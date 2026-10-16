Alimentos ultraprocesados vinculados a daño cerebral oculto y riesgo de accidentes cerebrovasculares

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VIERNES, 16 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Los adultos de mediana edad que consumen más alimentos ultraprocesados tienen más probabilidades de mostrar signos de accidentes cerebrovasculares silenciosos, según un nuevo estudio.

Los accidentes cerebrovasculares silenciosos no causan síntomas evidentes pero dejan pequeñas áreas de daño cerebral y pueden ser señales de advertencia tempranas de futuros accidentes cerebrovasculares clínicos y problemas de memoria.

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Los investigadores analizaron las dietas y las imágenes de resonancia magnética cerebral de casi 9,000 canadienses saludables entre las edades de 35 y 69 años.

Quienes consumieron la mayor cantidad de alimentos ultraprocesados, que representaban casi la mitad de sus porciones diarias de alimentos, tenían un 40% más de probabilidades de mostrar pequeñas áreas de daño cerebral en comparación con quienes consumieron menos. La asociación fue más fuerte entre las mujeres.

"Por lo general, este tipo de daño está asociado con condiciones de las que escuchamos y tratamos a una edad mucho mayor", dijo el autor principal Russell J. de Souza, de la Universidad McMaster y Hamilton Health Sciences en Canadá, en un comunicado.

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Los participantes que consumieron más alimentos ultraprocesados también tenían más grasa abdominal profunda. Los investigadores dicen que esto podría ser un factor contribuyente, dado su vínculo con la inflamación y el daño a los vasos sanguíneos.

"Nuestros hallazgos sugieren que el vínculo entre la dieta y la salud cerebral puede ser detectable antes de que las personas experimenten problemas notorios con la memoria o el pensamiento", dijo la autora principal Dra. Sonia Anand, también de la Universidad McMaster y Hamilton Health Sciences.

Ella dijo que estos hallazgos sugieren que lo que las personas comen desde los 30 hasta los 60 años puede influir en la salud cerebral más adelante en la vida.

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Pero el estudio no prueba causa y efecto, y se necesita investigación a más largo plazo, dijo el equipo.

El estudio fue publicado el 15 de octubre en JAMA Network Open.

Más información

La Asociación Médica Estadounidense tiene más información sobre alimentos ultraprocesados.

FUENTE: HealthDay TV, 16 de octubre de 2026