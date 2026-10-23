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Los cancilleres de siete países de Europa y Medio Oriente se reúnen en Estambul para debatir sobre Ormuz y las crisis regionales

El encuentro reunirá por primera vez al grupo E3, integrado por Reino Unido, Francia y Alemania, con el R4, formado por Turquía, Arabia Saudita, Pakistán y Egipto, según una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores turco

El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan (izquierda), es recibido por la alta representante de la UE y vicepresidenta de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (derecha) (AFP)
El ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan (izquierda), es recibido por la alta representante de la UE y vicepresidenta de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas (derecha) (AFP)
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Los ministros de Relaciones Exteriores de siete países de Europa y Medio Oriente se reúnen este viernes en Estambul para debatir sobre la situación en el estrecho de Ormuz, los ataques contra Arabia Saudita y las crisis regionales, además de analizar vías para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El encuentro reunirá por primera vez al grupo E3, integrado por Reino Unido, Francia y Alemania, con el R4, formado por Turquía, Arabia Saudita, Pakistán y Egipto, según una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores turco.

La reunión será organizada por el canciller de Turquía, Hakan Fidan, y tendrá una agenda que incluirá la situación de los palestinos, los acontecimientos en Yemen, la navegación en el estrecho de Ormuz y los esfuerzos para terminar con la guerra entre Rusia y Ucrania.

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La oficina del ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, indicó que las conversaciones se centrarán principalmente en el estrecho de Ormuz y la situación en Arabia Saudita.

“Pese a los avances positivos de Estados Unidos y sus socios regionales, el paso por el estrecho sigue bajo amenaza, con un tráfico por esta vía muy inferior a los niveles previos a la guerra”, señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores británico.

El documento agregó que Miliband “defenderá una solución diplomática a la crisis que restablezca plenamente los derechos y las libertades de navegación”. También planteará que las tácticas iraníes se reproducen en otros puntos de la región y que los ataques contra Arabia Saudita aumentan la inestabilidad y la presión sobre rutas marítimas estratégicas.

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Entre esas vías, el comunicado mencionó el estrecho de Bab el-Mandeb y el canal de Suez.

“El Reino Unido está intensificando sus esfuerzos para contribuir a estabilizar la región”, afirmó el texto, que también informó que Londres comprometió esta semana aviones Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica para defender a Arabia Saudita de los ataques hutíes en su espacio aéreo.

La oficina del ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband (REUTERS)
La oficina del ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband (REUTERS)

La posición de Turquía sobre las crisis regionales

Fidan presidirá el encuentro y defenderá una mayor responsabilidad de los países de la región en materia de seguridad. En ese sentido, sostendrá que “la seguridad regional requiere, ante todo, que los países de la región asuman la responsabilidad”.

En ese contexto, el canciller turco señalará que su país prioriza el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación basados en el liderazgo regional. También advertirá sobre los riesgos de que las disputas existentes alimenten otros conflictos y de que las tensiones se extiendan a nuevas zonas.

“No se debe permitir que las disputas existentes se alimenten unas a otras, que los conflictos se extiendan a nuevas zonas ni que las tensiones regionales se conviertan en una inestabilidad más amplia”, planteará Fidan.

El ministro también se referirá a la expansión de los asentamientos israelíes y al respaldo que, según Turquía, reciben los actos de violencia de los colonos. En ese punto, destacará la necesidad de que la comunidad internacional aumente la presión sobre Israel. Además, reafirmará el apoyo turco a la seguridad de Arabia Saudita frente a los ataques hutíes y defenderá la necesidad de garantizar la libertad permanente de navegación en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb.

El canciller de Turquía, Hakan Fidan (REUTERS)
El canciller de Turquía, Hakan Fidan (REUTERS)

La seguridad en el mar Negro será otro de los asuntos centrales de la reunión. Fidan se referirá a las advertencias y propuestas de Turquía para impedir que la guerra entre Rusia y Ucrania se extienda a esa zona y para poner fin a las muertes de civiles.

Los ataques armados contra buques comerciales, a menudo mediante drones, se multiplicaron durante los últimos meses a medida que la guerra se extendió al mar Negro. Los barcos turcos quedaron cada vez más expuestos a esas agresiones.

(Con información de AFP)

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