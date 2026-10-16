La calidad de la dieta materna pobre vinculada al cólico infantil y al eccema

Guardar

VIERNES, 16 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La calidad dietética materna más pobre está asociada con el cólico infantil y el eccema, según un estudio publicado en línea el 12 de octubre en JAMA Network Open.

Emily Oken, M.D., M.P.H., de la Facultad de Medicina de Harvard y el Instituto de Atención Médica Pilgrim de Harvard en Boston, y sus colegas estimaron las asociaciones entre la calidad de la dieta materna y el consumo de alimentos específicos alergénicos con el eccema y el cólico infantil en una cohorte prospectiva de 2,128 pares madre-hijo no seleccionados por riesgo atópico. Se administraron cuestionarios de frecuencia alimentaria al inicio y a mediados del embarazo, y se calcularon el Puntaje de la Dieta Mediterránea (MDS) y el Índice Inflamatorio Dietético (DII).

PUBLICIDAD

De los 1,324 pares con datos de exposición y resultado, el 40.2 por ciento informó antecedentes de atopia; el 11.5, 20.6 y 4.6 por ciento de los bebés tenían eccema solo, cólico solo y ambos, respectivamente. Los investigadores encontraron que un mayor promedio de MDS se asociaba con menores probabilidades de cólico y eccema (razón de probabilidades, 0.85 por cada punto), mientras que el promedio de DII se asociaba con mayores probabilidades (razón de probabilidades, 1.34 por cada punto) en modelos ajustados por edad materna, raza, etnicidad, educación, paridad, tabaquismo y atopia. No se observó asociación entre ninguno de los puntajes dietéticos con eccema o cólico por separado. Se observaron menores probabilidades de cólico y eccema combinados en asociación con el consumo de mariscos (razón de probabilidades, 0.75 por porción semanal), y el consumo de nueces se asoció con mayores probabilidades de cólico solo (razón de probabilidades, 1.05 por porción semanal de nueces o cacahuetes), pero no con cólico y eccema combinados.

"Nuestros hallazgos proporcionan otra razón más para ayudar a las mujeres embarazadas a lograr una dieta saludable y equilibrada, con un énfasis particular en el consumo de mariscos", dijo Oken en un comunicado.

PUBLICIDAD

Dos autores revelaron vínculos con la industria biofarmacéutica, uno de los cuales posee patentes.

Resumen/Texto completo