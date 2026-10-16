Salud

La calidad de la dieta materna pobre vinculada al cólico infantil y al eccema

Healthday Spanish

Imagen FYBU7ZKFWVANXEYE4UJT7JTTYI
Guardar

VIERNES, 16 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- La calidad dietética materna más pobre está asociada con el cólico infantil y el eccema, según un estudio publicado en línea el 12 de octubre en JAMA Network Open.

Emily Oken, M.D., M.P.H., de la Facultad de Medicina de Harvard y el Instituto de Atención Médica Pilgrim de Harvard en Boston, y sus colegas estimaron las asociaciones entre la calidad de la dieta materna y el consumo de alimentos específicos alergénicos con el eccema y el cólico infantil en una cohorte prospectiva de 2,128 pares madre-hijo no seleccionados por riesgo atópico. Se administraron cuestionarios de frecuencia alimentaria al inicio y a mediados del embarazo, y se calcularon el Puntaje de la Dieta Mediterránea (MDS) y el Índice Inflamatorio Dietético (DII).

PUBLICIDAD

De los 1,324 pares con datos de exposición y resultado, el 40.2 por ciento informó antecedentes de atopia; el 11.5, 20.6 y 4.6 por ciento de los bebés tenían eccema solo, cólico solo y ambos, respectivamente. Los investigadores encontraron que un mayor promedio de MDS se asociaba con menores probabilidades de cólico y eccema (razón de probabilidades, 0.85 por cada punto), mientras que el promedio de DII se asociaba con mayores probabilidades (razón de probabilidades, 1.34 por cada punto) en modelos ajustados por edad materna, raza, etnicidad, educación, paridad, tabaquismo y atopia. No se observó asociación entre ninguno de los puntajes dietéticos con eccema o cólico por separado. Se observaron menores probabilidades de cólico y eccema combinados en asociación con el consumo de mariscos (razón de probabilidades, 0.75 por porción semanal), y el consumo de nueces se asoció con mayores probabilidades de cólico solo (razón de probabilidades, 1.05 por porción semanal de nueces o cacahuetes), pero no con cólico y eccema combinados.

"Nuestros hallazgos proporcionan otra razón más para ayudar a las mujeres embarazadas a lograr una dieta saludable y equilibrada, con un énfasis particular en el consumo de mariscos", dijo Oken en un comunicado.

PUBLICIDAD

Dos autores revelaron vínculos con la industria biofarmacéutica, uno de los cuales posee patentes.

Resumen/Texto completo

Temas Relacionados

Health Day

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Estás tomando antipsicóticos? El riesgo de diabetes es alto en los primeros meses, advierte estudio

Healthday Spanish

¿Estás tomando antipsicóticos? El riesgo de diabetes es alto en los primeros meses, advierte estudio

La siesta vinculada al riesgo de demencia

Healthday Spanish

La siesta vinculada al riesgo de demencia

Alimentos ultraprocesados vinculados a daño cerebral oculto y riesgo de accidentes cerebrovasculares

Healthday Spanish

Alimentos ultraprocesados vinculados a daño cerebral oculto y riesgo de accidentes cerebrovasculares

Resultados familiares adversos reportados en niños con LLA de células B

Healthday Spanish

Resultados familiares adversos reportados en niños con LLA de células B

Cómo cuidar los huesos después de los 50: alimentos y ejercicios clave

Expertos destacan que las proteínas, la vitamina D, la práctica de equilibrio y la densitometría pueden ayudar a prevenir fracturas y detectar a tiempo la pérdida de masa ósea

Cómo cuidar los huesos después de los 50: alimentos y ejercicios clave

DEPORTES

Lo llaman el Haaland ecuatoriano, le pusieron Juan Riquelme en honor al ídolo de Boca y Marcelo Gallardo lo convocó a la selección

Lo llaman el Haaland ecuatoriano, le pusieron Juan Riquelme en honor al ídolo de Boca y Marcelo Gallardo lo convocó a la selección

Boca Juniors recibirá a Talleres con la idea de ganar para tomar el liderazgo de la Tabla Anual: hora, TV y posibles formaciones

Un testimonio escalofriante, la principal hipótesis y el furioso mensaje de un ex compañero: los detalles detrás de la muerte del rugbier Hyron Andrews

Así están las tablas de posiciones en el Torneo Clausura: se empiezan a definir los playoffs, la Anual y los ingresos a las copas internacionales

El sentido mensaje de Vélez Sársfield tras la muerte de Fernando Confessore: “Su partida genera una profunda tristeza”

TELESHOW

El reencuentro de Paula Chaves y Zaira Nara: “Hay mucho cariño y mucho amor”

El reencuentro de Paula Chaves y Zaira Nara: “Hay mucho cariño y mucho amor”

Wanda Nara puso en venta la camiseta que usó Mauro Icardi en la Selección y creó polémica por el precio: “Ex jugador”

Gianinna Maradona reveló los chats donde el psicólogo Carlos Díaz sugería que no visitaran a Diego dos días antes de su muerte

Dalma Maradona volvió a apuntar contra Jana: “¿Cómo hacés para no acusar a una persona así?”

Mariana Genesio Peña contó cómo fue su inesperado encuentro con Tom Cruise: "Me miró a los ojos y me dijo 'nos vemos mañana'"

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos registra un déficit presupuestario de USD 1,99 billones debido al aumento del gasto

Estados Unidos registra un déficit presupuestario de USD 1,99 billones debido al aumento del gasto

El café salvadoreño gana presencia en Roma durante el Foro Mundial de la Alimentación

En imágenes: la visita de Laura Fernández al CECOT, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador

Dinero en la tarjeta, arroz imposible de comprar: cubana lleva meses sin poder usar su salario

¿Qué fueron las UMAP, los campos donde Cuba encerró a homosexuales en los años 60?