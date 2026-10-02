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Sonreír a los bebés podría ayudar a desarrollar la regulación emocional

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JUEVES, 1 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Las sonrisas que se intercambian entre los bebés y sus cuidadores no son solo placeres pasajeros: podrían ayudar a los bebés a aprender a regular sus emociones, según dos nuevos estudios.

Un estudio descubrió que los ritmos cardíacos que se cree reflejan la regulación emocional solo ocurren cuando un bebé y su cuidador se sonríen, no cuando el bebé sonríe solo.

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Las sonrisas compartidas afectan a los bebés a nivel fisiológico, lo que a su vez ayuda a desarrollar la regulación emocional, explicó el autor principal del estudio Daniel Messinger. Es profesor de psicología en la Universidad de Miami.

En el primer estudio, el equipo de Messinger colocó electrodos en el pecho y el abdomen de casi 1.000 bebés de 4 meses. Los investigadores siguieron la frecuencia cardíaca de los bebés a medida que cada bebé interactuaba positivamente con su madre.

El equipo sabía que el aumento de lo que se conoce como "arritmia sinusal respiratoria" --un tipo de variabilidad de la frecuencia cardíaca asociada a la respiración-- está relacionado con la regulación emocional y la adaptabilidad de una persona a diferentes entornos.

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Siguiendo las interacciones entre bebé y madre, los investigadores descubrieron que el aumento de este tipo de variabilidad de la frecuencia cardíaca solo ocurría cuando bebé y madre se sonreían al mismo tiempo.

El cambio en la frecuencia cardíaca nunca ocurría cuando la madre sonreía, pero su bebé no correspondía, ni viceversa, según el equipo de Messinger.

"Ambos tienen que ser positivos", explicó Messinger. "Cuando ambos son positivos, especialmente durante periodos largos, se nota un aumento en la frecuencia cardíaca del bebé."

Para Messinger, esto sugiere que "el juego no es solo diversión y juegos. Está influyendo en la fisiología del bebé. Hay algo en la socialidad positiva que está asociado a este estado interno del bebé. La fisiología del bebé está vinculada a lo que ocurre en la interacción."

En un segundo "estudio de la sonrisa", Messinger y sus colegas observaron a 58 bebés de 4 y 8 meses mientras interactuaban con sus madres, sus padres y un desconocido.

En general, los adultos tenían más probabilidades de iniciar episodios de sonrisa que los bebés, que sonreían más cuando un adulto les sonreía por primera vez.

Los bebés también suelen ser los primeros en dejar de sonreír durante estos momentos compartidos, según los investigadores.

Sin embargo, una cosa cambió con la edad: a los 8 meses, los bebés eran más propensos a iniciar un "momento de sonrisa" y a corresponder la sonrisa de un adulto que a los 4 meses, según el estudio.

Así, las parejas bebé-adulto se vuelven "más dinámicamente sensibles entre sí a edades mayores", dijo Messinger en un comunicado de prensa universitario.

Otro hallazgo: los bebés eran más propensos a sonreír a su madre que a papá o a un desconocido.

"Este fue, lo importante, el primer artículo que involucró no solo a madres y padres, sino también a desconocidos", dijo Messinger. "Los desconocidos inician y mantienen sonrisas más que las madres, pero los bebés son más propensos a sonreír a la madre. Así que, la relación realmente cuenta ahí."

Ambos estudios se publicaron el 24 de septiembre en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society B.

Más información

Descubre más sobre los hitos del desarrollo infantil en Johns Hopkins Medicine.

FUENTE: Comunicado de prensa de la Universidad de Miami, 29 de septiembre de 2026

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