Salud

¿Estás tomando antipsicóticos? El riesgo de diabetes es alto en los primeros meses, advierte estudio

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VIERNES, 16 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que comienzan a tomar antipsicóticos deben monitorear de cerca su peso y nivel de azúcar en la sangre durante los primeros meses para evitar desarrollar diabetes tipo 2, según un nuevo estudio.

Se sabe que los antipsicóticos de segunda generación aumentan el riesgo de diabetes y aumento de peso, pero los cambios metabólicos más significativos en los pacientes tienden a ocurrir dentro de los primeros tres meses, encontró el equipo de investigación.

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Los hallazgos se publicaron el 14 de octubre en The Lancet Psychiatry.

"Nuestro estudio muestra que los primeros 90 días después de comenzar el tratamiento son un período clave en el que pueden comenzar los cambios relacionados con la diabetes y el aumento de peso", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Juan Carlos Bazo-Alvarez, investigador senior de University College London.

"Con esta información en mente, los profesionales de la salud deberían verificar tanto el peso como el nivel de azúcar en la sangre antes de comenzar el tratamiento y nuevamente durante los primeros meses posteriores", dijo Bazo-Alvarez.

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Para el nuevo estudio, los investigadores analizaron datos de casi 97,000 adultos en Inglaterra que habían comenzado a tomar un antipsicótico entre 2000 y 2023. Los medicamentos en cuestión incluían olanzapina, quetiapina, risperidona o aripiprazol.

Los resultados mostraron que el nivel promedio de azúcar en la sangre aumentó aproximadamente 14 veces más rápido y el peso aproximadamente nueve veces más rápido durante los primeros 90 días de tratamiento que antes de comenzar la medicación.

De los cuatro medicamentos, la olanzapina mostró los mayores aumentos tempranos tanto en el nivel de azúcar en la sangre como en el peso, que aumentaron aproximadamente 50 veces más rápido y 10 veces más rápido, respectivamente.

Las personas con prediabetes también parecieron tener un mayor riesgo con los medicamentos. Aproximadamente el 19% de las personas con prediabetes desarrollaron diabetes tipo 2 dentro de los dos años de comenzar los antipsicóticos, en comparación con el 3% de aquellos con niveles normales de azúcar en la sangre.

Las mujeres también se vieron desproporcionadamente afectadas.

El nivel de azúcar en la sangre aumentó aproximadamente 24 veces más rápido en las mujeres durante los primeros 90 días, en comparación con 10 veces más rápido en los hombres. Del mismo modo, el aumento de peso fue 12 veces más rápido en las mujeres y 10 veces más rápido en los hombres.

"Al verificar el nivel de azúcar en la sangre y el peso de manera temprana, los médicos pueden detectar problemas antes y ofrecer apoyo, consejos o tratamiento para ayudar a prevenir problemas de salud más graves más adelante", dijo Bazo-Alvarez. "Nuestros hallazgos también pueden ayudar a los médicos a prestar especial atención a ciertos grupos que pueden estar en mayor riesgo."

Más información

La Clínica Cleveland tiene más información sobre medicamentos antipsicóticos.

FUENTE: University College London, comunicado de prensa, 14 de octubre de 2026

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