Salud

Sentadillas contra la pared tan solo una vez a la semana pueden ayudar a mantener la presión arterial baja

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JUEVES, 1 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Ejercicios isométricos como sentarse en la pared pueden ayudar a reducir la presión arterial.

Y solo una sesión a la semana podría ayudarte a mantener esos números más saludables.

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Un equipo liderado por Harry Swift del King's College de Londres estudió a 100 adultos con una edad media de 37 años que tenían la tensión arterial normal a alta-normal. Ochenta fueron asignados para hacer sesiones en la pared tres veces por semana.

Tras cuatro semanas, su presión arterial sistólica --el número superior en una lectura de tensión-- había bajado una media de unos 9,5 puntos en comparación con el grupo de control.

Durante el mes siguiente, los participantes mantuvieron el mismo horario, recortaron o dejaron de hacerlo.

Reducir a una vez por semana seguía dejando la presión sistólica unos 6,6 puntos menos que al principio.

Pero tres sesiones semanales aportaron un beneficio mucho mayor: casi 14 puntos menos.

Cuando los participantes dejaron de hacer ejercicio, las mejoras se revirtieron.

"Incluso un compromiso mínimo puede ayudar a mantener beneficios significativos", escribieron los autores, convirtiéndolo en una opción práctica para personas con tiempo limitado.

Dijeron que el ejercicio isométrico puede ayudar a que los vasos sanguíneos se relajen para que la sangre fluya más fácilmente.

Ahora se necesitan estudios más largos.

El estudio se publicó el 29 de septiembre en la revista BMJ Open Sport & Exercise Medicine.

Más información

La Asociación Americana del Corazón tiene más información sobre la hipertensión.

FUENTE: HealthDay TV, 1 de octubre de 2026

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