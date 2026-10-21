Qué es la microbiota capilar y qué relación tiene realmente con la caída del cabello, según la ciencia

La microbiota capilar reúne bacterias, hongos y otros microorganismos presentes en el cuero cabelludo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El cuero cabelludo alberga comunidades de bacterias, hongos y otros microorganismos que conviven con la piel y los folículos. La investigación sobre su vínculo con la caída del cabello avanza, pero todavía no permite atribuir a la microbiota una causa única ni recomendar tratamientos específicos para modificarla.

La microbiota capilar se estudia como factor asociado, no como causa demostrada

La microbiota capilar reúne los microorganismos presentes en el cuero cabelludo. Su composición puede variar según las condiciones de la piel, sebo, edad, entorno y prácticas de cuidado. Estudios recientes examinan si los cambios en estas comunidades se relacionan con inflamación alrededor del folículo y distintas formas de alopecia.

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La investigación estudia la relación entre las comunidades microbianas y la inflamación alrededor del folículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática publicada en Clinical and Experimental Dermatology reunió 55 estudios, con 1.811 pacientes de 19 países. Encontró alteraciones repetidas en géneros como Cutibacterium y Staphylococcus, aunque también una gran diversidad de métodos y resultados entre trabajos. Por ello, los autores advierten que aún no existe una firma microbiana propia y reproducible para cada trastorno capilar.

Esta cautela es importante: una asociación entre un desequilibrio microbiano y caída no prueba que el primero provoque la segunda. Los cambios observados pueden ser una consecuencia de la inflamación, enfermedad o modificaciones en el entorno del folículo.

La genética, hormonas, enfermedades autoinmunes, déficits nutricionales y algunos fármacos también intervienen en la pérdida de pelo, según el caso.

Las alteraciones de la microbiota no demuestran por sí solas el origen de la caída del cabello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inflamación del cuero cabelludo justifica una consulta profesional

La dermatóloga Claudia Bernárdez, citada por Vogue, señaló que observa con frecuencia cueros cabelludos inflamados en su consulta. Picazón persistente, dolor, enrojecimiento, descamación marcada, costras o una caída repentina son motivos para pedir evaluación médica, en lugar de intentar diagnosticar el problema solo con productos cosméticos.

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El medio también recogió la explicación de Caroline Bertrand, especialista en comunicación científica, quien diferenció la microbiota —los microorganismos vivos— del microbioma, término que abarca además su material genético y su interacción con el entorno. La precisión importa porque estudios sobre estas comunidades no se traducen todavía en una pauta clínica universal para prevenir caída.

En ese tono, un estudio sobre alopecia areata, disponible en la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, halló diferencias entre la microbiota del cuero cabelludo de pacientes y controles sanos. Sus autores aclararon que no está establecido si esas variaciones son causa o consecuencia de la enfermedad y reclamaron más investigación.

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La genética, las hormonas y las enfermedades autoinmunes también intervienen en algunas formas de alopecia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cuidados cotidianos deben priorizar la tolerancia de la piel

Mientras se aclara el papel de la microbiota, la recomendación prudente es evitar prácticas que irriten el cuero cabelludo. El lavado debe ajustarse a las necesidades de cada persona y realizarse con fórmulas que se toleren bien. La irritación tras un producto, ardor o empeoramiento de la descamación justifican suspenderlo y consultar.

También conviene reducir la agresión mecánica y térmica. El secador muy caliente y aplicado de cerca puede resultar molesto para una piel sensible. Peinados que tiran de forma constante, rascado intenso o procedimientos químicos que causan ardor pueden dañar el tallo del cabello o agravar una irritación previa.

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La caída sostenida o la aparición de parches sin cabello justifican una consulta profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un masaje suave puede resultar confortable, pero no hay base suficiente para presentarlo como un tratamiento capaz de reactivar folículos o modificar por sí solo la caída.

Entre las medidas razonables de cuidado se incluyen:

Proteger la cabeza del sol con sombrero o gorra cuando la exposición sea prolongada

Evitar aplicar calor intenso directamente sobre la piel

No compartir peines o cepillos si hay una infección activa

Consultar antes de iniciar suplementos o tratamientos para la caída

El calor excesivo puede irritar el cuero cabelludo y afectar la tolerancia de la piel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alimentación suficiente no reemplaza el diagnóstico

La nutrición influye en la salud general y en el riesgo de carencias, pero no existe una dieta que corrija por sí sola todas las causas de alopecia.

La Organización Mundial de la Salud recomienda una alimentación adecuada, equilibrada, moderada y diversa, con variedad de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y fuentes de proteína. Para mayores de 10 años, señala al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras como orientación general.

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En presencia de caída sostenida o parches sin cabello, la evaluación profesional permite identificar la causa y definir si hace falta un tratamiento médico. La evidencia disponible sitúa a la microbiota capilar como una línea de investigación relevante, pero todavía en desarrollo.