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Uso frecuente de marihuana relacionado con epilepsia más grave

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LUNES, 28 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio sugiere que el consumo frecuente de marihuana podría empeorar las convulsiones en personas con epilepsia difícil de tratar.

"No hay datos definitivos que indiquen que el consumo de cannabis empeore la epilepsia", dijo el autor titular , Dr. Aaron Struck, profesor asociado de neurología en WashU Medicine en St. Louis, en un comunicado de prensa.

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"Pero si alguien usa cannabis para ayudar con la ansiedad o el sueño", añadió, "preferiría tratar esos problemas con drogas que entendamos antes que con algo en gran medida no regulado cuyo impacto en el cerebro realmente no conocemos."

Los investigadores revisaron los historiales médicos de 64 adultos con epilepsia resistente a medicamentos que fueron ingresados en una unidad de hospitalización donde los médicos monitorizaron sus convulsiones en tiempo real.

Veintidós de ellos informaron haber consumido marihuana al menos 20 días al mes.

La diferencia entre ambos grupos fue significativa. En total, el 91% de los usuarios frecuentes experimentaron convulsiones en comparación con el 57% de los no usuarios.

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Los usuarios frecuentes también sufrían más del doble de convulsiones al año y se volvían resistentes a los fármacos anticonvulsivos más rápido.

De media, necesitaban monitorización especializada en pacientes hospitalarios para ajustar la medicación o considerar la cirugía solo cinco años después de su primera convulsión. Eso comparado con 18 años para los no usuarios.

Aunque estos hallazgos muestran una relación entre el consumo de cannabis y las convulsiones, no demuestran una relación de causa y efecto, por lo que los investigadores planean un estudio de seguimiento para ayudar a los pacientes a comprender su riesgo.

"Estudios más amplios nos ayudarán a darles una respuesta real -- cuánto importa y si parar ayuda -- para que puedan tomar una decisión informada", dijo el primer autor , el Dr. Santiago Philibert Rosas, especialista en investigación en el laboratorio de Struck en la Universidad de Washington en St. Louis.

El estudio fue publicado en la revista Epilepsia.

Más información

La Epilepsy Foundation tiene más información sobre la epilepsia.

FUENTE: HealthDay TV, 28 de septiembre de 2026

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