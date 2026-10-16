Resultados familiares adversos reportados en niños con LLA de células B

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VIERNES, 16 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Se reportan resultados familiares adversos en niños con leucemia linfoblástica aguda de células B (LLA-B), según un estudio publicado en línea el 13 de octubre en el Journal of the National Comprehensive Cancer Network.

Rozalyn L. Rodwin, M.D., de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, y sus colegas examinaron los resultados familiares adversos en un estudio que involucró a pacientes de 4 años en adelante con LLA-B de riesgo estándar y riesgo promedio según el Instituto Nacional del Cáncer, quienes fueron asignados aleatoriamente a recibir mantenimiento con vincristina/dexametasona cada cuatro o 12 semanas (VCR/DEX4 o VCR/DEX12, respectivamente). Se administraron encuestas reportadas por los padres en T1 a T5, aproximadamente a los dos, nueve, 18, 26 y 38 meses después del diagnóstico, respectivamente; se evaluaron los cambios en el hogar desde el diagnóstico, los gastos relacionados con la leucemia en el hogar, el funcionamiento familiar poco saludable y la percepción de los padres sobre la vulnerabilidad del niño.

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Un total de 420 pacientes fueron asignados aleatoriamente. Los investigadores encontraron que en T1, el 56.2 por ciento de los participantes reportaron cambios en el hogar desde el diagnóstico, el 88.6 por ciento reportaron ≥$100 en gastos relacionados con la leucemia en el hogar en las últimas cuatro semanas, el 19.0 por ciento tuvo un funcionamiento familiar poco saludable y el 55.8 por ciento percibió a su hijo como vulnerable; en T4, las tasas correspondientes fueron 81.2, 61.5, 23.9 y 62.5 por ciento, respectivamente. La probabilidad de reportar ≥$100 en gastos relacionados con la leucemia en las últimas cuatro semanas fue mayor para VCR/DEX4 frente a VCR/DEX12 en modelos multivariables (razón de probabilidades, 1.73), pero otros resultados fueron similares entre los grupos de tratamiento.

"Esperábamos que este estudio encontrara que una menor intensidad de tratamiento llevaría a una reducción de los resultados familiares adversos, pero en su mayoría no fue el caso. Esto resalta la necesidad de apoyo familiar independientemente de la intensidad del tratamiento", dijo Rodwin en un comunicado.

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