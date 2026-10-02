Probabilidades de perder uñas y cabello con el uso de GLP-1

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JUEVES, 1 de octubre de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio sugiere que tienes hasta cuatro veces más probabilidades de perder una uña después de empezar un medicamento GLP-1 que antes.

El riesgo de decoloración de las uñas también aumenta al tomar GLP-1, según un estudio francés. Los resultados se presentaron el miércoles en Viena durante la reunión anual de la Academia Europea de Dermatología y Venereología.

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"Hasta ahora, los cambios en las uñas asociados con las terapias con GLP-1 habían sido esencialmente anecdóticos", señaló el coautor del estudio, el Dr. Charles Taïeb , en un comunicado de prensa de la reunión. Es dermatólogo clínico en el Hospital Universitario Necker de París.

Un segundo estudio presentado en la reunión encontró que las personas que tomaban un GLP-1 también eran más propensas a la caída del cabello y a problemas en el cuero cabelludo.

En el primer estudio, Taïeb y sus colegas compararon los cambios en las uñas en 1.904 personas con diabetes tipo 2 y/o obesidad: 575 que usaban GLP-1 y 1.329 que nunca habían usado los medicamentos.

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En general, el 66% de los usuarios de GLP-1 reportaron algún tipo de trastorno en las uñas, frente al 53% de los no usuarios, según los investigadores.

Las probabilidades de "desprendimiento de uñas" se cuadruplicaron entre los usuarios de GLP-1 en comparación con los no usuarios, y el 46% de los usuarios de GLP-1 reportaron decoloración de las uñas frente al 17% de los no usuarios.

Los cambios en las uñas no se debieron solo a la pérdida de peso, ya que los riesgos mayores seguían siendo para los usuarios de GLP-1 cuando los investigadores se centraron en personas de ambos grupos que habían perdido peso con o sin GLP-1.

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No está claro si los medicamentos GLP-1 son la causa de los problemas en las uñas, ya que la mitad de las personas que usaron estos medicamentos dijeron que ya habían tenido problemas antes de empezar el tratamiento.

Sin embargo, incluso después de que los investigadores ajustaran eso, los usuarios de GLP-1 seguían siendo dos o tres veces más propensos al desprendimiento y/o decoloración de las uñas en comparación con los no usuarios.

En el segundo estudio, investigadores liderados por el dermatólogo parisino Dr. Bruno Halioua compararon la caída del cabello entre las mismas 1.904 personas con diabetes tipo 2 y/o obesidad.

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Informan que el 50% de los usuarios de GLP-1 presentaron niveles inusuales de pérdida de cabello en comparación con el 34% de los no usuarios. La pérdida de volumen/densidad capilar también fue reportada por el 42% de los usuarios de GLP-1 y el 19% de los no usuarios.

Poco después de comenzar el tratamiento, el 26% de los usuarios de GLP-1 reportaron una caída de cabello inusual, frente al 12% de quienes no recibían tratamiento con los fármacos, según el equipo de Halioua.

Los investigadores añadieron que el enrojecimiento y el picor en el cuero cabelludo a menudo acompañaban la caída del cabello.

"Esto sugiere que lo que ocurre en el cuero cabelludo puede ir más allá de la caída clásica que se observa tras una rápida pérdida de peso e involucrar un componente inflamatorio", explicó Halioua en un comunicado de prensa de la reunión. "La inflamación del cuero cabelludo era la regla y no la excepción, algo que los clínicos actualmente no buscan y que podría ser tratable."

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Halioua afirmó que el estudio actual no puede demostrar causa y efecto, pero que está previsto un ensayo más riguroso y prospectivo que rastrearía los cambios en el cabello, cuero cabelludo y uñas desde el inicio del tratamiento con GLP-1.

¿Su consejo? Equilibra los beneficios de perder peso con cualquier cambio en el pelo o las uñas.

"Estos cambios son frecuentes, generalmente benignos, y no son motivo para detener un tratamiento eficaz por iniciativa propia", dijo Halioua. "Cualquiera que note caída de cabello, un picor o cambios en el cuero cabelludo o las uñas rojas debería mencionarlo a su médico antes que suspender la terapia."

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Como estos hallazgos se presentaron en una reunión médica, deberían considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Más información

Infórmate más sobre los medicamentos GLP-1 en la Universidad de Stanford.

FUENTES: Nota de prensa de la Academia Europea de Dermatología y Venereología, resúmenes, 30 de septiembre de 2026