El Gobierno designó a un nuevo Secretario Nacional de Discapacidad

El nuevo secretario de Discapacidad, Diego Masaragian

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El Gobierno Nacional designó al doctor Diego Masaragian como nuevo Secretario Sacional de Discapacidad, una decisión tomada tras el accidente sufrido por el actual titular del área, Pablo Di Liscia.

El nombramiento busca sostener la continuidad de la gestión en la Secretaría Nacional de Discapacidad y profundizar el proceso de optimización que ya se había puesto en marcha. Entre las prioridades establecidas figuran el refuerzo de los mecanismos de control, la continuidad de las auditorías y la mejora del acceso a prestaciones para las personas con discapacidad.

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Según informó el Ministerio, la nueva etapa prevé fortalecer los controles y mantener las auditorías para garantizar una administración eficiente de los recursos. A la vez, la gestión deberá avanzar en el objetivo de mejorar el acceso a las prestaciones para personas con discapacidad.

Hasta su nombramiento como secretario nacional de Discapacidad, Masaragian ocupaba el cargo de administrador nacional de Establecimientos de Salud, al que había sido designado en julio de 2025. Desde esa función, condujo la gestión integral de los establecimientos hospitalarios nacionales integrados en el organismo.

El comunicado del Ministerio de Salud

Bajo la órbita de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) se encuentran los hospitales Posadas, Baldomero Sommer, Ramón Carrillo y Laura Bonaparte, además del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).

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Antes de asumir al frente de la ANES, Masaragian fue director nacional de Gestión de Servicios Asistenciales. Ese puesto dependía de la Subsecretaría de Institutos y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación.

El Ministerio consideró que su recorrido en la gestión hospitalaria y de servicios asistenciales constituye un antecedente para la nueva responsabilidad.

La política del área incluye salud, accesibilidad, transporte, educación, inserción laboral, protección social, autonomía personal y participación comunitaria. Ese alcance requiere coordinación entre organismos estatales con competencias específicas.

Los últimos movimientos en la Secretaría de Discapacidad

Pablo Di Liscia había sido designado secretario nacional de Discapacidad en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció por motivos personales en medio de la discusión por las partidas previstas para el área en el Presupuesto 2027.

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Días después de su oficialización, Di Liscia sufrió un accidente en moto y quedó internado con varias fracturas en el Hospital Pirovano. Estudios médicos descartaron lesiones neurológicas y fuentes oficiales informaron que el funcionario se encontraba fuera de peligro.

Pablo Di Liscia sufrió un accidente tras su designación en Discapacidad

Sufrió fracturas en varias costillas, una clavícula y un omóplato. Llevaba casco al momento del choque, lo que evitó consecuencias más graves, y permaneció bajo observación con asistencia respiratoria por la medicación analgésica indicada para controlar el dolor.

Di Liscia presidió el Instituto de Obra Médico Asistencial de la provincia de Buenos Aires (IOMA) entre 2017 y 2019, cuando la entidad tenía más de 2,2 millones de afiliados. Antes de asumir ese cargo, ocupó distintas funciones en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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La salida de Alejandro Vilches de la Secretaría de Discapacidad se produjo durante el debate interno que generó el Presupuesto 2027, enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, cuyas previsiones para el próximo año expusieron nuevos ajustes en el área. El Gobierno admitió que podría revisar las partidas vinculadas con el sector ante los cuestionamientos de la oposición y de dirigentes oficialistas.

La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, encabezó las críticas dentro del oficialismo. Parte de ese espacio sostuvo que no había sido informada sobre las decisiones presupuestarias previstas para las prestaciones.

La discusión también alcanza a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo trabaja en un proyecto destinado a reemplazar la ley de emergencia sancionada durante el actual período. La iniciativa abarca cuestiones sanitarias, legislativas, educativas, de transporte y de protección social.

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El organismo rector de las políticas de discapacidad no se originó dentro del Ministerio de Salud y conserva vínculos de trabajo con entidades estatales y sociales relacionadas con la materia. Esa modalidad de articulación se mantuvo después de que la Secretaría fuera incorporada a esa cartera.

Alejandro Vilches renunció a su cargo en la secretaría de Discapacidad semanas atrás

El Ministerio de Salud interviene en los asuntos incluidos en sus atribuciones y emite opiniones técnicas cuando se le solicitan. Sin embargo, la definición de políticas públicas para el sector requiere coordinación entre distintos ministerios por la diversidad de derechos involucrados.

Vilches había asumido al frente del organismo después de la salida de Diego Spagnuolo. Esa decisión ocurrió tras la filtración de audios en los que presuntamente se exponían maniobras irregulares vinculadas con la adquisición de medicamentos y servicios.

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Su designación se produjo en un contexto de protestas de familias de personas con discapacidad, que cuestionaban los recortes y el ajuste presupuestario. En los últimos días, la actriz Valentina Bassi advirtió sobre las consecuencias que podrían tener las modificaciones contempladas en las previsiones para el año próximo.

Bassi, madre de un adolescente con autismo, cuestionó una posible modificación del nomenclador de prestaciones durante una entrevista en Radio con Vos. La actriz consideró que el cambio podría afectar la ley de emergencia en discapacidad aprobada en 2025.

“Es letal la desregulación del nomenclador”, afirmó. La intérprete defendió el sistema vigente porque permite el acceso a terapias y escuelas especiales sin que las posibilidades de cada persona dependan de sus ingresos o de su cobertura médica.

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“Una persona que no tiene un mango tiene el mismo derecho de acceder a las terapias, o a las escuelas especiales que el que tiene una prepaga premium”, expresó Bassi.