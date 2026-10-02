Gran caída en las recetas de sedantes como Xanax y Valium en EE. UU.

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JUEVES, 1 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Hoy en día, cada vez menos estadounidenses dicen "Tomé un Xanax", ya que las recetas de sedantes benzodiacepinos han disminuido en más de una cuarta parte en la última década.

Además del Xanax, otras benzodiacepinas populares incluyen Valium, Ativan y Klonopin. Todas actúan reduciendo la actividad del sistema nervioso central, aliviando estados de ansiedad o ataques de pánico. Las benzodiacepinas también se utilizan para tratar el insomnio y ciertos trastornos convulsivos.

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Sin embargo, las preocupaciones por la creciente implicación de los fármacos "benzo" en las muertes por sobredosis --a menudo en combinación con opioides-- han hecho saltar las alarmas entre los médicos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. emitió advertencias sobre el mal uso de estos fármacos en combinación con opioides en 2016 y 2020.

"Las benzodiacepinas están entre los medicamentos más recetados en Estados Unidos y proporcionan beneficios significativos a muchos pacientes", dijo la líder del estudio, Naomi Cruz, reciente doctora en la Rutgers School of Public Health y en el Rutgers Center for Pharmacoepidemiology and Treatment Science.

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"Pero estos medicamentos también conllevan riesgos, especialmente cuando se usan junto con otros fármacos o durante largos periodos de tiempo", añadió en un comunicado de prensa. "Nuestros hallazgos sugieren que las prácticas de prescripción pueden haberse vuelto más cautelosas o selectivas en la última década, pero el seguimiento continuo es importante para asegurar que los pacientes reciban la atención más segura."

En el estudio, los investigadores rastrearon 1.100 millones de recetas de benzodiacepinas en todo el país entre 2013 y 2024. Encontraron que las recetas disminuyeron un 26,7% durante ese periodo.

Las caídas fueron más pronunciadas entre los usuarios adultos más jóvenes, entre los 18 y los 29 años.

Quién recetaba benzodiacepinas también cambió: Incluso a medida que las prescripciones de médicos de atención primaria y psiquiatras disminuyeron, aumentaron entre enfermeros especialistas y asistentes médicos, según el estudio.

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Los profesionales médicos también están siendo más cautelosos con las dosis, con una reducción media de la dosis media de benzodiacepinas por receta en un 18,3% durante el estudio de una década.

"Aunque las tendencias que observamos pueden indicar cambios hacia una prescripción más segura, la investigación en curso puede ayudarnos a entender mejor cómo evolucionan las prácticas y dónde existen oportunidades para mejorar la atención", dijo Cruz.

El estudio recibió cierta financiación del Instituto Nacional de Abuso de Drogas de EE. UU. Se publicó el 30 de septiembre en The American Journal of Psychiatry.

Más información

Hay más información sobre las benzodiacepinas en la Cleveland Clinic.

FUENTE: Universidad de Rutgers, comunicado de prensa, 30 de septiembre de 2026