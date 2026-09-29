Salud

Ejercicio es una receta sólida para el dolor, informes de reseñas

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LUNES, 28 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- El ejercicio no está en la primera lista para las personas con dolor punzante en la rodilla por artritis o una migraña cegadora, pero una nueva revisión de evidencia sostiene que debería estarlo.

El ejercicio de menor duración y menor intensidad puede reducir el dolor de formas que rivalizan --o superan-- los medicamentos comunes para el dolor, escriben los investigadores en la revista Pain Reports.

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En general, la reducción del dolor que se produce con el ejercicio es aproximadamente un 60% mayor que el alivio medio reportado por los analgésicos, según los investigadores.

"En un momento en que buscamos formas seguras y eficaces de gestionar el dolor más allá de la medicación, estos hallazgos aportan pruebas sólidas de que el ejercicio es una parte más rutinaria del cuidado del dolor", dijo el investigador principal Ben Singh, investigador investigador de la Universidad de Adelaida en Australia, en un comunicado de prensa.

Para la nueva revisión, los investigadores agruparon los datos de 157 revisiones previas y más de 2.700 ensayos clínicos previos que involucraron a más de 221.000 personas.

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Los resultados mostraron que el ejercicio reduce significativamente tanto el dolor a corto plazo como el crónico en una amplia variedad de condiciones.

"Nuestro estudio encontró que el ejercicio se asoció con reducciones sustanciales del dolor agudo y crónico en todas las formas de ejercicio -- ya sea mediante ejercicio aeróbico o de resistencia, o mediante movimientos más suaves como yoga, pilates o tai chi", dijo Singh.

En general, el ejercicio redujo el dolor en aproximadamente 1,1 puntos en una escala de cero a 10, lo que equivale a un 60% más de alivio del dolor que el encontrado en los analgésicos comunes, según los investigadores.

Se ha demostrado que el ejercicio ayuda con el dolor causado por cáncer, artritis, migraña, calambres menstruales, fibromialgia y una gran variedad de otras condiciones.

Los programas de ejercicio menos intensos que implicaban menos de dos horas semanales ofrecían los mejores beneficios para aliviar el dolor, observaron los investigadores.

"Es importante destacar que descubrimos que más ejercicio no era necesariamente mejor", dijo Singh. "De hecho, los programas de menor duración y menor intensidad mostraron mayores reducciones del dolor, lo que sugiere que las personas quizá no necesiten hacer más ejercicio intenso o durante más tiempo para experimentar beneficios significativos."

Existen varias razones por las que el ejercicio puede ayudar a aliviar el dolor de una persona, según los investigadores.

"Cuando hacemos ejercicio, nuestro cuerpo libera sustancias químicas como endorfinas y serotonina que pueden ayudar a reducir la intensidad del dolor y aumentar nuestra tolerancia al dolor", dijo Singh. "Además, ayuda a calmar la inflamación y a cambiar la forma en que nuestro cerebro responde al dolor, además de mejorar el estado de ánimo."

El equipo concluyó que los médicos deberían considerar prescripciones específicas de ejercicio para personas que sufren dolor.

"A pesar de la evidencia, no se usa tan rutinariamente como podría y rara vez se prescribe con la misma precisión que la medicación", dijo Singh. "En su lugar, a las personas que experimentan dolor se les puede decir que 'se mantengan activas', en lugar de recibir un programa específico de ejercicio basado en la evidencia que considere qué tipo de ejercicio hacer, cuánto esfuerzo y durante cuánto tiempo."

Esto podría deberse en parte a que no existen directrices claras que recomienden con precisión formas de incorporar el ejercicio en el manejo del dolor, según los investigadores.

"Los profesionales sanitarios necesitan una orientación definitiva, no solo sobre si el ejercicio ayuda, sino también qué ejercicios funcionan para qué pacientes y cómo prescribirlos eficazmente", dijo Singh.

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard ofrece más información sobre ejercicio para el manejo del dolor.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Adelaida, 23 de septiembre de 2026; Informes sobre dolor, Agosto de 2026

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