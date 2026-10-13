Propuesta para trabajar cuatro días en El Salvador llega al Consejo Superior del Trabajo: ¿Qué falta definir?

La Comisión Técnica finalizó la propuesta sobre la jornada laboral de cuatro días en El Salvador y enviará el informe al Consejo Superior del Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La posibilidad de reorganizar la semana laboral en El Salvador, con cuatro días de trabajo y tres de descanso, entra en una nueva etapa. El Ministerio de Trabajo informó que la Comisión Técnica finalizó sus funciones sobre la Modernización del Tiempo de Trabajo y enviará una propuesta integral al Consejo Superior del Trabajo (CST), donde deberá ser analizada antes de que llegue al presidente de la República.

La cartera de Estado señaló que la comisión consultó a sectores vinculados directa e indirectamente con el mundo laboral. El siguiente paso será una reunión del CST, integrado por representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores, para revisar el documento, introducir ajustes y definir la recomendación que se remitirá al Ejecutivo.

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El contenido de la propuesta aún no ha sido divulgado. Sin embargo, el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Jorge Arriaza, adelantó en una entrevista radial en 105 FM algunos de los aspectos que han formado parte de la discusión.

El Consejo Superior del Trabajo revisará el documento sobre la reforma del tiempo de trabajo antes de remitirlo al presidente de la República. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La modalidad sería opcional y no abarcaría a todos los sectores

Arriaza explicó que la alternativa de concentrar la jornada semanal en cuatro días no se proyecta como una obligación general. Según afirmó, los sectores que han mostrado mayor interés son textil-confección y los centros de llamadas.

“No aplica para todos los sectores”, afirmó el dirigente empresarial. “Aplicaría para el sector que lo necesita. Se han identificado prácticamente dos sectores en este momento: textil-confección y call center”.

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El presidente de la ASI sostuvo que una parte importante del sector privado consultado mantuvo una posición neutral frente al posible cambio. “La mayoría dijo: ‘A mí no me ayuda ni me afecta’; se quedó más que todo en una posición neutral”, indicó.

La discusión parte del actual límite constitucional de 44 horas semanales. En la práctica, una modalidad de cuatro días podría implicar jornadas de hasta 11 horas, aunque los detalles técnicos deberán ser definidos en la propuesta que conocerá el CST.

La Asociación Salvadoreña de Industriales aclaró que la modalidad de cuatro días laborales será opcional para el sector textil y los centros de llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre las horas extras sigue abierto

Uno de los temas pendientes es cómo funcionaría el pago de horas extras y si los trabajadores conservarían los ingresos asociados a ese concepto. Arriaza reconoció que la comisión aún debía encontrar una fórmula para evitar pérdidas de derechos.

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“No se pierda ningún derecho de los laborales ni ningún derecho de los empresarios”, planteó. Añadió que la discusión no busca eliminar el pago de horas extra, sino crear una herramienta de productividad sin reducir las condiciones actuales de los empleados.

El empresario también señaló que cualquier cambio debería surgir de un acuerdo entre las partes. “Tendría que ser de común acuerdo entre el trabajador y el empresario”, dijo. No obstante, queda por definir si ese consentimiento se regularía de forma individual, colectiva o mediante ambos mecanismos.

Una mujer sostiene sobre su espalda un reloj de arena que alberga elementos del entorno de trabajo en la parte superior y tareas del hogar en la inferior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que deberán acompañar el cambio

Para Arriaza, la reorganización de las jornadas no puede evaluarse únicamente desde la productividad. El tiempo de traslado, la disponibilidad de transporte público y el cuidado de niños aparecen entre los asuntos que podrían condicionar la aplicación de horarios extendidos.

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“Hay que buscarle una solución al tema del transporte”, afirmó. El dirigente advirtió que una jornada de 11 horas, sumada a los desplazamientos, puede mantener a los trabajadores fuera de sus hogares durante gran parte del día.

También mencionó la situación de las mujeres en la industria y la necesidad de considerar servicios de cuidado. Según Arriaza, entre el 60% y el 70% de los trabajadores de algunas industrias del Gran San Salvador son mujeres.

El CST deberá determinar si la propuesta incluye medidas complementarias sobre movilidad, horarios y protección laboral. Tras esa revisión, el documento será enviado al presidente de la República, quien decidirá si impulsa cambios legales o constitucionales para modificar el esquema vigente.

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