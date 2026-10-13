El Gobierno mantiene la agenda por la visita del Papa, pero monitorea el avance del posoperatorio

Karina Milei junto a autoridades nacionales y eclesiásticas en la organización de la visita del Papa

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“Todo lo que se diga del tema es mentira”, afirma un encumbrado funcionario de la Casa Rosada respecto a las especulaciones sobre un posible aplazamiento del viaje del papa León XIV a la Argentina. Pese al anuncio de la intervención quirúrgica por la que pasará el Sumo Pontífice, el Gobierno continúa actuando como si la gira no tuviera modificaciones. Aun así, son conscientes de que todo está en revisión.

Dos funcionarios del Gobierno consultados por Infobae reconocieron que la situación dista de ser sencilla. El Papa tendrá 23 días para recuperarse de la intervención quirúrgica por un nódulo en el pulmón y el Vaticano estima que permanecerá internado una semana, por lo que suspendió todas sus audiencias hasta el 20 de octubre. En el parte médico oficial post operación, el Vaticano informó que el tumor que le extirparon era maligno.

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Sin embargo, por ahora la Santa Sede no emitió mensaje alguno que indique que el viaje está en evaluación. El arzobispo de San Juan, monseñor Jorge Eduardo Lozano, se reunió ayer en el Vaticano con León XIV, quien le confirmó su intención firme de mantener la visita a la Argentina. Todo dependerá de cómo se desarrolle la intervención y el posoperatorio en el Policlínico Gemelli.

En el Gobierno no son ajenos al esfuerzo que deberá realizar el Sumo Pontífice si quiere realizar su gira latinoamericana en tiempo y forma. El itinerario contempla una visita a Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, luego una escala en la Argentina hasta el 11 y, finalmente, un recorrido por Perú hasta el 16 de ese mes. En este tipo de operaciones, es habitual que los médicos aconsejen no exponerse a viajes en avión por las diferencias de presión a las que se exponen los pulmones. El cronograma original del viaje que diagramó el Vaticano contempla más de diez vuelos, además de numerosos traslados y alocuciones en las diferentes ciudades a las que viajará.

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Javier Milei junto a León XIV (REUTERS)

Esas circunstancias hacen prever que existe el margen de que las actividades puedan ser modificadas, pero en la Casa Rosada eligen guardar silencio sobre cualquier tipo de escenario. Quienes tienen contacto con el Vaticano dicen que están particularmente atentos a lo que pueda pasar en las próximas 48 horas, una vez que finalice la operación y que se produzcan las primeras recomendaciones por parte del equipo médico de la Santa Sede.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió no acompañar a su hermano en su periplo por Estados Unidos —partirá este martes y volverá el viernes— debido a una intensa agenda de reuniones. Su área es la que lidera puertas adentro del Gobierno la organización de la visita papal y ordenó a la Jefatura de Gabinete la creación de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”.

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Por la intención del Papa de visitar la cárcel de Devoto durante su paso por Buenos Aires, el Gobierno aceleró el operativo para trasladar a los detenidos al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. En los primeros dos días ya se movieron a 609 internos, lo que representa el 40% de esa población carcelaria. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó ayer en A24 que la idea es que queden solo 20 presos en Devoto. El objetivo es realizar tareas de acondicionamiento y refacciones en los ambientes donde prevé estar el Papa. La posibilidad de un aplazamiento de la visita del Sumo Pontífice pone un signo de interrogante sobre todo ese operativo.

En el Gobierno creen que debería haber algún tipo de certeza en los próximos días debido a los esfuerzos burocráticos que supone esta visita. El presidente Javier Milei firmó un DNU que declaró feriado nacional el 9 de noviembre para que los fieles puedan asistir a la multitudinaria misa que se realizará en el Monumento a los Españoles. También se dispuso que será feriado el martes 10, aunque solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la provincia de Córdoba, donde el líder de la Iglesia encabezará una ceremonia multitudinaria. En tanto, el miércoles 11 será feriado solo en la provincia de Buenos Aires, ya que el Sumo Pontífice celebrará una misa en la Basílica de Luján.

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La reunión de coordinación entre autoridades nacionales, provinciales y la Iglesia por la visita del papa León XIV

Aunque la secretaría que comanda Karina Milei sigue el tema de cerca, la Casa Rosada solo confirmó una agenda vinculada a la gira papal para los próximos días. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, supervisará el viernes —con horario a confirmar— los dispositivos de seguridad desplegados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires.

El presidente Javier Milei se mostró abierto a modificar cualquier tipo de planificación en el caso de que la Santa Sede lo solicite. “Oramos por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes necesarios”, declaró en un reportaje con Radio Mitre.

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La intervención será la segunda hospitalización de Robert Prevost. La anterior ocurrió en 1985, cuando contrajo fiebre tifoidea durante su etapa como misionero agustino en Perú. Según recordó en una entrevista posterior a su elección, aquella había sido hasta entonces la única vez que necesitó permanecer internado.

El arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), afirmó que no recibió información sobre cambios en la agenda. En su audiencia de este lunes, el arzobispo Lozano se despidió con un “hasta pronto” y León XIV le respondió: “Nos vemos en la Argentina”, según pudo confirmar Infobae de fuentes que dialogaron con el prelado después de la audiencia.

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