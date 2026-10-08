Salud

Hinchazón abdominal recurrente: qué hábitos cotidianos conviene revisar, según una entrenadora

La propuesta de Noe Todea, en diálogo con Sport Life, pone el foco en cambios simples de rutina, desde levantarse con frecuencia hasta moderar la exigencia física y prestar atención al descanso

Ilustración de un hombre de perfil sentado en un escritorio con libros y papeles, apoyando una mano en el abdomen.
La revisión de hábitos como el descanso, la hidratación y el ritmo de las comidas ayuda a ordenar la rutina ante episodios de hinchazón (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando la sensación de hinchazón, gases o incomodidad se repite, revisar hábitos cotidianos como el descanso, el movimiento y el ritmo de las comidas puede ayudar a ordenar la rutina. Este enfoque no busca atribuir la molestia a una causa única ni presentar explicaciones médicas generales.

La alimentación suele concentrar la atención frente a estas molestias, aunque las rutinas diarias incluyen otros elementos. El tiempo que se permanece sentado, las pausas durante la jornada, la hidratación, el descanso y la forma de organizar la actividad física forman parte del conjunto de hábitos que puede revisarse.

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Según Noe Todea, especialista en salud y bienestar y entrenadora personal, en Sport Life, el primer paso consiste en diferenciar una molestia aislada de una que se repite. Su propuesta se centra en observar conductas sostenidas y en evitar respuestas rápidas que no contemplen el resto de la rutina.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Noe Todea aconseja diferenciar las molestias aisladas de la distensión recurrente para evaluar la rutina diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observar qué ocurre antes de modificar la rutina

Todea plantea que la frecuencia de la molestia cambia el modo de abordar el problema. Un episodio puntual, según su enfoque, no exige la misma revisión que una sensación de distensión que aparece de manera reiterada y afecta el bienestar cotidiano.

La especialista propone observar los hábitos que rodean esos momentos. Entre ellos menciona la hidratación, la postura, el movimiento y la alimentación.

En este último punto, incorpora tanto la velocidad al comer como la elección entre alimentos poco procesados y productos ultraprocesados. El objetivo de esa revisión, de acuerdo con Todea, es identificar qué conductas coinciden con la aparición o el empeoramiento de la incomodidad.

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Una persona con sudadera gris come pasta frente a varios platos y envoltorios sobre una mesa de madera.
La velocidad al comer y el consumo de ultraprocesados forman parte de los factores a observar ante la hinchazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El planteo no establece que uno de esos factores explique por sí solo la distensión. Por el contrario, la propuesta de Todea se apoya en revisar el conjunto de la rutina. Esa mirada incluye qué tipo de actividad se realiza, cuánto tiempo se destina al descanso y en qué condiciones transcurre una jornada con muchas horas de trabajo sedentario.

La planificación es otro de los puntos que la entrenadora destaca. Todea sostiene que las rutinas de ejercicio requieren adaptaciones y que la intensidad no debe ser el único criterio para elegir una actividad.

En lugar de concentrar el esfuerzo en entrenamientos exigentes, propone atender si el plan resulta compatible con el momento y las posibilidades de cada persona.

(Imagen ilustrativa Infobae)
La práctica de actividades moderadas como yoga o carrera suave prioriza la funcionalidad física por encima del esfuerzo exigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Interrumpir el tiempo sentado es uno de los ejes del enfoque

La permanencia prolongada en una silla ocupa un lugar central en las recomendaciones de la entrenadora. Todea asocia el tiempo sedentario con una mayor sensación de hinchazón y propone incorporar pausas para cambiar de posición a lo largo del día.

Entre las medidas que menciona se encuentran reajustar la postura, ponerse de pie y estirar el cuerpo. Estas acciones no se presentan como un tratamiento de la distensión, sino como recursos para evitar que esa misma posición se prolongue durante toda la jornada.

La especialista también señala que algunas personas pueden percibir alivio al alternar momentos sentados, de pie y acostados.

Un hombre sentado en una silla de oficina teclea en una computadora portátil junto a un monitor, un teclado, un ratón y una libreta
El sedentarismo prolongado favorece el aumento de la incomodidad abdominal según la especialista en bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ropa que comprime la zona de la cintura también forma parte de los elementos que Todea propone observar. Según explica, las prendas ajustadas pueden intensificar la sensación de presión abdominal. Dentro de ese criterio, su recomendación es optar por ropa más holgada si la compresión resulta molesta.

Evitar períodos extensos de inmovilidad resume el criterio que organiza este bloque de sugerencias. La propuesta no consiste en reemplazar una postura por otra de forma permanente, sino en introducir variaciones durante el día.

De ese modo, las pausas, los estiramientos y los cambios de posición se integran a una rutina laboral o doméstica sin depender de un entrenamiento específico.

Un hombre en camisa azul se estira sentado en una silla de oficina frente a un escritorio con monitor, teclado y mouse junto a una ventana.
Las pausas activas y los cambios de postura ayudan a evitar la inmovilidad continua durante la jornada laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento moderado y la respiración completan la propuesta

Para acompañar esos cambios, Todea recomienda actividades con demandas físicas moderadas. En su lista incluye yoga, bicicleta a ritmo sostenido, carrera suave, sesiones de movilidad y ejercicios de fuerza moderada.

La selección responde a una idea que la entrenadora repite en su enfoque: priorizar la funcionalidad y el control corporal antes que la intensidad.

La especialista también organiza el entrenamiento alrededor de la postura, la respiración y el control. Sobre la postura, aclara que no se trata de mantener el cuerpo rígido ni de buscar una posición perfecta de manera constante. El punto, según plantea, es advertir cuándo conviene modificar la posición o interrumpir una permanencia prolongada.

Primer plano del torso de una persona vestida con un suéter gris, que coloca ambas manos sobre su abdomen.
Un ejercicio de registro corporal mediante las manos en el pecho y el abdomen ayuda a observar la expansión al inhalar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con la respiración, Todea sugiere prestar atención al modo en que se expande el cuerpo al inhalar. Para observarlo, propone colocar una mano en el pecho y otra en el abdomen e identificar qué zona se mueve. La entrenadora presenta este ejercicio como una práctica de registro corporal dentro de una rutina de movimiento.

Todea también menciona el trabajo de la zona central del cuerpo, conocida como core, en referencia al conjunto de estructuras que participan en la estabilidad corporal. Su recomendación es que los ejercicios de esa zona se realicen con control y respiración, sin convertir la intensidad en el objetivo principal.

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