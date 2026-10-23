Salud

El control temprano del ritmo es beneficioso para pacientes con fibrilación auricular y accidente cerebrovascular

Healthday Spanish

Imagen RHE5DI5UBBB3LKZ2TLAQACUTVQ
Guardar

JUEVES, 22 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Para los pacientes con fibrilación auricular (FA) y accidente cerebrovascular isquémico agudo, el inicio temprano del control del ritmo se asocia con un menor riesgo de accidente cerebrovascular recurrente o embolia sistémica (ES), según un estudio publicado en línea el 21 de octubre en Neurology.

Shuhei Egashira, M.D., de la Universidad de Kyoto en Japón, y sus colegas examinaron si el control temprano del ritmo después de un accidente cerebrovascular isquémico agudo está asociado con un menor riesgo de accidente cerebrovascular recurrente o ES en pacientes con FA en un estudio de cohorte a nivel nacional. La exposición examinada fue el inicio del control del ritmo (medicamentos antiarrítmicos, ablación con catéter o cardioversión eléctrica) dentro de las ocho semanas posteriores a la admisión frente a no iniciar (atención habitual).

PUBLICIDAD

En general, el 1.9 por ciento de los 14,355 pacientes que sobrevivieron sin eventos durante el período de referencia de ocho semanas recibieron control temprano del ritmo. Los investigadores encontraron que el control temprano del ritmo se asoció con un menor riesgo de accidente cerebrovascular/ES durante 23,583 años-persona (razón de riesgo, 0.56; incidencia acumulativa ponderada a cinco años, 8.0 frente a 13.8 por ciento). No se observó asociación con hemorragias mayores o hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Hubo una asociación del control temprano del ritmo con una menor mortalidad por todas las causas (razón de riesgo, 0.72). Los resultados fueron consistentes en los períodos de referencia de cuatro a 24 semanas.

"A las personas que han tenido un accidente cerebrovascular isquémico se les recetan anticoagulantes, medicamentos que evitan que la sangre se coagule fácilmente, para prevenir un segundo accidente cerebrovascular", dijo en un comunicado el coautor Yuichi Imanaka, M.D., M.P.H., también de la Universidad de Kyoto. "Nuestro estudio sugiere que el control temprano del ritmo puede servir como otra estrategia de prevención, con un momento de inicio flexible, dentro de las ocho semanas posteriores al accidente cerebrovascular".

PUBLICIDAD

Dos autores revelaron vínculos con la industria biofarmacéutica.

Resumen/Texto completo (puede requerirse suscripción o pago)

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo ganar confianza en uno mismo: cinco claves para fortalecer la autoeficacia y afrontar desafíos

En exclusiva para Infobae, especialistas de Ineco explicaron cómo la percepción sobre los propios recursos incide en la manera de responder ante los obstáculos, sostener metas y tomar decisiones

Cómo ganar confianza en uno mismo: cinco claves para fortalecer la autoeficacia y afrontar desafíos

Alimentación infantil en Argentina: un estudio alerta por exceso de proteínas y déficit de nutrientes esenciales

Una investigación de la Universidad ISALUD analizó a 496 niños de hasta 3 años y halló consumos calóricos elevados, baja variedad dietaria e ingestas insuficientes de vitamina D, hierro y calcio

Alimentación infantil en Argentina: un estudio alerta por exceso de proteínas y déficit de nutrientes esenciales

Cómo impacta en la salud de los adolescentes consumir productos con proteínas, según expertos

Una revisión científica de la Universidad Médica de Lublin, publicada en la revista Quality in Sport, identificó varios riesgos asociados a estos productos y alertó sobre un posible efecto no deseado en los hábitos alimentarios de los jóvenes

Cómo impacta en la salud de los adolescentes consumir productos con proteínas, según expertos

Cómo impacta en los riñones el consumo frecuente y sin supervisión de un analgésico común

La uróloga Jennifer Linehan y el nefrólogo Koshy Abraham, citados por la revista Parade, explicaron el riesgo silencioso que enfrentan quienes recurren a este hábito

Cómo impacta en los riñones el consumo frecuente y sin supervisión de un analgésico común

3 ejercicios fáciles para fortalecer el abdomen que se pueden hacer en casa con un palo de escoba

La secuencia reúne elevaciones, desplazamientos laterales y extensiones orientadas a trabajar estabilidad, movilidad y control corporal sin equipamiento deportivo

3 ejercicios fáciles para fortalecer el abdomen que se pueden hacer en casa con un palo de escoba

DEPORTES

Los memes del triunfo por penales de Estudiantes ante Flamengo por la Libertadores: “Muslerazo”, el 4to grande y el dolor de River

Los memes del triunfo por penales de Estudiantes ante Flamengo por la Libertadores: “Muslerazo”, el 4to grande y el dolor de River

Los tres penales que atajó Muslera ante Flamengo y le permitieron a Estudiantes alcanzar una nueva final de Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata jugará su sexta final de Copa Libertadores: la tabla histórica del torneo y la disputa Argentina-Brasil que podría dirimir

Cuándo y dónde se jugará la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras: el histórico estadio que será sede

Con Muslera como héroe, Estudiantes eliminó por penales a Flamengo y enfrentará al Palmeiras en la final de la Copa Libertadores

TELESHOW

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

75 veces Charly García: una vida escrita en canciones

El saludo de Charly García a sus fans en los festejos por su cumpleaños 75: shows en vivo, carteles y mensajes de amor

Julieta Prandi cuestionó a Juan Alberto Mateyko: “No sé si era necesario agredirme de una manera tan machista”

Los desopilantes videos de Hernán de Mala Fama: su “mate cocido de cerveza” y su baile con la Negra Vernaci en MasterChef

Mora Jabornisky emocionó a Nacho Castañares con una carta de cumpleaños: “Estoy feliz de saber que tu mamá me conoce”

INFOBAE AMÉRICA

Atemorizada por Bolsonaro, la izquierda de Brasil usa las redes y las calles para impulsar a Lula

Atemorizada por Bolsonaro, la izquierda de Brasil usa las redes y las calles para impulsar a Lula

Costa Rica anuncia que ampliación de carretera San José-San Ramón comenzaría en el segundo semestre de 2027 tras más de 30 años de espera

“Locura convertida en arte”: quince fotos icónicas de Charly García en su década más rebelde

Nasry Asfura participa en una misa en Roma y se reúne con hondureños residentes en Italia

Gobierno de Bukele busca negociar la liberación de los cuatro salvadoreños capturados en Haití, según WSJ