Extienden la alerta por lluvias y vientos en todo Panamá hasta el jueves en plena emergencia por terremoto

Imagen de referencia. Las precipitaciones previstas dificultan el alojamiento temporal de las personas que permanecen a la intemperie. /(Foto AP/Matías Delacroix)

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El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió este martes 13 de octubre el aviso de prevención por lluvias, tormentas eléctricas y vientos para todo Panamá y ambos sectores marítimos, mientras cientos de familias se encuentran durmiendo fuera de sus casas debido a los daños en viviendas ocasionados por el terremoto. La alerta permanecerá vigente hasta las 12:59 del jueves 15 de octubre de 2026.

La medida responde al pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que advirtió sobre la formación y reactivación de sistemas atmosféricos en la región. Entre ellos figuran ejes de vaguadas y áreas de bajas presiones que pueden favorecer nuevos períodos de precipitaciones.

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El Imhpa prevé acumulados máximos de entre 20 y 85 milímetros de lluvia por día. En un lapso de 72 horas, las precipitaciones podrían alcanzar entre 60 y 255 milímetros, con variaciones según las regiones del país.

Sinaproc pidió a la población reforzar las medidas de autoprotección ante el riesgo de crecidas de ríos y quebradas, inundaciones en áreas urbanas y rurales, así como deslizamientos de tierra. La institución también alertó sobre ráfagas de viento que pueden desprender techos ligeros o provocar la caída de objetos.

Familias de Panamá han buscado resguardo en el parque de Tonosí ante el temor a las réplicas por el terremoto. /(EFE/ Bienvenido Velasco)

El aviso coincide con una situación que aún afecta a numerosas familias tras el terremoto del viernes 9 de octubre. El temor a las réplicas llevó a residentes de la capital y de otras provincias a pasar las noches fuera de sus viviendas, en parques, patios, vehículos y refugios improvisados.

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La Estrella de Panamá informó que el Parque Omar se convirtió en uno de esos puntos de resguardo para personas que evitaron volver a sus apartamentos tras los movimientos sísmicos. Algunas familias instalaron tiendas de campaña, mientras otras durmieron dentro de sus automóviles o buscaron espacio en instalaciones que resultaron insuficientes ante la llegada de más vecinos.

La lluvia prevista para los próximos días puede dificultar esas alternativas de alojamiento temporal, sobre todo para quienes permanecen a la intemperie por temor a que ocurran nuevas réplicas o porque sus casas presentan daños. En comunidades golpeadas por el sismo, las necesidades incluyen alimentos, agua potable, atención médica y un lugar seguro donde pasar la noche.

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Según publicó La Estrella de Panamá, más de la mitad de las viviendas de Mandinga, en el distrito de Pesé, provincia de Herrera, quedaron destruidas, de acuerdo con una evaluación citada por el diputado José Luis Varela. El medio señaló que varias familias permanecían en hamacas y bajo estructuras improvisadas, con acceso limitado a alimentos.

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de crecidas de ríos, inundaciones rurales y deslizamientos de tierra. /(Tomada de Instagram)

El reporte preliminar de Sinaproc del 10 de octubre registró afectaciones en viviendas, escuelas, hospitales, carreteras, puentes, acueductos rurales y edificios públicos en 10 provincias y dos comarcas. Solo en Veraguas, Coclé, Los Santos, Herrera y Chiriquí se contabilizaron cientos de viviendas dañadas.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas eléctricas

Sinaproc exhortó a los ciudadanos a seguir los avisos oficiales y evitar difundir información sin verificar. También recomendó no cruzar ríos, quebradas ni sectores inundados, aunque el nivel del agua parezca bajo.

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La institución pidió evitar permanecer cerca de ríos y quebradas durante lluvias intensas, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no circular por áreas expuestas a inundaciones o deslizamientos.

Ante tormentas eléctricas, la recomendación es permanecer bajo techo, alejarse de espacios abiertos, árboles aislados y estructuras metálicas. Las familias que deban salir de sus viviendas deben preparar una mochila de emergencia con documentos, agua, medicamentos y artículos esenciales.