacientes que sobrevivieron sin eventos durante el período de referencia de ocho semanas recibieron control temprano del ritmo. Los investigadores encontraron que el control temprano del ritmo se asoció con un menor riesgo de accidente cerebrovascular/ES durante 23,583 años-persona (razón de riesgo, 0.56; incidencia acumulativa ponderada a cinco años, 8.0 frente a 13.8 por ciento). No se observó asociación con hemorragias mayores o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Hubo una asociación del control temprano del ritmo con una menor mortalidad por todas las causas (razón de riesgo, 0.72). Los resultados fueron consistentes en los períodos de referencia de cuatro a 24 semanas.

"A las personas que han tenido un accidente cerebrovascular isquémico se les recetan anticoagulantes, medicamentos que evitan que la sangre se coagule fácilmente, para prevenir un segundo accidente cerebrovascular", dijo en un comunicado el coautor Yuichi Imanaka, M.D., M.P.H., también de la Universidad de Kyoto. "Nuestro estudio sugiere que el control temprano del ritmo puede servir como otra estrategia de prevención, con un momento de inicio flexible, dentro de las ocho semanas posteriores al accidente cerebrovascular".

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