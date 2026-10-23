Las cremas no lácteas están añadiendo calorías secretamente a tu café matutino

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JUEVES, 22 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Optar por ese creamer no lácteo podría estar empeorando tu taza diaria de café para tu salud, según un nuevo estudio.

Aunque las personas beben aproximadamente la misma cantidad de café cada día, esas tazas se han vuelto cada vez más cargadas de calorías, informaron los investigadores el 19 de octubre en el Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

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La persona promedio bebe alrededor de 13 onzas de café al día, pero las calorías en el café aumentaron de 43 a 60 por día. Los creamers no lácteos, en particular, están sumando calorías a la taza promedio de café de los estadounidenses, encontraron los investigadores.

"Descubrimos que el creamer no lácteo que se agrega al café ahora ha superado tanto al azúcar como a los lácteos en su contribución a la energía total consumida del café", dijo la investigadora principal Yongyi Pan en un comunicado de prensa. Ella es candidata doctoral en ciencias de la nutrición y políticas en la Universidad de Tufts en Boston.

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Para el estudio, los investigadores analizaron datos de 2003 a 2018 recopilados por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 30,000 adultos de 20 años o más. La encuesta federal de nutrición pidió a los participantes que proporcionaran dos recordatorios dietéticos de 24 horas, incluyendo bebidas de café y cualquier cosa que mezclaran en sus tazas.

Los resultados mostraron que los aditivos más comunes para el café en 2018 eran leche de vaca, creamer no lácteo y azúcar.

El consumo de aditivos no lácteos como jarabes y creamers en particular aumentó dramáticamente, de un promedio de 3.6 gramos por día en 2003 a 10.5 gramos en 2018. El creamer no lácteo aumentó de 3.4 gramos por día a 8 gramos, y la leche no láctea de 0.3 gramos a 2.5 gramos.

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"El consumo de café se ha asociado con varios beneficios para la salud. Sin embargo, el café a menudo se acompaña de la adición de azúcar y crema, lo que puede contribuir a un aumento en el consumo de calorías provenientes de azúcares añadidos y grasas saturadas", dijo en un comunicado de prensa la Dra. Fang Zhang, profesora de ciencias de la nutrición y políticas en la Universidad de Tufts.

Para 2018, el creamer no lácteo agregó casi 19 calorías a la taza promedio de café. El azúcar aportó 16 calorías y la leche sumó 11 calorías diarias. En comparación, el promedio general de calorías del creamer no lácteo en 2003 era de 7 calorías por día.

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"Los creamers no lácteos pueden ser altos en grasas saturadas, que son densas en calorías. Esto podría explicar el aumento de calorías que el creamer no lácteo está contribuyendo", dijo Pan. "Aunque ha estado en el mercado desde la década de 1950, el creamer no lácteo ha aumentado en popularidad en los últimos años, ya que los consumidores buscan alternativas a base de plantas o lácteos."

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre los beneficios para la salud del café.

FUENTE: Universidad de Tufts, comunicado de prensa, 20 de octubre de 2026